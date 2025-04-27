²¬ÅÄ¸ÜÌä¡¡ºå¿À¤ÎÀèÀ©¤Ë¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤·¤¤¤é¤ó¤³¤È¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡×¤ÈÀµ¹¶Ë¡¤òÉ¾²Á
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À¡½µð¿Í¡Ê2025Ç¯4·î27Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢º£·î22Æü¤ËÂà±¡¤·¤¿ºå¿À¡¦²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê67¡Ë¤¬¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ·Ñ¤ÇÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤òÌ³¤á¤¿¡£µå¾ìÆþ¤ê»þ¤Ë¤ÏµÛÆþ´ï¤â»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤â³°¤·¡¢¸µµ¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Îºå¿À¤ÎÀèÀ©¤Ë¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤·¤¤¤é¤ó¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡£¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤Ç2ÅÀ¡¢3ÅÀ¼è¤í¤¦¤È¤·¤ÆÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡£1ÅÀ¤º¤Ä¤Ç¤¤¤¤¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤¨¤¨¤·¡×¤ÈÃæÁ°ÂÇ¤Î¶áËÜ¤òÃæÌî¤¬¥Ð¥ó¥È¤Ç¿Ê¤á¤¿Àµ¹¶Ë¡¤ÎºîÀï¤òÉ¾²Á¡£¡Ö¶áËÜ¤¬½Ð¤ë¤«¤éÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡£ÂÇÀþ¤Ï¿¹²¼3ÈÖ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡£º¸¤¬3¿ÍÊÂ¤Ö¤è¤ê¡£5ÈÖ¤ÎÂç»³¤¬°ìÈÖ¤¤Ä¤¤¤±¤É¡¢ÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç»³¤Ë¥Ò¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÊüÁ÷ÀÊ¤«¤éÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£