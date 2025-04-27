¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥¸¥ã¥¤¡¼¥ë»á¤¬84ºÐ¤ÇÀÂµî
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥¸¥ã¥¤¡¼¥ë»á¤¬84ºÐ¤ÇÀÂµî¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï26Æü¡¢¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Îë¾Êó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥¸¥ã¥¤¡¼¥ë¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ã¥¤¡¼¥ë¡¦¥À¡¦¥³¥¹¥¿»á¤Ï¡¢1962¡Á1967Ç¯¡¢1968¡Á1972Ç¯¤Î´ü´Ö¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿±¦¥¦¥¤¥ó¥°¡£
¥¨¥ì¥Ë¥ª¡¦¥¨¥ì¡¼¥é´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÄÌ»»4ÅÙ¤Î¥»¥ê¥¨AÍ¥¾¡¡¢2ÅÙ¤Î¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¡¢2ÅÙ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë°Ê³°¤Ç¤Ï¥í¡¼¥Þ¤ä¥µ¥ó¥È¥¹¡¢¥Ý¥ë¥È¥¥¥²¡¼¥¶¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌ»»1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¥»¥ì¥½¥ó¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1962Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ã¥¤¡¼¥ë¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ã¥¤¡¼¥ë¡¦¥À¡¦¥³¥¹¥¿»á¤Ï¡¢1962¡Á1967Ç¯¡¢1968¡Á1972Ç¯¤Î´ü´Ö¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿±¦¥¦¥¤¥ó¥°¡£
¥¨¥ì¥Ë¥ª¡¦¥¨¥ì¡¼¥é´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÄÌ»»4ÅÙ¤Î¥»¥ê¥¨AÍ¥¾¡¡¢2ÅÙ¤Î¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¡¢2ÅÙ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë°Ê³°¤Ç¤Ï¥í¡¼¥Þ¤ä¥µ¥ó¥È¥¹¡¢¥Ý¥ë¥È¥¥¥²¡¼¥¶¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌ»»1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¥»¥ì¥½¥ó¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1962Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£