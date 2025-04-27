¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¥á¥ë¥«¥ê¤Çº¾µ½Èï³²¤Ë¡Ä¡ÖÊªÈÎ¤Î¥×¥í¡×¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÈÈï³²¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°ÊýË¡¡É
¡¡¡Æ24Ç¯11·î¤ËÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¤ÎÊÖÉÊ¤ò½ä¤ëÍøÍÑ¼Ô¥È¥é¥Ö¥ë¡£½ÐÉÊ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÈÊÌ¤ÎÊª¤¬ÊÖÉÊ¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¥á¥ë¥«¥ê»öÌ³¶É¤¬À¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÂç±ê¾å¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊªÈÎ¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÀ¥¸Í»³¥¨¥ê¥«»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¼«¿È¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¢¡ÊÌ¤Î¾¦ÉÊ¤òÁ÷¤êÊÖ¤¹¡ÈÊÖÉÊº¾µ½¡É¤¬ÌäÂê¤Ë
¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¿ôÆüÁ°¤Ë¡¢ÃÎ¿Í¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¿Í¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò5Ëü±ß¤Ç½ÐÉÊ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹ØÆþ¼Ô¤¬¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¼è°ú¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¹ØÆþ¼Ô¤«¤éÊÖÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢½ÐÉÊ¤·¤¿¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥á¥ë¥«¥ê¤ËÈï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤â¡¢¡Ø¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤«¤é¡Ù¤È²ðÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åµ·¿Åª¤Ê¡ÈÊÖÉÊº¾µ½¡É¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëÁ°¤«¤éµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤ÏÍøÍÑ¼Ô´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¥á¥ë¥«¥ê»öÌ³¶É¤¬ÊÖÁ÷ÎÁ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤è¤ê¤âÂÐ±þ¤¬ÃúÇ«¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ºòº£¤ÏÍøÍÑ¼Ô¿ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê»öÌ³¶É¤Î¼ê¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÍøÍÑ¼Ô¤È¼è°ú·ï¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢º¾µ½¤ËÁø¤¦Êý¤âÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ã¯¤Ç¤âSNS¤ò»È¤Ã¤ÆÈ¯¿®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢É½ÌÌ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤Ë¤Ï¡Ä
¡¡¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÈï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢É¾²Á¤¬Ãø¤·¤¯Äã¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¼è°ú¼ÂÀÓ¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤Ï¡¢¼è°ú¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤Îµ¤¼Á¤Ê¤Î¤«¡¢1000·ï°Ê¾å¼è°ú¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð°¤¤É¾²Á¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¿ô·ïÄøÅÙ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°¤¤É¾²Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼µ¤¼Á¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ØÆþ¼ÔÂ¦¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤òÃµ¤¹¤È¤¤Ë½ÐÉÊ¼Ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÐÉÊ¼ÔÂ¦¤Î¾ì¹ç¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬µ¿¤ï¤·¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÉÊ¼ÔÅÔ¹ç¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£É¾²Á¤¬Äã¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÊý¤ä¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¤Êý¤ÏÃí°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
¢¡¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¥á¥ë¥«¥ê¤ÎÊØÍø¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤âÍ¸ú¡×¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¤¢¤ó¤·¤ó´ÕÄê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢½ÐÉÊ¼Ô¤¬¾¦ÉÊ¤Î½ÐÉÊ»þ¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ï¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤·¤ó´ÕÄê¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«Áª¤Ù¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£´ÕÄê¼ê¿ôÎÁ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤Ï¹ØÆþ¼Ô¤Ç¡¢¹ØÆþ¼Ô¤¬¤¢¤ó¤·¤ó´ÕÄê¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È´ÕÄê¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¡¡´ÕÄê¼ê¿ôÎÁ¤Î¶â³Û¤Ï¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢ºÇ¤â°Â¤¤¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤Ç1700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼ ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¾®Êª¤Ç4300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½ÐÉÊ¼Ô¤¬¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤ÈÃÎ¤é¤º¤ËÈÎÇä¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹ØÆþ¼ÔÂ¦¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢½ÐÉÊ¼Ô¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÈÎÇä¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹ØÆþ¼Ô¤â¥Ë¥»¥â¥Î¤ò¤Ä¤«¤Þ¤µ¤ì¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇÛÁ÷¤ÏÄÉÀ×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤È¤â¡£
¡ÖÊÖÉÊº¾µ½¤Î¤Û¤«¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤òÈ¯Á÷¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ë¡ØÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£¥á¥ë¥«¥êÊØ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢½ÐÉÊ¼Ô¤È¹ØÆþ¼Ô¤ÎÁÐÊý¤ÇÄÉÀ×ÈÖ¹æ¤Ë¤è¤ëÇÛÁ÷¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¡É¤¬¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¡Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡©
¡¡Ëü¤¬°ì¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³Î¼Â¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Ï³Î¼Â¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£¥á¥ë¥«¥ê»öÌ³¶É¤ä·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤Ï¾Úµò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â²Á¤Ê¾¦ÉÊ¤Î¾ì¹ç¤ÏÆÈ¼«¤Î¥¿¥°¤ò¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¥¿¥°¤¬³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÖÉÊ¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ò¹ØÆþ¼ÔÂ¦¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼è¤ê°ú¤¤¹¤ë¤Î¤âÍ½ËÉºö¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¥á¥ë¥«¥ê»öÌ³¶É¤ËÁêÃÌ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¤Ï¡¢ÂÐ±þÊýË¡¤äÊä½þÀ©ÅÙ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÎä¤¿¤¤ÂÐ±þ¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥ë¥«¥ê»öÌ³¶É¤¬²ðÆþ¤·¤Æ¤âÌäÂê¤¬²ò·è¤·¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤¹¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡·Ù»¡¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÂÐºö¤Ï¹Ö¤¸¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¢¡ÊÌ¤Î¾¦ÉÊ¤òÁ÷¤êÊÖ¤¹¡ÈÊÖÉÊº¾µ½¡É¤¬ÌäÂê¤Ë
¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¿ôÆüÁ°¤Ë¡¢ÃÎ¿Í¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¿Í¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò5Ëü±ß¤Ç½ÐÉÊ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹ØÆþ¼Ô¤¬¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¼è°ú¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åµ·¿Åª¤Ê¡ÈÊÖÉÊº¾µ½¡É¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëÁ°¤«¤éµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤ÏÍøÍÑ¼Ô´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¥á¥ë¥«¥ê»öÌ³¶É¤¬ÊÖÁ÷ÎÁ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤è¤ê¤âÂÐ±þ¤¬ÃúÇ«¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ºòº£¤ÏÍøÍÑ¼Ô¿ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê»öÌ³¶É¤Î¼ê¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÍøÍÑ¼Ô¤È¼è°ú·ï¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢º¾µ½¤ËÁø¤¦Êý¤âÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ã¯¤Ç¤âSNS¤ò»È¤Ã¤ÆÈ¯¿®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢É½ÌÌ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤Ë¤Ï¡Ä
¡¡¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÈï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢É¾²Á¤¬Ãø¤·¤¯Äã¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¼è°ú¼ÂÀÓ¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤Ï¡¢¼è°ú¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤Îµ¤¼Á¤Ê¤Î¤«¡¢1000·ï°Ê¾å¼è°ú¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð°¤¤É¾²Á¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¿ô·ïÄøÅÙ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°¤¤É¾²Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼µ¤¼Á¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ØÆþ¼ÔÂ¦¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤òÃµ¤¹¤È¤¤Ë½ÐÉÊ¼Ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÐÉÊ¼ÔÂ¦¤Î¾ì¹ç¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬µ¿¤ï¤·¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÉÊ¼ÔÅÔ¹ç¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£É¾²Á¤¬Äã¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÊý¤ä¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¤Êý¤ÏÃí°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
¢¡¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¥á¥ë¥«¥ê¤ÎÊØÍø¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤âÍ¸ú¡×¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¤¢¤ó¤·¤ó´ÕÄê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢½ÐÉÊ¼Ô¤¬¾¦ÉÊ¤Î½ÐÉÊ»þ¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ï¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤·¤ó´ÕÄê¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«Áª¤Ù¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£´ÕÄê¼ê¿ôÎÁ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤Ï¹ØÆþ¼Ô¤Ç¡¢¹ØÆþ¼Ô¤¬¤¢¤ó¤·¤ó´ÕÄê¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È´ÕÄê¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¡¡´ÕÄê¼ê¿ôÎÁ¤Î¶â³Û¤Ï¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢ºÇ¤â°Â¤¤¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤Ç1700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼ ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¾®Êª¤Ç4300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½ÐÉÊ¼Ô¤¬¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤ÈÃÎ¤é¤º¤ËÈÎÇä¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹ØÆþ¼ÔÂ¦¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢½ÐÉÊ¼Ô¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÈÎÇä¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹ØÆþ¼Ô¤â¥Ë¥»¥â¥Î¤ò¤Ä¤«¤Þ¤µ¤ì¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇÛÁ÷¤ÏÄÉÀ×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤È¤â¡£
¡ÖÊÖÉÊº¾µ½¤Î¤Û¤«¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤òÈ¯Á÷¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ë¡ØÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£¥á¥ë¥«¥êÊØ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢½ÐÉÊ¼Ô¤È¹ØÆþ¼Ô¤ÎÁÐÊý¤ÇÄÉÀ×ÈÖ¹æ¤Ë¤è¤ëÇÛÁ÷¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¡É¤¬¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¡Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡©
¡¡Ëü¤¬°ì¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³Î¼Â¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Ï³Î¼Â¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£¥á¥ë¥«¥ê»öÌ³¶É¤ä·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤Ï¾Úµò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â²Á¤Ê¾¦ÉÊ¤Î¾ì¹ç¤ÏÆÈ¼«¤Î¥¿¥°¤ò¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¥¿¥°¤¬³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÖÉÊ¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ò¹ØÆþ¼ÔÂ¦¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼è¤ê°ú¤¤¹¤ë¤Î¤âÍ½ËÉºö¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¥á¥ë¥«¥ê»öÌ³¶É¤ËÁêÃÌ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¤Ï¡¢ÂÐ±þÊýË¡¤äÊä½þÀ©ÅÙ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÎä¤¿¤¤ÂÐ±þ¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥ë¥«¥ê»öÌ³¶É¤¬²ðÆþ¤·¤Æ¤âÌäÂê¤¬²ò·è¤·¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤¹¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡·Ù»¡¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÂÐºö¤Ï¹Ö¤¸¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£