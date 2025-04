新しい都市型フェス<CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025>(以下<CENTRAL>)のクアラルンプール公演が4月26日(土)に開催され、新しい学校のリーダーズ、キタニタツヤ、Creepy Nuts、K.O.Iの全4組が出演した。到着したレポートをお届けする。<CENTRAL>は「日本の響きを世界へ」をコンセプトに掲げ、2025年4月4日(金)〜6日(日)に横浜で初開催された。横浜公演には、乃木坂46・YOASOBI・Creepy Nutsといった豪華アーティストが出演し、3日間で約8万人を動員。音楽とエンタテインメントが融合した都市型フェスとして、大きな注目を集めた。

2025年4月26日(土) Zepp Kuala LumpurOPEN 17:00- START 18:00- (Local Time)【出演】新しい学校のリーダーズ / キタニタツヤ / Creepy Nuts / K.O.I (Opening Act)【<CENTRAL>公式ホームページ】https://central-fest.com/【公式SNS】X:@CENTRAL___2025Instagram:central___2025YouTube: https://www.youtube.com/@CENTRAL_FEST■<CENTRAL>アーティストラインナップ ※五十音順【国内公演】CENTRAL STAGE@Kアリーナ横浜2025/4/4(金) 乃木坂46 / 緑黄色社会2025/4/5(土) キタニタツヤ / 結束バンド / 角野隼斗2025/4/6(日) Awich / Creepy Nuts / YZERREchoes Baa@横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場2025/4/5(土) YOASOBI / MAISONdes / NOMELON NOLEMON / KAFUNÉSpecial Guest: asmi(from ROOFTOP)/ syudou(from syudou商店)<MAISONdesにて出演するゲストアクト一覧>asmi / アユニ・D / 花譜 / KAFUNÉ / かやゆー / くじら / 水槽 / すりぃ / ツミキ / 日曜日のメゾンデ(礼衣) / 乃紫 / Pii / みきまりあ / meiyo / 『ユイカ』 / りりあ。 / れん2025/4/6(日)YOASOBI / Aooo / LuovSpecial Guest: Chevon / TOMOO(from PONYCANYON / IRORI Records/ FRUITS ZIPPER (from ASOBISYSTEM)KT Zepp Yokohama2025/4/5(土) [VIVAL] @オンライン配信 AKAGIMI / 天籠りのん / 甘葛すもあ / IMI / 奏みみ / CULUA / 月白累 / 白玖ウタノ / NÄO / 常勝無敗ぐぬぬ[VIVAL]ヰ世界情緒 / ClariS / 七海うらら / HIMEHINA / Reol2025/4/6(日) [NEW GENE FEST] 秋山黄色 / CLAN QUEEN / Cody・Lee(李) / Conton Candy / 離婚伝説【海外公演】Zepp New Taipei2025/4/19(土) 新しい学校のリーダーズ / キタニタツヤ / 櫻坂46 / HANA / J.Sheon(Opening Act)Zepp Kuala Lumpur2025/4/26(土) 新しい学校のリーダーズ / キタニタツヤ / Creepy Nuts / K.O.I (Opening Act)