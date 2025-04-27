¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡©µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦ËÙÅÄ¸¿µ¤¬¡Ö2ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡×¡¡¹¥Åê¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥ÈÎÌ»º¡¡5²ó¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥Á¾·¤¯¤â¸«»öÃ¦¤¹¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À-µð¿Í(27Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦ËÙÅÄ¸¿µÅê¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢º£µ¨½é¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤¿ËÙÅÄÅê¼ê¡£½é²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó²ù¤·¤¤ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤â¡¢Ç´¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡£ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢ºå¿À¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¤ÎÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î³°³Ñ¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¡¢ÆóÍ·´Ö¤òÈ´¤¯¸«»ö¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ò¥Ã¥È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÁê¼ê¤Î¼éÈ÷¤Î¤â¤¿¤Ä¤¤â¤¢¤ê¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿µð¿Í¡£µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤Î¥´¥í¤Î´Ö¤ËÆ±ÅÀ¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬À¸´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈËÙÅÄÅê¼ê¤Ï5²ó¤Ë·Þ¤¨¤¿Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤â¸«»ö¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÈäÏª¡£ºÆ¤ÓÀèÆ¬¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢2µåÌÜ¤ÎÆâ³Ñ¤Ø¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÏÓ¤ò¤¿¤¿¤ó¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢»°Í·´Ö¤òÈ´¤¯¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏËÙÅÄÅê¼ê¼«¿È¤â¡¢1ÎÝ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤à¤È¾Ð´é¤Ç¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Þ¤¹¡£»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¤Ï13¤È1/3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¹¥Åê¼êÁê¼ê¤Î¡Ö2ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡×¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë´î¤Ó¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢5²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï1¥¢¥¦¥È¤«¤é»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Ç4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥Á¤â¡£ËÙÅÄÅê¼ê¤Ï6µåÌÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¡¢¸«»ö¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£