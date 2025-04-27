¾¾»³¡¢ÀÐÀî¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Î33ºÐ¡¢¾®À¾¤¿¤«¤Î¤ê¤¬¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡ª¡¡º£Ê¿¼þ¸ã¤Ï18ÈÖ¤ÇÄËº¨¤Î¥Ü¥®¡¼
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ ¡¡Á°ß·ÇÕºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯4·î27Æü¡¡ÀéÍÕ¡¡MZGC¡Ê6652¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿¾®À¾¤¿¤«¤Î¤ê¡Ê33¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÂÇº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿17ÈÖ¤Ç10¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»10¾¡¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Îº£Ê¿¼þ¸ã¡Ê32¡á¥í¥Ô¥¢¡Ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢67¤ÎÄÌ»»17¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ê¿¤¬18ÈÖ¤ÇÄËº¨¤Î¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀîÎË¡Ê33¡áCASIO¡Ë¤ÏÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Î27°Ì¤À¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¤Î¿û¾ÂºÚ¡¹¡Ê24¡á¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»ÊÝ¡Ë¤Ï75¤Ç²ó¤êÄÌ»»7¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î89°Ì¡¢»ûÀ¾Èô¹áÎ±¡Ê24¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï¶¯É÷¤ÎÃæ¤Ç71¤ÈÂÑ¤¨ÄÌ»»8¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î91°Ì¤À¤Ã¤¿¡£