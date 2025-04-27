ÀÐÀî¸©ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÊÝ¸î¥¤¥Ì¡¦ÊÝ¸î¥Í¥³¤Î¾ùÅÏ¿ô²áµîºÇÂ¿¤Ë
ºòÇ¯ÅÙ¡¢ÀÐÀî¸©¤¬ÊÝ¸î¤·¤¿¥¤¥Ì¤ä¥Í¥³¤ò¿·¤¿¤Ê»ô¤¤¼ç¤Ø¾ùÅÏ¤·¤¿·ï¿ô¤¬2010Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ç²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ç¤ÏºòÇ¯ÅÙ¡¢ÊÝ¸î¤·¤¿¥¤¥Ì¤ä¥Í¥³480Æ¬¤Î¤¦¤Á395Æ¬¤ò¿·¤¿¤Ê»ô¤¤¼ç¤Ë¾ùÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ùÅÏ·ï¿ô¤Ï¡¢Åý·×ÊýË¡¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿2010Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µîÇ¯4·î¤Ë³«½ê¤·¤¿¸©¤Î¤¤¤·¤«¤ïÆ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½3Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦ºÇÂçµé¤Î¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤â¡¢¤ª¤è¤½2000·ï¤ÎÍøÍÑ¤È¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡£
¸©¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ÊÝ¸î¤·¤¿Æ°Êª¤Î¼£ÎÅ¤ä·±Îý¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æ°Êª°¦¸î¤ÎÀº¿À¤ò°é¤ß¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£