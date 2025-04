イングランド屈指の大器は今夏人気株になりそうだ。



移籍市場に精通するファブリツァオ・ロマーノ氏によると、22歳のU-21イングランド代表FWリアム・デラップは所属するイプスウィッチ・タウンの降格決定に伴い、今夏の移籍市場では3000万ポンドで獲得可能になるという。



マンチェスター・シティの下部組織出身であるデラップはこれまでストーク・シティやプレストン・ノースエンド、ハル・シティを渡り歩くと今季からイプスウィッチに完全移籍。イプスウィッチでは今季ここまでプレミアリーグ33試合で12ゴール2アシストと圧巻の活躍を見せており、今夏の移籍市場ではチェルシーやマンチェスター・ユナイテッドなどビッグクラブによる争奪戦が予想されている。





Liam Delap's second strike against Aston Villa is your September Goal of the Month. pic.twitter.com/9kiGdm9sAn