miwaが、4月26日(土)に大阪・関西万博会場内で開催された<株式会社エントリーpresents Japan Expo Paris in Osaka 2025>のオープニングステージを務めた。本イベントは、日本が世界に誇るマンガ・アニメやゲーム等のコンテンツと、伝統工芸をはじめとするものづくりの技を連動して体感、体験できる展示・ショーイベント。フランスで25年にわたり日本文化を発信し続け、世界最高峰のジャパンフェスティバルの一つと称されるパリの<Japan Expo>と連携するもので、miwaは2019年、2022年と現地フランスでゲスト出演した縁で主催者サイドから熱いオファーを受け出演に至った。

デビュー15周年記念ベストアルバム『miwa』



2025年3月26日(水)発売購入:https://miwa.lnk.to/15th_bestAL◆アルバムタイトル[初回生産限定盤A]:mi[初回生産限定盤B]:wa[通常盤(初回仕様)]:miwa◆仕様/価格[初回生産限定盤A]CD+BD (品番:SRCL 13240~1) 7,700円(税込)[初回生産限定盤B]CD+BD (品番:SRCL 13242~3) 7,700円(税込)[通常盤(初回仕様)]2CD (品番:SRCL13244~5) 4,180円(税込)※全形態2/19発売「リアル」とのW購入者特典封入:「miwa 原点インディーズ時代CDジャケット絵柄直筆サイン入りTシャツ(miwa画伯作)」 応募チラシ封入(15名当選)<収録曲>Disc1[CD] 【初回生産限定盤A】【通常盤(初回仕様)】01. Wake Up, Break Out!02. again×again03. Storyteller04. ATTENTION05. Aye06. LOUD!〜憂鬱をぶっとばせ〜07. ヒカリヘ08. リブート09. 醒めない夢10. いくつになっても11. ありえない!!12. DAITAN!13. Jexxxa14. hys-15. あなたがいないと世界はこんなにつまらない16. Sparrow17. アイヲトウ18. 32119. Our Time -miwa ver.-Disc2[CD] 【初回生産限定盤B】【通常盤(初回仕様)】01. リアル02. Napa03. 泣恋04. Who I Am -Classic StudioLive ver.-05. そばにいたいから06. それでもただ07. Love me08. ヒカリヘ -Classic StudioLive ver.-09. ぬくもり10. すべて捨てても11. 空っぽ -Classic StudioLive ver.-12. 君が好きです13. 僕らの未来14. Dear days15. don't cry anymore -Classic StudioLive ver.-16. あまやどり17. TODAY -Self Recording-18. Song for you -Self Recording-Disc2[Blu-ray] 【初回生産限定盤A】miwa Billboard Live Tour 2024 “miwa CLASSIC 検01. キミはナガレボシ02. Napa03. Bloom04. みんなでお楽しみメドレー2024(リトルガール・It's you!・ミラクル・シャイニー・君に出会えたから)05. don't cry anymore06. あなたがここにいて抱きしめることができるなら07. Who I Am08. ヒカリヘ09. それでもただEN1. Wake Up, Break Out!EN2. 空っぽDisc2[Blu-ray] 【初回生産限定盤B】miwa散歩 2024ver.