STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

»¥ËÚ¡¦À¾·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯4·î26Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÀ¾¶è¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê43¡Ë¤ò´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË¤Ï4·î26Æü¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Î30Âå½÷À­¤¬½»¤à²È¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤Ë¥³¥ó¥¯¥êー¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÅê¤²¤Ä¤±¤Æ¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¤ò²õ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤ë²»¤òÊ¹¤¤¤¿½÷À­¤Î²ÈÂ²¤¬1³¬¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¡¢³°½ÐÃæ¤Î½÷À­¤ËÏ¢Íí¡£

½÷À­¤¬4·î26Æü¸áÁ°3»þ²á¤®¤Ë110ÈÖÄÌÊó¤·¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

½÷À­¤ä²ÈÂ²¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£