¡ÖÃÏ°èÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ëe¥¹¥Ýー¥Ä³èÍÑ¡×¶ñÂÎºö¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ú²¬»³¡Û
¤¤Î¤¦¡Ê26Æü¡Ë¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÂç³Ø¤Çe¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¶µ°é¤ä¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¶ñÂÎºö¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÃÏ°èÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ëe¥¹¥Ýー¥Ä³èÍÑ¡×¶ñÂÎºö¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³¸©e¥¹¥Ýー¥ÄÏ¢¹ç¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»º´±³ØÌ±¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Î¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¶µ°éÊ¬Ìî¤Çe¥¹¥Ýー¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯°Æ¤ä¡¢¹ÔÀ¯¤¬ÃÏ°è³èÀ²½¤Ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½ÅÆ£ÁÈ¡¡½ÅÆ£Éð»Î¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¤É¤ó¤É¤óe¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢ÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤³¤ì¤¬Âç»ö¤À¤È¡×
e¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿·¤¿¤Ê³èÍÑÊýË¡¤ÎÄó°Æ¤Ë»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢Ç®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£