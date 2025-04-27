¹Ô¤­½Â¤ê¤ÎËö¤Ë³Ø¹»¤ò·çÀÊ¡£¡Ö¤»¤ó¤»¤¤¤¬¤³¤ï¤¤¡×¤ÈÌ¼¤¬¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ


Æþ³ØÁá¡¹¡¢ÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£Ì¼¤¬¤¦¤á¤­¤Ê¤¬¤éÊì¿Æ¤ËÁÊ¤¨»Ï¤á¤¿¤³¤È¡¿Ì¼¤¬¾®1¤ÇÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê1¡Ë

¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¿·1Ç¯À¸¤Î¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¿´ÇÛÀ­¤ÊÌÌ¤âÊú¤¨¤Ä¤Ä¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤Ø¸µµ¤¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·1½µ´Ö¡¢2½µ´Ö¤È·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë°ÛÊÑ¤¬¡£¤¦¤á¤­À¼¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Èè¤ì¤¬½Ð»Ï¤á¤ëº¢¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡Ä¡£

¤½¤¦¤³¤¦¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¸ý¤«¤é¡Ö¤ª¤³¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤­¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤Ø¹Ô¤­½Â¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤¬¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

Æþ³Ø¤·¤ÆÁá¡¹¤ËÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ì¼¡£ÀèÀ¸¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¡¢³Ø¹»¤Ø¹Ô¤±¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤È¾Ç¤ê¡£ ³ëÆ£¤¹¤ëÊì¿Æ¤ÈÌ¼¤ÎÊª¸ì¡ØÌ¼¤¬¾®1¤ÇÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ÀèÀ¸¤¬ÉÝ¤¯¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¤³¤È¤êÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÌ¼¤¬¾®1¤ÇÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ÀèÀ¸¤¬ÉÝ¤¯¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²È¤ËÃå¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é¾Ð´é¤¬Ìá¤Ã¤¿


¤³¤Î»Ò¤Î¾Ð´é¤ò¼é¤ê¤¿¤¤


¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿®¹æ¤Þ¤Ç¹Ô¤­¡¢º£Æü¤Ï¹Ô¤±¤ë¤«¹Ô¤±¤Ê¤¤¤«


Ã´Ç¤¤È¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¸¶°ø¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë


¤»¤ó¤»¤¤¤³¤ï¤¤...


¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¤ª¤³¤é¤Ê¤¤


¤½¤ÎÈ¢¤Ë¤Ï²¿¤òÆþ¤ì¤ë¤«¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤é¤·¤¯


¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤


Ãø¡á¤³¤È¤ê¡¿¡ØÌ¼¤¬¾®1¤ÇÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ÀèÀ¸¤¬ÉÝ¤¯¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡Ù