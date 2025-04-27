Ç¯¶â»ÙµëÆü¤Ç¤âÈáÌÄ¡Ä½Õ¤Î¡ÈÃÍ¾å¤²¡É4000ÉÊÌÜ°Ê¾å¡¡¡ÈÃÍ²¼¤²¡É¤òÁÀ¤Ã¤ÆÇã¤¤Êª¤Ø¡ÄÊª²Á¹â¤ÎÀáÌóÀ¸³è
2025Ç¯4·î¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¿©ÉÊ¤Ï¼Â¤Ë4000ÉÊÌÜ°Ê¾å¡£2¤«·î¤Ë°ìÅÙ¤ÎÇ¯¶â»ÙµëÆü¤Ë³¹¤Ç¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢Êª²Á¹â¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë³ä°ú¥»¡¼¥ë¤Ç¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ò¤¹¤ë¿Í¡¢¤ªÊÆ¤ä¿©ºà¤ò¹©É×¤¹¤ë¿Í¡¢Ç¯¶â°Ê³°¤Î¼ýÆþ¤Î¤¿¤áÆ¯¤¯¿Í¤â¡£Ç¯¶â¡ÈÀáÌó¡ÉÀ¸³è¤Î¸½¼Â¤È¤Ï¡Ä¡£
¢£Ç¯¶â»ÙµëÆü¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤³ä°ú¥»¡¼¥ë
4·î15Æü¤Ï¡¢2¤«·î¤Ë°ìÅÙ¤ÎÇ¯¶â»ÙµëÆü¡£ÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ê¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼Âç¿¹Å¹¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä
Å¹°÷
¡Ö5¡ó°ú¤¤Þ¤¹¡×
60ºÐ°Ê¾å¸ÂÄê¡¢5¡ó¤Î³ä°ú¥»¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¡Ê¥·¥Ë¥¢¥Ê¥Ê¥³¥Ç¡¼¡§ÆÃÄê¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ê¤É¤Ç»ÙÊ§¤¦¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´ÉÊ5¡ó¥ª¥Õ¡£Ëè·î15Æü¡¦25Æü¡¢60ºÐ°Ê¾å¸ÂÄê¡¡¢¨Í×²ñ°÷ÅÐÏ¿¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤ò½ü¤¯¡Ë
Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡Ê70Âå¡ËÌó7Ëü±ß¡¿·î
¡Ö5¡ó¤Ç¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡Ê80Âå¡ËÌó10Ëü±ß¡¿·î
¡Ö¤¤¤Þ¸®ÊÂ¤ß¤Ë¹â¤¤¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¯¡×
¢£¡ÈÃÍ²¼¤²¡ÉÉÊ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤áÇã¤¤
4·î¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¿©ÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯ºÇÂ¿¤Î4000ÉÊÌÜ°Ê¾å¡ÊÄë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯Ä´¤Ù¡Ë¡£
³ä°ú¥»¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤ÆË¬¤ì¤¿¡¢Ç¯¶â¤ÇÊë¤é¤¹½÷À¤Ï¡Ä
Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡Ê70Âå¡Ë
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êÇã¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È¡×
¤ªÆù¤Ê¤É¿©ÎÁÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢1Ëü±ß°Ê¾å¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¡¢580±ß¤Û¤É¤ªÆÀ¤Ë¡£
Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡Ê70Âå¡Ë
¡ÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£500±ßÉâ¤¤¤¿¤é¡¢µíÆýÇã¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¤Ò¤È·î13Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÇ¯¶â¤ÇÊë¤é¤¹½÷À¤Ï¡Ä
Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡Ê70Âå¡ËÇ¯¶âÌó13Ëü±ß¡¿·î
¡Ö¤¢¤½¤³¡¢ÃÍ²¼¤²¤Î¡£¤¢¤½¤³¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¢¤ì¤ÐÇã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¤«¤´¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï10¡ó¥ª¥Õ¤Î¡Ö¤·¤é¤¹¡×¡£²ñ·×»þ¤Ï¤µ¤é¤Ë5¡ó¥ª¥Õ¤Ç¡È¥À¥Ö¥ë³ä°ú¡È¤Ë¡£
Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡Ê70Âå¡ËÇ¯¶âÌó13Ëü±ß¡¿·î
¡ÖÁ°¤Ï¤Í¡¢Çã¤¤¤¿¤¤¤È¤¤ËÇã¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¢£ÀáÌó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÄÇ¯¶âÀ¸³è¤Î¸½¼Â
¸·¤·¤¤Ç¯¶âÀ¸³è¡£Êª²Á¹âÆ¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ä
Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡Ê89¡ËÇ¯¶âÌó8Ëü±ß¡¿·î
¡Ö¤ªÊÆ¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¹©É×¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤ãÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
Ï·¸å¤Î»Ù¤¨¡¢Ç¯¶â¡£
Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡Ê72¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤¬Ç¯¶â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
2¤«·îÊ¬¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ëÇ¯¶â¡£¤Ò¤È·îÊ¬¤Ï4Ëü7000±ß¤Û¤É¡£
Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡Ê72¡ËÇ¯¶âÌó4Ëü7000±ß¡¿·î
¡ÖÅÅµ¤Âå¤â¥¬¥¹Âå¤âÁ´Éô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÀöÂõ¤Ï1½µ´Ö¤Ë2²ó¤È¤«¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿åÆ»Âå¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤·¡×
Êª²Á¹â¤Îº£¡¢ÀáÌó¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ÏÂ¿¤¯¡£
Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡Ê83¡ËÇ¯¶âÌó8Ëü±ß¡¿·î
¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ÏºÇ¶á¡¢ËèÆü¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£1Æü¤ª¤¤Ë¤·¤Æ¡×
¡ÖìÔÂô¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¡×
¢£2¤«·î¤Ë°ìÅÙ¤Î»ÙµëÆü¤âÀáÌó
Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡Ê84¡ËÇ¯¶âÌó6Ëü±ß¡¿·î
¡ÖÃå¤ë¥â¥Î¤È¤«¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤â¤Î¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö»ÙµëÆü¤À¤«¤é¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ë¡ÊÇ¯¶â¤Ï¡Ë»È¤ï¤Ê¤¤¡×
69ºÐ¤Î½÷À¤Ï¿©Èñ¤òÉâ¤«¤»¤ë¤¿¤á¡Ä
Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡Ê69¡ËÇ¯¶âÌó6Ëü±ß¡¿·î
¡Öº£Ç¯¤«¤éÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç²ÈÄíºÚ±à¤ò»Ï¤á¤¿¤½¤¦¡£
Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡Ê69¡ËÇ¯¶âÌó6Ëü¡¿·î
¡Ö¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¢¤·¤½¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¤µ¤Ã¤Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤å¤¦¤ê¤ÎÉÄ¡£º£ÅÙ¤½¤ì¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡£¤Ð¡¼¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤È¤â¤¦Çã¤ï¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×
¢£Ç¯¶â°Ê³°¤Ç¼ýÆþ¤ò¡ÄºÆ¤ÓÆ¯¤¯¹âÎð¼Ô
Ç¯¶â¤¬¤Ò¤È·îÌó7Ëü±ß¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¶ìÏ«¡£
Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡Ê90¡ËÇ¯¶âÌó7Ëü±ß¡¿·î
¡Ö²ÈÄÂ¤Ï5Ëü5000±ß¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×
Ëè·î»Ä¤ë¤Î¤Ï1Ëü5000±ß¤Û¤É¡£¸½ºß90ºÐ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä
Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡Ê90¡ËÇ¯¶âÌó7Ëü±ß¡¿·î
¡Ö·ÙÈ÷°÷¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½µ¤Ë3Æü¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÇ¯¶â¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×
Æ¯¤¯¤³¤È¤ÇÌó10Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¡¢À¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÇ¯¶âÀ¸³è¤ò¾¯¤·¤Ç¤âË¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¡É¤ÈºÆ¤Ó»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¿Í¤â¡£¥¬¥¹¤ÎÀ°È÷²ñ¼Ò¤Çºß¸Ë´ÉÍý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡¢¿·Î¤¤µ¤ó74ºÐ¡£¤Ò¤È·î¤ÎÇ¯¶â¤ÏÌó20Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¢£ÆùÂÎÏ«Æ¯¤â¡ÄÃù¶â¤äÂ¹¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤¿¤á
³ô¼°²ñ¼Ò¹âÎð¼Ò¡¡¿·Î¤¤µ¤ó¡Ê74¡ËÇ¯¶âÌó20Ëü±ß¡¿·î
¡ÖÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆµëÎÁ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
¿ÀÆàÀî¸©¤ÇºÊ¤È2¿ÍÊë¤é¤·¡£69ºÐ¤Î»þ¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¡¢4Ç¯´Ö¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
¿·Î¤¤µ¤ó¡Ê74¡ËÇ¯¶âÌó20Ëü±ß¡¿·î
¡Ö°ìÈÖ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¿©ÎÁÉÊ¡£¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡×
¾Íè¤Ø¤ÎÃù¶â¤ä3¿Í¤ÎÂ¹¤¿¤Á¤Ø¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÂ¤·¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1Ç¯È¾Á°¤«¤é¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤è¤¤¤·¤ç¡×
10¥¥í°Ê¾å¤Î²ÙÊª¤ò±¿¤ÖÆùÂÎÏ«Æ¯¤â¤¢¤ê¡Ä¡£
¡Ö¹ø¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¹ø¤¬¡£ÅÉ¤êÌô¤Ï¼«Ê¬¤ÇÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
1Æü8»þ´Ö¡¢½µ2Æü¤Û¤É¤ÇËè·î¡¢Ìó10Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·Î¤¤µ¤ó¡Ê74¡Ë
¡Ö¤¤¤Þ¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤³¤ó¤Ê¤ËÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤¤Êª¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤¤¤¤Êë¤é¤·¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¡£Ç¯¶â°Ê³°¤Ç¤Í¡×
¢£¿©Èñ¤òÍÞ¤¨¤Æ¼ñÌ£¤Ç¡Ö¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡×
»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï·¸å¤È¸½¼Â¤Ï°ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡£
ÅèÅÄ¤µ¤ó¡¢89ºÐ¡£²ÈÄÂ2Ëü2000±ß¤ÎÅÔ±Ä½»Âð¤Ë1¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢¤Ò¤È·î¤ÎÇ¯¶â¤Ï8Ëü±ß¤Û¤É¡£
ÅèÅÄ¤µ¤ó¡Ê89¡ËÇ¯¶âÌó8Ëü±ß¡¿·î
¡ÖÇ¯¶â¤¸¤ã¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¹©É×¤·¤Ê¤¤ãÀ¸¤±ä¤Ó¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×
¤½¤Î¹©É×¤È¤Ï¡¢¶ËÎÏ¡¢¿©Èñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¡£15½µÏ¢Â³¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆ¤ÎÀáÌóÊýË¡¤Ï¡Ä
ÅèÅÄ¤µ¤ó
¡Ö»¨¹òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÎÌÁý¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ªÈÉ
¡Ö¤ªÊÆ1¹ç¤Ë¡©¡×
ÅèÅÄ¤µ¤ó
¡Ö¤½¤¦¡¢¤³¤ì1ÂÞ¤¤¤ì¤ë¡£°Â¾å¤¬¤ê¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤ÈÂçÊÑ¤À¤è¡¢¤ªÊÆÂå¤¬¡×
¥»¡¼¥ëÉÊ¤À¤Ã¤¿»¨¹ò¤ò¤Þ¤¼¡¢¤´ÈÓ¤ò¤«¤µÁý¤·¡£¤µ¤é¤ËºÇ¶áÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÀáÌóÎÁÍý¤¬¡¢3¿©Æþ¤ê¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥Û¥ó¥È¤Í¡¢¤ª½õ¤±¤À¤è¡£¤â¤ä¤·Æþ¤ì¤ë¤È¤Í¡¢¤«¤µÁý¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡£¤³¤ì±ÉÍÜ¸»¤À¤«¤é¤Í¡¢µûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡×
±ÉÍÜ¤â¹Í¤¨¤Ä¤Ä¡¢1¿©200±ß°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¹©É×¤ò¤³¤é¤¹Ç¯¶âÀ¸³è¡£
¡Ö¤³¤ó¤ÊÇ¯¤È¤Ã¤¿¿Í¤¬¤µ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤ÙÊª¤ò¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é±ÉÍÜ¤È¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬Èá¤·¤¤¤è¡£Ç¯¶â¤âÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¡¢Ç¼¤á¤Æ¤â·ë¶É¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¡×
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡Ä
¡Ö¥´¥ë¥Õ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¼ã¤¤º¢¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤¬¼ñÌ£¤À¤È¤¤¤¦ÅèÅÄ¤µ¤ó¡£¤¤¤Þ¤â¡ÖÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤¬ ¡ÈÀ¸¤¤¬¤¤¡É¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¶ì¤·¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤ß¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤ß¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê4·î23Æü¡Önews every.¡×¤è¤ê¡Ë