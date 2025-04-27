NECÀîºê¤¬°µ´¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡¢º´Æ£½ÊÇµ¤Î¶¯Îõ¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢»³ÅÄÆóÀé²Ú¤ÎÅ´ÊÉ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤â¡ÚSV¥ê¡¼¥°½à·è¾¡¡Û
¢£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× ½à·è¾¡ Âè3Àï¡Ê27Æü¡¢Àîºê»Ô¤È¤É¤í¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
SV¥ê¡¼¥°½éÂå½÷²¦¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó2°Ì¡Ë¤¬SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡ÊÆ±3°Ì¡Ë¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3¡¼0¡Ê25¡¼23¡¢25¡¼14¡¢25¡¼15¡Ë¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤··è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
½à·è¾¡Âè1Àï¤Ç¾¡Íø¤â¡¢Á°Æü¤ÎÂè2Àï¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿NECÀîºê¡£2ÀïÀè¾¡Êý¼°¤Ç1¾¡1ÇÔ¤È¤··Þ¤¨¤¿¾¡Éé¤ÎÂè3Àï¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº´Æ£½ÊÇµ¡Ê23¡Ë¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢»³ÅÄÆóÀé²Ú¡Ê25¡Ë¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤¿¡£½ªÈ×¡¢¶¥¤ëÅ¸³«¤â¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éºÇ¸å¤Ï»³ÅÄ¡¢ÏÂÅÄÍ³µª»Ò¡Ê23¡Ë¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÆÀÅÀ¤·¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò25¡¼23¤ÇÀè¼è¤·¤¿¡£
Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥í¥ì¥¤¥Ê¡¦¥á¥¢¥ê¡¼¥º¡¦¥À¡¦ ¥·¥ë¥Ð¡Ê25¡Ë¤¬3Ï¢Â³¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÁ°È¾Âç¤¤¯¥ê¡¼¥É¡£º´Æ£¤â²Ì´º¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¹¶¤á¤ë¤È7ÅÀº¹¤ÇÀè¤Ë20ÆÀÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿NECÀîºê¤Ïº´¡¹ÌÚÍÚ»Ò¡Ê23¡Ë¡¢»³ÆâÈþºé¡Ê30¡Ë¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤É¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¹¤ë¤È25ÅÀÌÜ¤ÏÅçÂ¼½ÕÀ¤¡Ê33¡Ë¤¬Áê¼ê¥³¡¼¥È¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ßÆÀÅÀ¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤âÀ©¤·¤¿NECÀîºê¤Ï¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¤ò2¡¼0¤È¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÀª¤¤¤Î¤¢¤ëNECÀîºê¤ÏÂè3¥»¥Ã¥È¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é4Ï¢Â³ÆÀÅÀ¡£¤µ¤é¤Ëº´Æ£¡¢¥í¥ì¥¤¥Ê¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤ë¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£20¡¼10¤È10ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¡¢»³ÅÄ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢º´Æ£¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¦¤ÈºÇ¸å¤Ï¥í¥ì¥¤¥Ê¤¬·è¤áÀÚ¤ê¾¡Íø¡£
NECÀîºê¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ÇSAGAµ×¸÷¤ò²¼¤··è¾¡¿Ê½Ð¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¡¢Â¾²ñ¾ì¤Ç¤ÏRS1°Ì¤ÎÂçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¤¬RS4°Ì¤Î¥Ç¥ó¥½¡¼¥¨¥¢¥ê¡¼¥Ó¡¼¥º¤ò¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3¡¼0¡Ê25¡¼17¡¢25¡¼20¡¢25¡¼12¡Ë¤Ç²¼¤··è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£·è¾¡¤Ï5·î2Æü¤«¤éÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£