¡ÚÀ¾Éð¡Û¹ÃÈåÌî±û¤¬ºÇÃ»¤Ç1·³ºÆ¾º³Ê¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇËÉ¸æÎ¨3.86¡¡Ä¾¶á2»î¹ç¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¤È¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¤¬Ï¢Åê
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï27Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£À¾Éð¤Ï¹ÃÈåÌî±ûÅê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÃÈåÌîÅê¼ê¤Ïº£µ¨¤Î³«Ëë1·³¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¡¢5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£11Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï±äÄ¹12²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é2¥é¥ó¤òÍá¤ÓÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾4»î¹ç¤Ç¤ÏÌµ¼ºÅÀÅêµå¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£17Æü¤Ë¤Ï1·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë0¾¡1ÇÔ1¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.86¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÃ»¤Ç¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÃÈåÌîÅê¼ê¡£¤³¤³2»î¹ç¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬Í¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ç¤Ï¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡¼Åê¼ê¤ÈÊ¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¤¬2Ï¢Åê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£