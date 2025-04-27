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Disc1[CD]¡¡ ¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¡Û¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó»ÅÍÍ¡Ë¡Û
01. Wake Up, Break Out!
02. again¡ßagain
03. Storyteller
04. ATTENTION
05. Aye
06. LOUD¡ª¡ÁÍ«Ýµ¤ò¤Ö¤Ã¤È¤Ð¤»¡Á
07. ¥Ò¥«¥ê¥Ø
08. ¥ê¥Ö¡¼¥È
09. ÀÃ¤á¤Ê¤¤Ì´
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11. ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤!!
12. DAITAN¡ª
13. Jexxxa
14. hys-
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16. Sparrow
17. ¥¢¥¤¥ò¥È¥¦
18. 321
19. Our Time -miwa ver.-
Disc2[CD]¡¡ ¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B¡Û¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó»ÅÍÍ¡Ë¡Û
01. ¥ê¥¢¥ë
02. Napa
03. µãÎø
04. Who I Am -Classic StudioLive ver.-
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06. ¤½¤ì¤Ç¤â¤¿¤À
07. Love me
08. ¥Ò¥«¥ê¥Ø -Classic StudioLive ver.-
09. ¤Ì¤¯¤â¤ê
10. ¤¹¤Ù¤Æ¼Î¤Æ¤Æ¤â
11. ¶õ¤Ã¤Ý -Classic StudioLive ver.-
12. ·¯¤¬¹¥¤¤Ç¤¹
13. ËÍ¤é¤ÎÌ¤Íè
14. Dear days
15. don't cry anymore -Classic StudioLive ver.-
16. ¤¢¤Þ¤ä¤É¤ê
17. TODAY -Self Recording-
18. Song for you -Self Recording-
Disc2[Blu-ray]¡¡ ¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¡Û
miwa Billboard Live Tour 2024 ¡Èmiwa CLASSIC ¸¡É
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02. Napa
03. Bloom
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05. don't cry anymore
06. ¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ÆÊú¤¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é
07. Who I Am
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EN1. Wake Up, Break Out!
EN2. ¶õ¤Ã¤Ý
Disc2[Blu-ray]¡¡ ¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B¡Û
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