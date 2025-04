KIRITOが4月26日、全国ツアー<ZERO POINT FIELD>を神奈川・横浜Bay Hallよりスタートさせた。全12公演にわたる同ツアー初日公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。サポートメンバーの海(G / vistlip)、JOHN(G)、Chiyu(B / SLAPSLY)、Hiroki(Dr / C-GATE)とともに、黒地に赤を基調とした花柄のセットアップを纏ったKIRITOが登場。歴代のソロ作品から満遍なくセレクトされた全23曲が披露された。

■<KIRITO Tour 2025「ZERO POINT FIELD」>

4月26日(土) YOKOHAMA Bay Hall

open17:30 / start18:00

4月27日(日) YOKOHAMA Bay Hall

open16:30 / start17:00

4月30日(水) Spotify O-EAST

open18:30 / start19:00

5月01日(木) Spotify O-EAST

open18:30 / start19:00

5月04日(日/祝) 恵比寿LIQUIDROOM

open17:30 / start18:00

5月05日(月/祝) 恵比寿LIQUIDROOM

open16:30 / start17:00

5月10日(土) 梅田CLUB QUATTRO

open17:00 / start17:30

5月11日(日) 名古屋ボトムライン

open16:30 / start17:00

5月24日(土) 札幌PENNY LANE 24

open17:00 / start17:30

6月01日(日) 仙台Rensa

open17:00 / start17:30

6月18日(水) 福岡DRUM Be-1

open18:30 / start19:00

6月21日(土) EX THEATER ROPPONGI

open17:15 / start18:00

https://kiritoweb.com/info/live/4080/

4月26日(土) YOKOHAMA Bay Hallopen17:30 / start18:004月27日(日) YOKOHAMA Bay Hallopen16:30 / start17:004月30日(水) Spotify O-EASTopen18:30 / start19:005月01日(木) Spotify O-EASTopen18:30 / start19:005月04日(日/祝) 恵比寿LIQUIDROOMopen17:30 / start18:005月05日(月/祝) 恵比寿LIQUIDROOMopen16:30 / start17:005月10日(土) 梅田CLUB QUATTROopen17:00 / start17:305月11日(日) 名古屋ボトムラインopen16:30 / start17:005月24日(土) 札幌PENNY LANE 24open17:00 / start17:306月01日(日) 仙台Rensaopen17:00 / start17:306月18日(水) 福岡DRUM Be-1open18:30 / start19:006月21日(土) EX THEATER ROPPONGIopen17:15 / start18:00https://kiritoweb.com/info/live/4080/

■<KIRITO Acoustic live 25’「Phantom X -Switch screen-」>

7月26日(土) 東京・KANDA SQUARE HALL

open17:00 / start17:30

7月27日(日) 東京・KANDA SQUARE HALL

open16:30 / start17:00

詳細:https://kiritoweb.com/info/live/4099/

7月26日(土) 東京・KANDA SQUARE HALLopen17:00 / start17:307月27日(日) 東京・KANDA SQUARE HALLopen16:30 / start17:00詳細:https://kiritoweb.com/info/live/4099/

■LIVE Blu-ray & DVD『KIRITO「THE CORRECTED TIMELINE」』>

2025年6月4日発売

【受注生産限定盤 ※WEB限定(Blu-ray)】

KIXB-00006 / ¥11,000(税込) ※別途配送料

受注期間:4/23(水)23:59まで

https://kirito-thecorrectedtimeline.jp/

※お届けは6/4(水)頃を予定しております

※受注生産限定盤はCDショップ等でのお取り扱いはございません

・特殊パッケージ

・16Pブックレット

・アクリルスタンド付属(ライブ写真使用)

収録内容:2/24 LIVE映像全編、1/6 Album「CROSS」曲LIVE映像

【通常盤(DVD)】

IKCB-8036 / ¥7,260(税込)

収録内容:2/24 LIVE映像全編

2025年6月4日発売【受注生産限定盤 ※WEB限定(Blu-ray)】KIXB-00006 / ¥11,000(税込) ※別途配送料受注期間:4/23(水)23:59までhttps://kirito-thecorrectedtimeline.jp/※お届けは6/4(水)頃を予定しております※受注生産限定盤はCDショップ等でのお取り扱いはございません・特殊パッケージ・16Pブックレット・アクリルスタンド付属(ライブ写真使用)収録内容:2/24 LIVE映像全編、1/6 Album「CROSS」曲LIVE映像【通常盤(DVD)】IKCB-8036 / ¥7,260(税込)収録内容:2/24 LIVE映像全編

■<PIERROT「LASTCIRCUS」>

5月17日(土) - FINALE - 神奈川・Kアリーナ横浜

5月18日(日) - HELLO - 神奈川・Kアリーナ横浜

※2月11日(火/祝)20:00詳細解禁

https://pierrot.jpn.com/





■LIVE Blu-ray & DVD『ANDROGYNOS -THE FINAL WAR- 』

2025年4月2日(水)リリース

詳細:https://pierrot.jpn.com/info/20241129

■LIVE Blu-ray & DVD『END OF THE WORLD LINE』

2025年7月15日(火)リリース

詳細:https://pierrot.jpn.com/info/20250208_2

5月17日(土) - FINALE - 神奈川・Kアリーナ横浜5月18日(日) - HELLO - 神奈川・Kアリーナ横浜※2月11日(火/祝)20:00詳細解禁https://pierrot.jpn.com/■LIVE Blu-ray & DVD『ANDROGYNOS -THE FINAL WAR- 』2025年4月2日(水)リリース詳細:https://pierrot.jpn.com/info/20241129■LIVE Blu-ray & DVD『END OF THE WORLD LINE』2025年7月15日(火)リリース詳細:https://pierrot.jpn.com/info/20250208_2

関連リンク

◆KIRITO オフィシャルサイト

◆KIRITO オフィシャルTwitter

◆KIRITO オフィシャルYouTubeチャンネル

◆KIRITO オフィシャルFC『cells』

◆KIRITO オフィシャルニコニコチャンネル「KIRITO CHANNEL」

◆KIRITO オフィシャルサイト◆KIRITO オフィシャルTwitter◆KIRITO オフィシャルYouTubeチャンネル◆KIRITO オフィシャルFC『cells』◆KIRITO オフィシャルニコニコチャンネル「KIRITO CHANNEL」

「一緒に狂っていきましょう。脳みそがぶっ壊れる夜にしたいと思いますので、よろしく」「あなたたちがKIRITOに貪欲なように、KIRITOもあなたたちに貪欲ですから」「最高のツアー初日を歴史に刻みましょう」──KIRITOといった言葉を投げかけながら、脳に訴える攻撃力の高いナンバーの強襲で終始白熱の展開を繰り広げつつ、中盤に並ぶ心に聴かせる楽曲たちは、やはり一際印象深いものだった。1月にファイナルを迎えた前ツアーが<CROSS OVER THE TIME AXIS (=時間軸を越える)>、2月のバースデー公演が<THE CORRECTED TIMELINE (=修正された時間軸)>、そして今回のツアーが<ZERO POINT FIELD>。この流れが連続性を持たせたものであることは明白だが、そこにはPIERROTをはじめ2024年からのKIRITOを取り巻く様々な動きも大きな要素として含まれていることは間違いない。<ZERO POINT FIELD>とは目に見えないエネルギーが満ちている空間を指すことから、あらゆる可能性、ひいては新たな世界の始まりと解釈することもできるのではなかろうか。同ツアーは翌日27日、同会場での第二夜を経て各地を巡り、6月21日の東京・EX THEATER ROPPONGIにてファイナルを迎える。なお、4月30日以降の公演では海に代わってYu-taro(G / NOCTURNAL BLOODLUST)がサポートを務める予定だ。また、同ツアー期間中の5月17日および18日には神奈川・Kアリーナ横浜にてPIERROTの2days公演<LASTCIRCUS - FINALE -/- HELLO ->開催を控えているほか、7月26日および27日に東京・KANDA SQUARE HALLでKIRITOのアコースティックシリーズ公演<Phantom X - Switch screen ->が行われることも決定している。