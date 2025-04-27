¾¡Éé¤Î4Ç¯ÌÜ¤Ç¥´¡¼¥ëÎÌ»ºÂÎÀ©¤ËÆÍÆþ!! Ë¡À¯ÂçFWÁêß·¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡ÖÆü¡¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤È¡Ä¡×
[4.26 Å·¹ÄÇÕÅìµþÅÔÍ½Áª½à·è¾¡ Åìµþ23FC 2-4 Ë¡À¯Âç Ì£¥Õ¥£À¾]
¡¡ÀèÈ¯¤ËÄêÃå¤·¤¿FWÁêß·¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É(4Ç¯=ÆüËÜÊ¸Íý¹â)¤¬¥´¡¼¥ëÎÌ»ºÂÎÀ©¤ËÆþ¤ê¡¢º£µ¨¸ø¼°ÀïÁ´¾¡Ãæ¤ÎË¡À¯Âç¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áêß·¤Ïº£µ¨¤Î´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°2ÉôÂè1Àá¤Çºòµ¨³«ËëÀá°ÊÍè¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¤Ë¹×¸¥¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤¿Å·¹ÄÇÕÅìµþÅÔÍ½Áª½à·è¾¡¡¦Åìµþ23FCÀï¤Ç¤ÏÁ°È¾11Ê¬¡¢FW¾®Ì«å«(3Ç¯=ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â/FCÅìµþÆâÄê)¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Î¼êÁ°¤«¤é¥´¡¼¥ëº¸¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÅÐÏ¿195cm¤ÎÂç·¿FW¤ÏÀË¤·¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É2ÅÀÌÜ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¹¶·â¤ò¸£°ú¡£Á°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤Ç¸¥¿ÈÀ¤â¼¨¤¹¤È¥Á¡¼¥à¤Ï4-2¤Î¾¡Íø¤ÇÅ·¹ÄÇÕ½Ð¾ì¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÆþÉô¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËþÂ¤Î¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÂç³ØÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁêß·¡£1Ç¯ÌÜ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ÍâÇ¯¤Î¿·¿ÍÀï¤Ç¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é20Ê¬¤Û¤É¤Ç¸òÂå¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤É²ù¤·¤¤·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢Æü¡¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Êâ¤ß¤ò»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸½ºß¤Î¹¥Ä´¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö´í¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áê¼ê¤¬·ù¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈºÇ¶á´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÍ¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Áê¼ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÇØ¸å¤ØÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¾¯¤·À®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«¿È¤¬¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ëÃæ¡¢·»¤Î³èÌö¤âÁêß·²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3³ØÇ¯¾å¤Î·»¤ÏÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤ÎGKÁêß·¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥³¥¢¥ß¡£2021Ç¯Ëö¤ÎJ¥ê¡¼¥°¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ÇÃæ¿´ÀÀÔ¿ñÂ»½ý¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢Éüµ¢¸å¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀÄ¿¹¤È¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºòÇ¯¤ËÅö»þJFL¤ÎÆÊÌÚC¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤È¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢J3»²Æþ¤Ë¹×¸¥¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿J¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤Ç³«Ëë¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÂ³¤±¡¢10Àá¤ò½ª¤¨¤Æ2°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÌö¿Ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî¤Ë¤Ï¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥³¥¢¥ß¤é²ÈÂ²¤¬Âç³Ø¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Äï¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï·ë¹½¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò·ë¹½É¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ÆÈ¿¾Ê²ñ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿®Íê´Ø·¸¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡Äï¤â¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤ËGK¤ÈFW¤Î·»ÄïÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¤¿¤ÀÁêß·¤Ï¡Ö¤Ç¤¤¿¤é¿Æ¤¬´î¤Ö¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¤â¤Ã¤È¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¶¦ÄÌ¤ÎÂè°ìÌÜÉ¸¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ë¤ÏJ¥¯¥é¥Ö¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤Ð¥×¥íÆþ¤ê¤Ø¤ÎÆ»¤â³«¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£Áêß·¤Ï¡ÖÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÈ¯´ø¤·¤è¤¦¤È¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬(·ë²Ì¤Ë)½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡ÖÆÀÅÀ²¦¤È¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²ø²æ¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤È·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡²ÃÆ£Ä¾´ô)
¡¡ÀèÈ¯¤ËÄêÃå¤·¤¿FWÁêß·¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É(4Ç¯=ÆüËÜÊ¸Íý¹â)¤¬¥´¡¼¥ëÎÌ»ºÂÎÀ©¤ËÆþ¤ê¡¢º£µ¨¸ø¼°ÀïÁ´¾¡Ãæ¤ÎË¡À¯Âç¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áêß·¤Ïº£µ¨¤Î´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°2ÉôÂè1Àá¤Çºòµ¨³«ËëÀá°ÊÍè¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¤Ë¹×¸¥¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÆþÉô¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËþÂ¤Î¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÂç³ØÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁêß·¡£1Ç¯ÌÜ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ÍâÇ¯¤Î¿·¿ÍÀï¤Ç¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é20Ê¬¤Û¤É¤Ç¸òÂå¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤É²ù¤·¤¤·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢Æü¡¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Êâ¤ß¤ò»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸½ºß¤Î¹¥Ä´¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö´í¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áê¼ê¤¬·ù¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈºÇ¶á´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÍ¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Áê¼ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÇØ¸å¤ØÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¾¯¤·À®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«¿È¤¬¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ëÃæ¡¢·»¤Î³èÌö¤âÁêß·²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3³ØÇ¯¾å¤Î·»¤ÏÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤ÎGKÁêß·¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥³¥¢¥ß¡£2021Ç¯Ëö¤ÎJ¥ê¡¼¥°¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ÇÃæ¿´ÀÀÔ¿ñÂ»½ý¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢Éüµ¢¸å¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀÄ¿¹¤È¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºòÇ¯¤ËÅö»þJFL¤ÎÆÊÌÚC¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤È¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢J3»²Æþ¤Ë¹×¸¥¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿J¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤Ç³«Ëë¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÂ³¤±¡¢10Àá¤ò½ª¤¨¤Æ2°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÌö¿Ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî¤Ë¤Ï¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥³¥¢¥ß¤é²ÈÂ²¤¬Âç³Ø¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Äï¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï·ë¹½¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò·ë¹½É¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ÆÈ¿¾Ê²ñ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿®Íê´Ø·¸¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡Äï¤â¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤ËGK¤ÈFW¤Î·»ÄïÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¤¿¤ÀÁêß·¤Ï¡Ö¤Ç¤¤¿¤é¿Æ¤¬´î¤Ö¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¤â¤Ã¤È¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¶¦ÄÌ¤ÎÂè°ìÌÜÉ¸¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ë¤ÏJ¥¯¥é¥Ö¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤Ð¥×¥íÆþ¤ê¤Ø¤ÎÆ»¤â³«¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£Áêß·¤Ï¡ÖÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÈ¯´ø¤·¤è¤¦¤È¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬(·ë²Ì¤Ë)½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡ÖÆÀÅÀ²¦¤È¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²ø²æ¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤È·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡²ÃÆ£Ä¾´ô)