ºå¿À¡¦°Ë¸¶¡¡Ï¢ÂÇÍá¤Ó¤Æ¥×¥í½é¼ºÅÀ¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¥¼¥í¤Ï15²ó2/3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À¡½µð¿Í¡Ê2025Ç¯4·î27Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿ÀÀèÈ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¥×¥í½é¼ºÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï2»à¤«¤éµÈÀî¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤âÌµ¼ºÅÀ¤È¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£2²ó¤âÀèÆ¬¤Î¹ÃÈå¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤òÃæÈô¡¢ÇëÈø¤òÃæÈô¡¢ÌçÏÆ¤ò¶õ»°¿¶¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢1¡½0¤Î3²ó¤ËÀèÆ¬¤ÎËÙÅÄ¡¢Â³¤¯Àô¸ý¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éµÈÀî¤ÎÆó¥´¥í´Ö¤ËÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¡£¥×¥í½é¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2»à»°ÎÝ¤Ç²¬ËÜ¤ò¶õ»°¿¶¤Ë»Â¤ê¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¿©¤¤»ß¤á¤¿¡£
¡¡¥×¥í½éÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿3·î30Æü¹ÅçÀï¤«¤éÌµ¼ºÅÀ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿´üÂÔ¤Îº¸ÏÓ¡£15²ó2/3¤ÇµÏ¿¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é»ý¤ÁÁ°¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£