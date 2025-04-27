¸µÊüÁ÷ºî²ÈÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡¢ÂçµÜ¥¨¥ê¡¼¤µ¤ó»àµî¤·¤Î¤Ö¡ÖÎà¤Þ¤ì¤Ê¤ë¤½¤ÎºÍÇ½¡×¤Ë¡Ö¼»ÅÊ¤¹¤ë»×¤¤¤â¡×
¸µÊüÁ÷ºî²È¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤¬27Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£23Æü¤ËÉÂµ¤¤Ç»àµî¤·¤¿²è²È¤Çºî²È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂçµÜ¥¨¥ê¡¼¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÂçµÜ¥¨¥ê¡¼¡£ÂçµÜ¡£ºÇ½é¤ËÉñÂæ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é20Ç¯¡£ÂçµÜ¤È²ñ¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤â¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡ª¤È»×¤¨¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¼»ÅÊ¤¹¤ë»×¤¤¤â¤¢¤ê¡×¤ÈÂçµÜ¤µ¤ó¤È¤Î´ÖÊÁ¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÎà¤Þ¤ì¤Ê¤ë¤½¤ÎºÍÇ½¡£¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤»¤ÆÍß¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡£Âô»³Âô»³¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤Þ¤¿¡ª¡×¤ÈÂçµÜ¤µ¤ó¤ò»×¤Ã¤¿¡£