ÆÁÅç¡¢²¼ÉôÁÈ¿¥4Áª¼ê¤¬¥½¥·¥¨¥À¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ø
¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï27Æü¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¥æ¡¼¥¹¤ÎDFµÜÂ¼Íþ¶ê(17)¤ÈFWÌîÂ¼½¼´õ(17)¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤ÎFWÊ¿ÈøÍÛ¸þ(14)¤ÈMF²¬ºêÈôÍ¥(13)¤¬°éÀ®¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤Ö¥½¥·¥¨¥À(¥¹¥Ú¥¤¥ó)¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ïº£·î27Æü¤«¤é5·î11Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Î¾¥¯¥é¥Ö¤Ï2022Ç¯12·î¤Ë°éÀ®¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼ã¼êÁª¼ê°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¡¼¥à¤Î¹ÔÍ§Î¼Æó´ÆÆÄ¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤ÎÀÆÆ£½¸ÏºGK¥³¡¼¥Á¤âÂÓÆ±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î¾¥¯¥é¥Ö¤Ï2022Ç¯12·î¤Ë°éÀ®¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼ã¼êÁª¼ê°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¡¼¥à¤Î¹ÔÍ§Î¼Æó´ÆÆÄ¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤ÎÀÆÆ£½¸ÏºGK¥³¡¼¥Á¤âÂÓÆ±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£