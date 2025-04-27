È¬Âå°¡µª¤µ¤ó¡Ö¥Õ¥ë¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¡×ÉÕ¤CDÈ¯Çä¤«¤é£±½µ´Ö¡ÖÃíÊ¸»¦Åþ¤ÇÀ½Â¤¤¬¡Ä¡×¼õ¤±ÉÕ¤±Ãæ»ßÃæ
23Ç¯¤Ë73ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿²Î¼êÈ¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Õ¥ë¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¡×ÉÕ¤CD¤ò¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¡Ö¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡×¤¬È¯Çä¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢27Æü¤Ç1½µ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âç¼ê¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤ÏÍ½Ìó¡¦ÈÎÇä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤ÏÄÌ¿®ÈÎÇä¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¤¿¤À¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë°ì»þÅª¤ËÃíÊ¸¼õ¤±ÉÕ¤±¤òÃæ»ß¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢È¬Âå¤µ¤ó¤ÎÃøºî¸¢¤ä¾ÓÁü¸¢¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡ÖÈ¬Âå¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡õ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¤Ï¡Ö·º»öÌ±»ö¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÂ³¤¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢27ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¥µ¥¤¥È¡ÖChange¡¥org¡×¤Ç¤Ï¡ÖÈ¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤ÎÂº¸·¤òÊÝ¸î¤·¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Ý¥ë¥Î¤òÁË»ß¤¹¤ë¡×¤È¤¹¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢27Æü¸á¸å4»þ»þÅÀ¤Ç8Ëü4000¿Í°Ê¾å¤¬»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¡ÖÌó25Ç¯Á°¤Ë250¶Ê°Ê¾å¤Î¸¶È×¸¢¤äÈ¬Âå¤µ¤ó¤Î»äÅª¤Ê¼Ì¿¿¤ä¼ê»æ¤Ê¤É¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ½êÍ¸¢¤¬¤¢¤ë¡£ÇäÇã·ÀÌó½ñ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£