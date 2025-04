Æù¥Ð¥«¡¦¾®ÃÓ¹î¿Ã¤¬¿ä¤¹¡ÖÍ½Ìóº¤ÆñÍ½È÷·³¡×¤Î¾ÆÆùÅ¹¤Ï¤³¤³¤À¡ª ¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¿Íµ¤Å¹¤Î¿·¶ÈÂÖ¤Ï¡ÈËÜµ¤¤Î¾ÆÆùÅ¹¡É

巷には「予約困難」な焼肉店がたくさん存在している。口コミやメディアへの掲載など、予約困難となる要因はさまざまだ。本連載では肉バカ・小池克臣さんに早めに押さえておくべき「予約困難予備軍」の焼肉店を焼き方のポイントとともに教えてもらう。

巷には「予約困難」な焼肉店がたくさん存在している。口コミやメディアへの掲載など、予約困難となる要因はさまざまだ。本連載では肉バカ・小池克臣さんに早めに押さえておくべき「予約困難予備軍」の焼肉店を焼き方のポイントとともに教えてもらう。

教えてくれる人

小池克臣

横浜の魚屋の長男として生まれるも、家業を継がずに、外で、家で、肉を焼く日々を送る。焼肉を中心にステーキやすき焼きといった牛肉料理全般を愛し、ほぼ毎晩、牛三昧。その様子をInstagramやYouTubeで発信中。著書に『肉バカ。No Meat, No Life.を実践する男が語る和牛の至福』(集英社刊)。公式ブログ「No Meat, No Life.」。

ナビゲーターの小池克臣さん

「神泉 ホルモン 三百屋」の新業態店舗が下北沢に進出!

小池さんが一目置く、神泉で人気を博する「神泉 ホルモン 三百屋」の新業態が3月3日にオープン! 最近開発も進み、賑わいを見せている下北沢にできた新店舗「焼肉 三百屋」は、従来のホルモンに加え、焼肉にも力を入れたお店。小池さんが太鼓判を押す新店のおいしさの秘密に迫ってみた。

メインストリートから一本入った、路地の2階。カッコいいモノクロのファサードを目当てに、階段を上ってエントリー。駅から徒歩2〜3分、ドン・キホーテのすぐ近く

ホルモン好き界隈から愛され、20年近く営業する「神泉 ホルモン 三百屋」の新事業としてオープンした新店舗は、黒を基調としたインテリアで、若い層のイメージが強い下北沢という街でも落ち着ける雰囲気が魅力。半個室や、6名まで入れる完全個室を完備した全36席で、客単価は約8,000円〜と神泉の店舗よりやや大人向けの設定。“お客様が食べたいおいしさの追求”をコンセプトにしている。

広々として高級感のある空間

本店のようにホルモンのメニュー数も多いが、ホルモン以外の焼肉に力を入れていて、ヒレや赤身などの正肉は雌牛にこだわるなど、高いクオリティに期待値が高い。

小池さん

厚切りハラミの先駆け的存在だったり、完全和牛のタンだったり、鮮度の高いホルモンは折り紙付き。20年以上の信頼がある仕入れ先からのお肉は格別。こちらは焼肉以外もサイドメニューや〆まで、メニューも豊富で楽しいです。

世界進出を見据えた新業態へのチャレンジとは?

店主の三百田さんは焼肉業界歴30年以上のベテラン。大学卒業後、化粧品会社を経て、飲食店をやりたかったという思いから、自身が大好きだった目黒「ホルモン道場 闇市倶楽部」に修業入りし、店長を経て、料理長とともに神泉で独立することに。

店主・三百田和義さん 50歳

今回の新店舗は、ホルモンだけにとどまらず、焼肉に特化した新しいチャレンジ。カンボジアで胡椒の栽培や、東南アジアで飲食店も経営している三百田さんは、海外において焼肉店は浸透しているものの、ホルモンはまだ開拓されておらず可能性があると語る。

その可能性を実現させるための一歩として、焼肉ブランドを今回下北沢に開店し、今後海外進出を目指すステップにしていく予定。だからこそ、真摯に向き合う新店舗への気合いは十分だ。

小池さん

内臓系ホルモンの強みを持っていながら、焼肉にも本気を出しているから、おいしくないわけがない。海外進出を見据えた新業態は、これからの焼肉の可能性をすごく感じます。

小池さんおすすめの「オーダー必須」のメニューとは?

北品川「芝浦嵯峨正造商店」から直送される鮮度の高いホルモンは、20年以上の長年の付き合いで培われた信頼と高品質の仕入れが、最大の強み。正肉は、毎日送られてくる写真から料理長が目利きし、甘みと香りが絶妙で脂も最高な雌牛に限定している。毎日最高の仕入れをすることや、いい状態の肉との出会いは、ベテランの三百田さんでもドキドキするそうだ。

鮮度抜群の生肉

「ハツ刺し」1,078円

まず焼肉の序章にオーダーしたいのが、大人気の「ハツ刺し」と「生ユッケわさび」。ハツ刺しは、鮮度のよさはもちろん、その味付けに虜になる人続出! よくある胡麻油+塩の“ごま塩”とは一線を画する、オリジナリティ溢れる、オリーブオイル+塩+にんにくでいただくアイディアが斬新。店主もハマってしまった、香りが立つ厳選されたオリーブオイルと新鮮なハツとのハーモニーが病みつきに。ほんのり甘い刺身醤油+生姜のつけダレも相性がいい。

「生ユッケわさび」1,705円

生ユッケは今回初登場の新メニューですでに大人気。生肉認証店の資格を持つからこそ取り扱える、特別な一皿。ユッケを卵なしで作りたいという店主の思いをカタチにした一品で、ルイベ(半解凍)状態にしたユッケを細切りし、パルミジャーノチーズを削り散らし、見た目にも映える。

小池さん

素材がいいのはもちろんですが、味付けを研究されているので、どれもおいしく、飽きさせない。それぞれのお肉や部位に合わせて作られているので、わかっているなぁと思いますね。「生ユッケわさび」はそのまま食べて味わってから、ほんの少しわさびをつけて味変すると、2度おいしい。

肉質に驚愕する焼肉

前菜で頬が緩んだところで、いよいよ焼肉本番へ。まず小池さんがオーダーするのは「和牛タン」。どうやってもおいしいに違いない、数量限定の「極撰和牛タン(3,850円)」もメニューにはあるが、「タンのランクが3つあったら、一番に並のタンを食べるとそのお店の仕入れのよさがわかる」 というのが小池さん流。 冷凍なしのお肉は色艶もよく、本当に美しい。

「和牛タン」2,530円

厚すぎず薄すぎないほどよい厚みの牛タンを、ロースターのセンターでじっくりと火入れ。焦がさないよう目を離さずに

小池さん

大小の大きさが違うのは、タンの部位をまんべんなく使用している証拠。バラツキがなく、みんなにおいしくというスタンスがわかり、誠意が伝わります。いやー、このお値段では安すぎるクオリティの高さでおいしいっ! 確実にいいタンです!

「凄いハラミ!!」と思わず小池さんが唸った、 期待を裏切らない厚切りの迫力と存在感。必ずオーダーすべきメニューの一つだ。エリンギや野菜の上に鎮座するお肉の盛り付けも美しい。シンプルに塩で味付けされたハラミは、 カンボジアの自社農園の胡椒もアクセントに。サイドにはわさびが添えられ、店主のイチオシの食べ方だ。

「和牛上厚切りハラミ」2,640円

最初はゆっくりじっくり強火で、焼き色がつくまで表面をカリッとさせ、ひっくり返す。肉汁が出てきたらまたこまめにひっくり返して、繰り返し丁寧に焼いていく

最後に網のサイドに置いて、休ませるのがコツ

小池さん

このレベルのハラミが下北沢で食べられるなんて、それだけで価値があります! お肉の味がしっかりしていて、脂もバランスよく、めちゃくちゃおいしい! そして、本当に安い。いいんですか?(笑) まず塩コショウのベースを食べて、次はわさび、その次はニンニク、と違う味を楽しみます。そのままで十分おいしすぎますけどね。

一手間かけられた変化球のミノも、ぜひオ―ダーすべき一品。メニューに“三”のマークがついているものが、オススメの印だ。貝焼きをイメージして作られた昆布醤油ベースの和風の味つけのミノは、他にないオリジナル。サイドのタレはつけずに、一味をつけて。お酒のアテにもぴったり。

「昆布醤油ミノ」1,375円

ほどよい厚みの食べやすいミノは、醤油が焼けた香りも食欲をそそる。焼きすぎに注意して、サッと両面に火入れし、食感を残すように

小池さん

もうね、口に入れる前からニヤニヤしてしまうミノです。シャキッとサクサクした食感の良さと、昆布出汁のような旨みと、このミノ本当においしすぎます! 感動。リピートしたいおいしさです。

もう一つ、外せないのが赤身のザブトン。卵を絡めていただくサシの入った極上肉は、贅沢な気分を堪能するのに相応しい。これを目当てにくる常連も多いとか。

「ザブトン焼すき」3,080円(1,540円/1枚)卵付き

大きいお肉を半折りで網にのせて、広げる。ササッと焼いて、ひっくり返し、くるくる巻いて表面を焼いて火入れ

焼肉との相性を考えてセレクトした、大分県産の濃い黄身が魅力の卵を直送。こんがりと仕上がったザブトンを、濃厚な卵にドロップして、たっぷりと絡め

て

小池さん

うーーーーーん、最高!そして、安!と思わず声に漏らすレベルのいいお肉。絶対食べることを強く推奨します。いや〜、これはおいしすぎて、みんなが笑顔になりますね。いいお肉をいいプライスで出しているお店って、本当に楽しませてくれようとしているいいお店だなと思います。

一品料理も充実

しっかりと焼肉を堪能したあとの〆のメニューや、お酒に合う一品も豊富。 お腹に余白を残して、ぜひ最後まで思う存分に食べ尽くしてほしい。牛スジ、ギアラ、小腸のもつ煮込みは、水から炊いて柔らかくなってから一旦余分な脂を取り、塩味を入れて火入れし煮込んだら、一晩寝かせて味を調えるという、丁寧な仕込みがおいしさの秘訣。“もつすまし”のような、透き通った塩出汁はあっさりと上品な味わい。

「あっさり塩もつ煮込み」858円

極上の肉を愛する歳も近い2人。高品質なお肉の数々、仕入れのこだわり、アレンジのすばらしさ、メニューの多さなど、リスペクトは止まらない

駅から近く、下北沢という土地柄、友達とワイワイ通うのがぴったりな同店。下北沢らしいお財布にも優しい価格設定で、ハイクオリティな極上焼肉が堪能できる、行列必至の名店が爆誕した。「味つけや食べさせ方に工夫と愛がある。焼肉を食べ慣れている人ほど、驚きと新しい発見があるお店です」と語る小池さんも、いい店の誕生にうれしさを隠せない。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆焼肉 三百屋住所 : 東京都世田谷区北沢2-14-10 阿部ビル 2FTEL : 050-5595-9113

文:濱口眞夕子(SEASTARS Inc.)、食べログマガジン編集部 撮影:八木竜馬



