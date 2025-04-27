¡ÖÇÀ¶È¤Ë´Ø¿´¤ò¡×JA¥Ð¥ó¥¯¼¯»ùÅç¤¬¾®³Ø¹»¤Ë¶µºàËÜ¤òÂ£Äè¡¡¥³¥á¹âÆ¤¹¤ë¤Ê¤«»ºÃÏ¤Ê¤É¤Î³Ø½¬¤òÄÉ²Ã
¡¡»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÇÀ¶È¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈJA¥Ð¥ó¥¯¼¯»ùÅç¤«¤é¸©Æâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¶µºà¤ÎËÜ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶µºà¤ÎËÜ¤òÂ£¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿©¤ÎÂçÀÚ¤µ¤äÇÀ¶È¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¶µ°é³èÆ°¤Î»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤àJA¥Ð¥ó¥¯¼¯»ùÅç¤Ç¤¹¡£Â£Äè¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤Ç18²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¶µºàËÜ¤Ë¤Ï¡¢²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»ùÆ¸¤¬Æü¤´¤í¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¤Î¼ïÎà¤ä»ºÃÏ¤òÄ´¤Ù¤ë³Ø½¬¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÇÀ»ºÊª¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊJA¼¯»ùÅç¸©¿®Ï¢¡¦ÀÄ»³·ò»ÊÍý»öÄ¹¡Ë
¡Ö¿©¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÇÀ¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿©¤Î¶µºàËÜ¤Ç´Ø¿´¶½Ì£¤ò¿¼¤á¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡¸©Æâ465¹»¤Î¾®³Ø¹»¤Î5Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤ËÌó1Ëü7000Éô¤¬ÇÛ¤é¤ì¡¢JA¥Ð¥ó¥¯¼¯»ùÅç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¼ø¶È¤Ê¤É¤Ç»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£