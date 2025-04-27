ÄÔ´õÈþ¡¢Ä¹ÃË¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤¿Æü¤ÎÍ¼¿©¤ò¸ø³«¡ÖÆø¤ä¤«¤ÊÍ¼ÈÓTime¤Ç¤·¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬26Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤¿Æü¤ÎÍ¼¿©¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÄÔ¤Ï¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÏÓ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë»°ÃË¡¦¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¤Î»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Î¿Þ ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤ÊÄ«¤¬¹¬¤»¤Ç¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»ä¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ï¤³¤ì¾Ð Êì¤Ê¤ó¤Æ¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤è¡×¤È¼«¿È¤ÎÄ«¿©¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Êº£Æü¤Ï¤»¤¤¤¢¤ÎÍ§Ã£¤¬Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤Æ±ù¤Ã»Ò¤âÍè¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ¼ÈÓ¡×¤ÈÄ´ÍýÃæ¤ÎÍ¼¿©¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÆø¤ä¤«¤ÊÍ¼ÈÓTime¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£