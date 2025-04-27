¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¡×¡Ö°ú¤Â³¤½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¡×ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç·àÅªÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Î»°ãø·°¤¬¹âÉ¾²Á¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à³èÌö
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡õ¥Û¡¼¥ô¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
26Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ò¥Û¡¼¥à2¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
»°ãø¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢»î¹ç¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¥ä¥·¥ó¡¦¥¢¥ä¥ê¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤â¸åÈ¾¤Î2¼ºÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤¹¡£
ÇÔ¿§Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢62Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿»°ãø¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¸«¤»¤ë¡£89Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ò¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ¤¬»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤¬¥¯¥í¥¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢»°ãø¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð¤Î¾×·â¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏµÕÅ¾¾¡Íø¡£ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿»°ãø¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö62Ê¬¤Ë¥¢¥Ç¥£¥ó¥°¥é¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ½Ð¾ì¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¥µ¥¤¥É¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡×
¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤«¤é¤Î´Ø¿´¤ò¼õ¤±¡¢»°ãø¤òÇäµÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ú¤Â³¤½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡×
26Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ò¥Û¡¼¥à2¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
»°ãø¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢»î¹ç¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¥ä¥·¥ó¡¦¥¢¥ä¥ê¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤â¸åÈ¾¤Î2¼ºÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤¹¡£
ÇÔ¿§Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢62Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿»°ãø¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¸«¤»¤ë¡£89Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ò¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ¤¬»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤¬¥¯¥í¥¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢»°ãø¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¢¡¥¤¥®¥ê¥¹¡ØSussex Express¡Ù/ 6ÅÀ(10ÅÀËþÅÀ)
¡Ö62Ê¬¤Ë¥¢¥Ç¥£¥ó¥°¥é¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ½Ð¾ì¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¥µ¥¤¥É¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡×
¢¡¥¤¥®¥ê¥¹¡ØFootball Insider¡Ù/ 8ÅÀ(10ÅÀËþÅÀ)
¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤«¤é¤Î´Ø¿´¤ò¼õ¤±¡¢»°ãø¤òÇäµÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ú¤Â³¤½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡×