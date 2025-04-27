ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½ ¾®ÎÓ¹áºÚ¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÎÉ¤¤Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×1»þ´Ö9Ê¬09ÉÃ¤È¥Ï¡¼¥Õ¤â¼«¸Ê¿·¤òÂç¤¤¯¹¹¿·
¢£¹â¶¶¾°»ÒÇÕ¤®¤ÕÀ¶Î®¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó2025¡Ê27Æü¡¢´ôÉì¡¦Ä¹ÎÉÀî¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¡¢ 21.0975km¡Ë
¹â¶¶¾°»ÒÇÕ¤®¤ÕÀ¶Î®¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤¬24Æü¡¢´ôÉì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤Î¾®ÎÓ¹áºÚ¡Ê24¡¢ÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë¤¬1»þ´Ö9Ê¬09ÉÃ¤Ç4°Ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö14Ê¬00ÉÃ¤Î¼«¸ÊµÏ¿¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤¹¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
1·î¤ÎÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç2»þ´Ö21Ê¬19ÉÃ¤Î¼«¸Ê¿·¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÎòÂå10°Ì¤ÎµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÂåÉ½¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¾®ÎÓ¤¬¹â¶¶¾°»ÒÇÕ¤®¤ÕÀ¶Î®¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯Áö¤ê¡¢¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¤â¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®ÎÓ¡¢µ¤²¹15¡î¡¢¼¾ÅÙ40¡ó¤Î¹¥¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¤Ï²£¤ËÊÂ¤ó¤À¾¾ÅÄ¿ðÀ¸¡Ê29¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ë¤È¾Ð´é¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃË»ÒÁª¼ê¤È°ì½ï¤ËÁö¤ë¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¾®ÎÓ¤ÏÎÏ¶¯¤¤¥Ô¥Ã¥ÁÁöË¡¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£5Ò¤Ï16Ê¬01ÉÃ¤È¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î1»þ´Ö14Ê¬00ÉÃ¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
10ÒÄÌ²á¤Ï32Ê¬39ÉÃ¤È¤³¤Î5Ò¤Ï16Ê¬38ÉÃ¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£15Ò¤Ï49Ê¬12ÉÃ¡¢10Ò¤«¤é15Ò¤Î5Ò¤Ï16Ê¬33ÉÃ¤È¾¯¤·¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥Ú¡¼¥¹¤ÏÍî¤Á¤º¡¢20ÒÄÌ²á¤¬1»þ´Ö5Ê¬36ÉÃ¡¢¤³¤Î5Ò¤Ï16Ê¬24ÉÃ¤È¹¥Áö¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤º¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö14Ê¬00ÉÃ¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤¹¤ë1»þ´Ö9Ê¬09ÉÃ¤Î4°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¤Ï¡Ö»×¤¤¤Î¤Û¤«¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÎÉ¤¤Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸½¤·¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÌ¤½Ï¤Ê¤Î¤ÇÃÏÆ»¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾®ÎÓ¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø»þÂå¤Ï¶¥ÁöÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç³èÆ°¡¢ÂçÄÍÀ½Ìô¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é³èÌö¡¢2024Ç¯12·î¤ÎËÉÉÜÆÉÇä¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç2»þ´Ö24Ê¬59ÉÃ¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤Ç¼«¸ÊºÇ¹â¥¿¥¤¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢11·î¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤Ç¤Ï3¶è¤Ç10¿ÍÈ´¤¤Î²÷Áö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿1·î¤ÎÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï2»þ´Ö21Ê¬19ÉÃ¤È¼«¸ÊµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£¤³¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤â¼«¸Ê¿·¤Î1»þ´Ö9Ê¬09ÉÃ¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿Ê²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï1·î¤ÎÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó