ÅìËÌÆ»¡¦¹õ°ëÈÄ¼¼ICÉÕ¶á¤«¤éÄÌÊóÁê¼¡¤°¡ÄµÕÁö¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿42ºÐÃËÀ¤é3¿Í»àË´¡¡¼ÖÎó¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¥È¥é¥Ã¥¯¤Î54ºÐ±¿Å¾¼ê¤òÂáÊá
ÆÊÌÚ¸©¤ÎÅìËÌÆ»¾å¤ê¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬µÕÁö¤·3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¼Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¥¥í¤ËÅÏ¤Ã¤ÆµÕÁö¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4·î26ÆüÌë10»þ¤´¤í¡¢Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤ÎÅìËÌÆ»¾å¤ê¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬µÕÁö¤·¤Æ¼Ö¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¸å¡¢ÊÌ¤Î¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢µÕÁö¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Á°¸¶Í¦ÂÀ¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤È¡¢¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤ÎÊ¿²¬¾¡Íø¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÎÎó¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤ÎÄ¹ÅèµÝ»Ò¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤¬»àË´¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÕÁö¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡ÖÆÍÁ³¼Ö¤¬¸½¤ì¤Æ»ä¤â¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò±¦¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤±¤É´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤ÆÀÜ¿¨¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢µÕÁö¼Ö¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤«¤éÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆµÕÁö¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Î¤Ï¡¢¹õ°ëÈÄ¼¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢µÕÁö¼Ö¤¬¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÏ¢¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ11Âæ¤Î¼Ö¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢10¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£