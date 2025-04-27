¥Æ¥ì¥Ó¶âÂôNEWS

¼Ì¿¿³ÈÂç

Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒ¼Ô¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤è¤¦¤È26Æü¤«¤é¼·Èø»Ô¤ÇÃÏ¸µ¤Î½»Âð¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼·Èø»Ô¤ËËÜÅ¹¤òÃÖ¤¯½»Âð¥áー¥«ー¡Ö¥¢¥ó¥Èー¥ë¡×¤¬´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¿©º×»Ô¾ì¤Ë¤è¤ë¥«¥Ë½Á¤¬Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥²ー¥à¥³ー¥Êー¤Ê¤É¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢½÷À­ÏÂÂÀ¸Ý¥°¥ëー¥×¡Ö¥À¥¤¥¢¥×¥é¥¹¡×¤ä¡¢·ê¿å¹â¹»½ñÆ»Éô¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¥¢¥ó¥Èー¥ë¼·ÈøÅ¹ ±Ä¶ÈÉôÇòÅÄ¸µ¾¼ ÉôÄ¹
¡ÖÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤ÊÃæ¤ÇºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÍ¦µ¤¤È´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×

¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï27Æü¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£