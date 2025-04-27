ÂçÃ«æÆÊ¿¡ÖÎÉ¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡×3°ÂÂÇ¤ÇÉüÄ´¼ê¤´¤¿¤¨¡¢Ï¯´õ¤Ø¡Ö°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤Î»î¹ç¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×½é¾¡Íø¤Î¸å²¡¤·ÀÀ¤¦
¢£MLB¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 8¡Ý4 ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤¬Ä¹½÷ÃÂÀ¸¸å¡¢5ÀïÌÜ¤Ç5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡Ê1ÂÇÅÀ¡Ë1ÅðÎÝ¤Î³èÌö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£º£µ¨4ÅÙÌÜ¤Î3°ÂÂÇ¤ÇÉüÄ´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢Ãæ·Ñ¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢ÂÇ¤Æ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¡£ÌÀÆü¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Ï¢ÇÔÃæ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬°¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¾¡¤Á¤¬¤Ê¤¤¤È¡£º£Æü¤ÏÁ´°÷¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×Ä´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿£Á.¥Ñ¥Ø¥¹¡Ê24¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¤³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸å¤í¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÍê¤â¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥á¥¸¥ã¡¼6ÅÙÌÜÀèÈ¯¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢5²ó2/3¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë93µå¤òÅê¤²¤Æ3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ3¡Ë¡£½é¾¡Íø¤Ï¤³¤ÎÆü¤â¤ªÍÂ¤±¤Ë¡£
ÀèÈ¯¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÃ«¤Ï¡Ö°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç»°¿¶¤â¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Î»î¹ç¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤Î»î¹ç¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò´î¤Ó¡¢¼«¿È¤âÂÇ·â¤Ç¤Î¹×¸¥¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
Ï¢ÇÔ¤ò¡Ö3¡×¤Ç»ß¤á¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÈÊÂ¤Ó¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è2°Ì¤Ë¡£¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£