GOING UNDER GROUNDの松本素生(Vo, G)とベーシストのウエノコウジによるユニット“マツモトソウとウエノコウジ”が、2025年夏のライブツアー＜スカンピンストンプ＞を開催することが発表となった。

◆マツモトソウとウエノコウジ 画像

同ツアーは、7月5日の愛知・今池The Modern Worldを皮切りに、8月31日の東京・Rethink Lounge TORANOMONまで全国15ヵ所を巡るもの。ライブ会場では、マツモトソウとウエノコウジとしての初音源CD「スカンピンep」の販売を予定している。

■＜マツモトソウとウエノコウジ『スカンピンストンプ』＞

7月05日(土)　愛知・今池The Modern World
7月06日(日)　静岡・Livebar Freakyshow
7月11日(金)　北海道・釧路 火星ツイスト
7月12日(土)　北海道・札幌 Bar Stingray
7月13日(日)　北海道・函館 Restaurant Pub The Beats
7月19日(土)　大阪・cafe Room+
7月20日(日)　愛知・豊橋FreeStyle BAR? 輪-RiN-
7月26日(土)　福岡・public bar Bassic.
7月27日(日)　福岡・久留米 THE DRINKER
8月01日(金)　広島・東広島 ROMERO
8月02日(土)　広島・音楽喫茶ヲルガン座
8月22日(金)　香川・高松DELTA MARKET
8月23日(土)　岡山・児島Bar Earth
8月29日(金)　群馬・前橋 LIVE PARTY STUDIO & BAR Drumkan
8月31日(日)　東京・Rethink Lounge TORANOMON


関連リンク

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