マツモトソウとウエノコウジ、全15公演の2025年夏ツアー開催決定＋初音源を会場限定販売
GOING UNDER GROUNDの松本素生(Vo, G)とベーシストのウエノコウジによるユニット“マツモトソウとウエノコウジ”が、2025年夏のライブツアー＜スカンピンストンプ＞を開催することが発表となった。
◆マツモトソウとウエノコウジ 画像
同ツアーは、7月5日の愛知・今池The Modern Worldを皮切りに、8月31日の東京・Rethink Lounge TORANOMONまで全国15ヵ所を巡るもの。ライブ会場では、マツモトソウとウエノコウジとしての初音源CD「スカンピンep」の販売を予定している。
■＜マツモトソウとウエノコウジ『スカンピンストンプ』＞
7月06日(日) 静岡・Livebar Freakyshow
7月11日(金) 北海道・釧路 火星ツイスト
7月12日(土) 北海道・札幌 Bar Stingray
7月13日(日) 北海道・函館 Restaurant Pub The Beats
7月19日(土) 大阪・cafe Room+
7月20日(日) 愛知・豊橋FreeStyle BAR? 輪-RiN-
7月26日(土) 福岡・public bar Bassic.
7月27日(日) 福岡・久留米 THE DRINKER
8月01日(金) 広島・東広島 ROMERO
8月02日(土) 広島・音楽喫茶ヲルガン座
8月22日(金) 香川・高松DELTA MARKET
8月23日(土) 岡山・児島Bar Earth
8月29日(金) 群馬・前橋 LIVE PARTY STUDIO & BAR Drumkan
8月31日(日) 東京・Rethink Lounge TORANOMON
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