¾®ÅèÍÛºÚ¡¡·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡ÖºÎÍÑ¤âÃ´Åö¡×¡È¥¼¥í¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÊÒ¼ê´Ö¤¸¤ãºî¤ì¤Ê¤¤¡×18Ç¯ÀßÎ©
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¼Â¶È²È¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆü¡¹¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2005Ç¯AKB48¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£18Ç¯¤Ë´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHer lip to¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤âµ×¤·¤Ö¤ê¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥È¡¼¥¯¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤Éº£¤ä¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤¬Â¿¤¤¾®Åè¡£
¡¡²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¥¼¥í¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡ÖºÎÍÑ¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤«¤é¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÊª¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤·¡Ö¤½¤ì¤òºî¤ë¤Î¤Ã¤ÆÊÒ¼ê´Ö¤¸¤ãºî¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£Í¥½¨¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¿Í¤È¤ä¤Ã¤¿¤êºÎÍÑ¤·¤¿¤ê¡£¤½¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¤È¤·¼Â¶È²È¤È¤·¤ÆËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²ñ¼Ò²½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È·è¿´¤·¡ÖÃç´Ö½¸¤á¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ä¤¯¤Ã¤Æ2Ç¯ÌÜ¤°¤é¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈËÜµ¤¤Ç·Ð±Ä¼Ô¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£