¤ªÂÔ¤¿¤»¡ª¡¡DeNA¥Ð¥¦¥¢¡¼¡¡611Æü¤Ö¤êÇòÀ±¡ª2²ó¤«¤é5²ó¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¡ª8²ó2°ÂÂÇ10K1¼ºÅÀ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA2¡Ý1¹Åç¡Ê2025Ç¯4·î27Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡DeNA¤Î¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬27Æü¡¢¹ÅçÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ëº£µ¨½é¤ÎÃæ4Æü¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£8²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢23Ç¯8·î25Æü¤ÎÃæÆüÀï°ÊÍè¡¢611Æü¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï3Àï3ÇÔ¤â¡¢2011Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Æþ¤ê°ÊÍè¡¢10Ç¯°Ê¾å´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ4Æü¤Ç¤ÎÀèÈ¯¡£23Ç¯¤Ë¤ÏÃæ4Æü¤Ç6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ3¾¡2ÇÔ¡£ÅÐÈÄÁ°Æü¤Ë¤Ï¡ÖËÜ²»¤ò¤¤¤¦¤È¡¢º£Æü¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤È¡È4ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤Ø¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢¹Åç¤ËÂµ»¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£À©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡£»Íµå¤È±¦Á°ÂÇ¤Ç1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°ìÁö¡¦¾®±à¤ËÆóÅð¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢»°Áö¡¦±©·î¤ËËÜÅð¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2²ó¤«¤é5²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÅêµå¤òÈäÏª¡£µÕÅ¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î5²ó¤Ï3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥é¥Ö¤òÃ¡¤¤¤Æ´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£4²ó¤Ë¤Ï´éÉÕ¶á¤Ø¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¤è¤±¤Ê¤¬¤é¤â¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡6²ó¤ËºÆ¤Ó»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ2»à»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Ãæ·ø¡¦²ÜÌ¾¤¬Æñ¤·¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤òÇØÁö¤·¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥Ã¥Á¡£¼éÈ÷¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡£7²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¸òÂå¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢8²ó¤âÂ³Åê¡£1»à¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î»°ÎÝÂÇ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤òÂ¿Åê¤·¡¢2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï8²ó2°ÂÂÇ10Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£ÍèÆüºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë129µå¤òÅê¤²¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï°ËÀª¤¬3¿Í¤ÇÄù¤á¡¢½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤Ï611Æü¤Ö¤êÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜµå³¦Éüµ¢½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿3·î29Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¤Ï6²ó1¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤ÎÂÇÀþ¤¬ÄÀÌÛ¤·¹õÀ±¡£4·î11Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ï¡¢3²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤¿¸å¤Ë¹ß±«¥Î¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±16Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¤Ï2ÈïÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É5²ó5¼ºÅÀ¡¢Æ±22Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë7²ó4¼ºÅÀ¤È³«Ëë¤«¤é3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£