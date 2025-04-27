ÀÐÇË¼óÁê¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ø½ÐÈ¯¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÂÐ±þ¡¢GSOMIAÄù·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ³«»Ï¤ò³ÎÇ§¤Ø
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤¿¤á±©ÅÄ¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦¼ãÅÄÉôÍÚµ¼Ô¤ÎÊó¹ð¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤ÆÃæ¹ñ¤¬ASEAN¤ËÀÜ¶á¤¹¤ëÃæ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¼þÊÕ¤Ë¡ÖASEAN¤ËÆüËÜ¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ë¬Ìä¤òÄÌ¤¸´Ø·¸¤ò°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
ÀÐÇË¼óÁê¡§
¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Î¾¹ñ¤È¤â·ÐºÑ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡£¸½ÃÏ¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¡¢·üÇ°¤â¤è¤¯¾µ¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ºö¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¡£
ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤«¤é46¡ó¤Î¹â¤¤´ØÀÇ¤ò¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤¬ËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤Ê¤É¤ò¶¡Í¿¤¹¤ëOSA¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤Î»Ù±ç¤âÅÁ¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
³¤ÍÎÌäÂê¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ï¡¢ËÉ±ÒÈëÌ©¤Ê¤É¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¨Äê¡ÊGSOMIA¡Ë¤ÎÄù·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ³«»Ï¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤Î¶¹´Ö¤Ç¡¢·ÐºÑ¡¦°ÂÊÝÎ¾ÌÌ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤É¤¦¼¨¤¹¤«¤¬ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£