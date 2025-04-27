»¥ËÚ¤Çºù(¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î)¤¬Ëþ³«¤Ë¡¡¤¤¤è¤¤¤è²Ö¸«¥·¡¼¥º¥óÅþÍè
º£Æü27Æü¡¢»¥ËÚ¤Çºù(¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î)¤¬Ëþ³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ç¯¤è¤ê9ÆüÁá¤¯¡¢ºòÇ¯¤è¤ê3ÆüÃÙ¤¤Ëþ³«¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éËÌ³¤Æ»¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê²Ö¸«¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»¥ËÚ¤Çºù¤¬Ëþ³«¡¡Ê¿Ç¯¤è¤ê9ÆüÁá¤¤´ÑÂ¬
º£Æü27Æü¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Î¸á¸å¤Î´ÑÂ¬¤Ç¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëÉ¸ËÜÌÚ¤Îºù(¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î)¤ÎËþ³«¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ç¯¤è¤ê9ÆüÁá¤¯¡¢ºòÇ¯¤è¤ê3ÆüÃÙ¤¤´ÑÂ¬¤Ç¤¹¡£
»¥ËÚ¤Ç¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Î¸ø±à¤ä³¹Ï©¼ù¤Ê¤É¤Îºù¤ÎÌÚ¤â¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¿§¤Î¤Ä¤¤¤¿¡×É÷·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂ¿¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢È¡´Û¤ÎÉ¸ËÜÌÚ¤Î¤¢¤ë¸ÞÎÇ³Ô¸ø±à¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËËþ³«Ä¾Á°¤Þ¤Çºé¤¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ëºù¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÌÀÆü(28Æü)¤«ÌÀ¸åÆü(29Æü)¤Ë¤ÏËþ³«Àë¸À¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£