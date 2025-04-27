çÐ¿¿»ÊÏº¡¢¥²¥¤¸øÉ½¤ÎÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹¡ÖÂç¤¤¯¤ï¤±¤Æ2¤Ä¡×¡¡¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¸å¤Ï¡ÖËèÆü¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡AAA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëçÐ¿¿»ÊÏº¤¬27Æü¡¢¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¿ÍÀ¸¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¡ÙÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¡Ù¤òÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¡£¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËþ³«¤Î¾Ð´é¤Ç¡Ä¥Ô¡¼¥¹¤ò·Ç¤²¤ëçÐ¿¿»ÊÏº
¡¡çÐ¤Ï2023Ç¯7·î¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¼«¤é¤¬¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤òÃúÇ«¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¤·¤ÆÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢È¯Çä¸å¤«¤é¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿¶Á¤¬Â¿¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡£Âç¤¤¯2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¡¢LA¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Î¡È¤Õ¤È¤·¤¿»×¤¤¡É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤½¤¦¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È²ÈÂ²¤ÈÍ§Ã£¤È»Å»öÃç´Ö¤È¥Ï¥¦¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¿¦ÊÁÅª¤Ë¤â¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë°ã¤Ã¤¿·Á¤ÇÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¶²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Æ±¤¸Î©¾ì¤Î¿Í¤ò»×¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¡£¡Ö±£¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ã¤Æ·ë¹½¤Ä¤é¤¯¤Æ¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¤Ä¤é¤¤¡£¤½¤Î¤Ä¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È1¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¤Î¤ÏÈò¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¡Ö±£¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Èº£¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÀ¤¿¤â¤Î¤â¤â¤Ã¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¿Í¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÃµ¤¹Î¹¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËþ³«¤Î¾Ð´é¤Ç¡Ä¥Ô¡¼¥¹¤ò·Ç¤²¤ëçÐ¿¿»ÊÏº
¡¡çÐ¤Ï2023Ç¯7·î¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¼«¤é¤¬¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤òÃúÇ«¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¤·¤ÆÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¡¢LA¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Î¡È¤Õ¤È¤·¤¿»×¤¤¡É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤½¤¦¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È²ÈÂ²¤ÈÍ§Ã£¤È»Å»öÃç´Ö¤È¥Ï¥¦¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¿¦ÊÁÅª¤Ë¤â¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë°ã¤Ã¤¿·Á¤ÇÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¶²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Æ±¤¸Î©¾ì¤Î¿Í¤ò»×¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¡£¡Ö±£¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ã¤Æ·ë¹½¤Ä¤é¤¯¤Æ¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¤Ä¤é¤¤¡£¤½¤Î¤Ä¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È1¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¤Î¤ÏÈò¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¡Ö±£¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Èº£¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÀ¤¿¤â¤Î¤â¤â¤Ã¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¿Í¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÃµ¤¹Î¹¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£