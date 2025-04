シンディ・ローパーが「最後の来日ツアー」で僕にくれた「終わらない希望」

80年代アメリカでマドンナと人気を二分するポップアイコンとなり、以来、数々のヒット曲とともに、自分らしさや多様性を尊重するメッセージを発信し続けてきたシンディ・ローパー。彼女の通算15度目にして最後となる来日ツアーが先日、日本武道館で千秋楽を迎えた。

ゲイであることを公言しているライターの富岡すばるさんは、4月23日に開催された武道館公演で初めて生のシンディの歌声、そして言葉に触れた。当日のライブの様子とともに、会場をエンパワーメントしたシンディの力強いメッセージの数々を富岡さんが振り返る。

※以下、富岡さんによる寄稿。

40年以上前のCDと変わらぬパワフルな歌声

シンディ・ローパーのツアー引退というニュースを目にしたのは、2024年の6月に入ってまだ間もない頃のことだった。Variety誌に掲載された当時のインタビューを見ると、「歳をとってきたからできるうちにやっておこうと思ったし、何か素晴らしいことができると思った」と発言しており、彼女がツアー活動からの引退を決めた背景には、年齢的な理由もあったことがうかがえる。

子供の頃から僕にとってはずっとお茶目なお姉さんのような存在だった彼女が、すでにキャリア最後のツアーを考える年齢となっていたことに改めて気づかされた。

と言っても、歌手として引退するわけではなく、あくまで新たなツアーはもうしないというアナウンスであり、単発のライブなどであれば今後も行なわれる可能性はある。しかし、「Girls Just Want To Have Fun Farewell Tour」と題されたツアー名の「Farewell(お別れ)」は否応なしに「最後」という言葉を連想させた。彼女の歌声を耳にできるのは、もしかしたらこれが最後なのでは、と。

それから約1年後の2025年4月23日、僕は武道館にいた。シンディ・ローパーのラストツアーを見届けるために。

開演時刻である19時をまわったあたりから、会場中に響く拍手や声援がひときわ大きくなっていった。開演時間を10分ほど過ぎたあたりで、代表曲『She Bop』(1983年)で幕を開けた。40年以上前に録音されたCDでの歌声と全く遜色ないパワフルな歌声が響きわたっており、その時点で僕の頭からは彼女の年齢のことも、これが最後のツアーだということも吹き飛んでいた。

開演の直前まで、ステージ横のモニターに女性の権利や健康のために彼女が立ち上げた基金のサイトへつながるQRコードが映し出されていたことと、1曲目で女性のセルフプレジャーについて歌った『She Bop』を披露したことは無関係ではないのかもしれないと漠然と思いながら、ただ歌声に身を委ねていた。やがてそんな思いが静かに確信へと変わったのが、4曲目を披露する前のMCである。

「自分で運転して、どこへでも行けるのはパワー」

「(曲をリリースした80年代)当時、女性が運転している曲はラジオで流れていなかった。自分で運転して、どこへでも行けるのはパワー。これはパワー・ソング」

そう言って歌い出した『I Drove All Night』(1989年)は、愛する人に会うため車を飛ばす疾走感を漂わせながら、誰かを愛することの痛みも背負う覚悟に満ちたライブパフォーマンスだった。まさにシンディ流のパワー・ソングと呼べる。

その後も彼女は、ことあるごとに曲に関する記憶や思いを幾度もMCで教えてくれた。本人曰く「しゃべりすぎてしまうから」との理由で通訳の方もつけ、溢れ出す言葉をできる限りきちんと伝えようとしていた。

ド派手な格好と髪型がトレードマークの彼女だったが、仕事上ではジーンズとシャツのようなシンプルな衣装を勧められたり、剃り上げた髪型も良く思われなかったり、本当の自分とは異なる女性像に当てはめようとされていたこと。そして、「いつか禿げるんだから髪なんて剃っちゃえばいいじゃん」と冗談交じりに言いつつも、周囲のお偉いさんとはいつも反りが合わないことなどを吐露する姿は、スターという偶像を突き通すにはあまりに不器用で、あまりに正直にも見えた。

中絶、銀行口座の開設…さまざまな権利がなかった女性たちへの思い

ライブ中盤、『Sally’s Pigeons』(1993年)を歌う際には、MCで自身の幼少期を振り返りながら、こう語っていた。

「(当時)女性たちは夢を叶えられずにいた。その時代は銀行の口座も女性は夫や男性の家族がいないと開設できなかった(※)。母が叶えられなかった夢を私が叶えたい」

※編集部注:アメリカでは1974年に信用機会均等法が成立するまで、女性は銀行口座を開設する際に男性の連帯保証人を必要とした。

この『Sally’s Pigeons』は、まだ女性の中絶が法的に禁止されていた頃、違法な中絶によって命を落とした彼女の友について歌った曲である。2022年6月、中絶が女性の権利であると認めたアメリカの「ロー対ウェイド判決」を合衆国最高裁判所が覆し、それによって全米の各州において中絶ができなくなる可能性が生じた際には、新録バージョンを発表しており、曲の収益は先述した基金に寄付されることとなっている。

「普通の男性と同じ市民としての自由が欲しかった」

そんな『Sally’s Pigeons』を歌い終わった後も、彼女の幼少期にまつわるエピソードは切々と語られていく。

「母や祖母が裁縫の仕事をしていたので、お人形さんみたいなかわいい服を仕立ててもらったけど、私は普通の男性と同じ市民としての自由が欲しかった」

そう言った後に披露した『I'm Gonna Be Strong』(1994年)は、ジーン・ピットニーが1960年代に放ったヒット曲のカバーであり、自分の元を離れようとしている恋人に弱いところを絶対に見せず、“僕は強くなる”と気丈に振る舞いつつも、恋人が出ていった後に一人で泣き崩れるという、男性目線の歌である。これをシンディがカバーすることで、悲しみをたたえながらも“私は強くなる”と歌う女性のパワー・ソングへと変わっているのが興味深い。

この一連のMCやセットリストに込められているのは、“女の子たちはただ楽しみたいだけ”と歌ったデビュー曲『Girls Just Want to Have Fun』からずっと変わらずに彼女が発信し続けている、フェミニズムのメッセージだと言えよう。

先に触れた基金の名前「Girls Just Want To Have Fundamental Rights Fund」もこの楽曲タイトルから取られており、“女の子たちはただ基本的権利がほしいだけ”という根源的な思いを表している。

人生のちょっと先を歩くお姉さんであると同時に、常に自分自身のため、そして女性たちのために声を上げ続けてきた闘士にも見えたと言ったら、大袈裟だとシンディから怒られるだろうか。でも、『I'm Gonna Be Strong』のラストをすさまじい声量と高い音域で力強く歌い上げる様には、そう思えて仕方なかった。

「周りが暗くなっても、自分で光を灯せる」

内省的な曲が続いた後はアップテンポな楽曲やスーパーヒット曲が続き、大興奮を巻き起こしながらフィナーレへと向かっていく。

「忘れないで、周りが暗くなっても自分で光を灯せるということを。自分の中に光があるんだから」と言って披露した『Time After Time』(1983年)は、会場全体でスマートフォンのライトを灯しながら聴き、まるで無数の星々が浮かぶ夜空の中に溶け込んだかのような気分に。そんな空間にいて曲に耳を澄ましていると、シンディが言うのならきっと自分にも光を灯せるのだと、すんなり信じられた。

本当の自分らしさは美しいと、かつての自分に伝えたい

「日本で初めて歌った時に歌い返してくれたのが忘れられない」と、彼女が涙ぐみながら教えてくれた『True Colors』(1986年)は、アンコールとして披露。この曲は2024年の米・ビルボード誌が発表した『史上最高のLGBTQ+アンセム70選』で堂々の7位にランクインしていることからも分かるように、“本当の色は虹のように美しい”という歌詞によって性的少数者へのメッセージ・ソングとして長年愛され続けてきた。風にはためく虹色の全長2メートルほどのフラッグを持ちながら歌うシンディを見ていると、ゲイだということで悩んでいた中学・高校時代にこの曲がそっと寄り添ってくれた記憶がよみがえり、かつての僕自身に対して“本当の自分らしさは美しいよ”と言ってあげたくなった。

年を重ねるごとに増す、“ただ楽しみたいだけ”の重み

そしてラスト・ソングは、草間彌生がデザインしたという白地に赤い水玉模様の衣装になって歌った『Girls Just Want to Have Fun』(1983年)である。“女の子たちは楽しみたいだけ”というメッセージに、一体どれだけ多くの女性たちが背中を押されたのだろう。10代の頃は陽気で元気なポップスとして聴いていたが、年齢を重ねるごとに、“ただ楽しみたいだけ”のフレーズが重みを増していく。

過去の自分と現在の自分が交錯する中、夢うつつといった気持ちでステージを眺めていた。これで本当に終わってしまうのか。2時間近いライブのラストとは思えないほどパワフルで、むしろここからが始まりなのでは、などと考えながら。

この原稿は、ライブ終わりから数日後に書き始めた。今回のツアーに対して抱いていた、「彼女の歌声を耳にできるのはもしかしたらこれが最後なのでは」といった恐れは今や綺麗さっぱり消えている。

自身の痛みや過去を、会場すべての人とシェアし合うかのごとく言葉にした後、今度は会場すべての人をエンパワーメントするかのごとく熱狂と合唱の渦へと導いていったシンディ・ローパーの歌声は、ライブが終わりを告げた後も終わることなく僕の胸に響きわたり続けているからだ。

ゲイとしてとっくに通りすぎたと思っていた中高時代の悲しい記憶も、男性として知ったつもりでいた男性社会の歴史も、どちらも過去だけにあるわけではなく、未来にも絶えずあり、その未来は信じていれば変えられると思わされた。それは単なるライブ終わりの余韻などではなく、彼女がくれたパワーであり、終わることのない希望そのものである。

最後に、シンディのMCで一番時間をかけて必死にメモした言葉をここに引用して、この原稿を締めたい。

「あの頃、人生は1つのチャプターだと思っていた。でも伝えたいのは、これが全てではないということ。他にもチャプターがある。大きなチャプターが終わったとしても」

「もうすぐ72歳になるけど、私の人生のチャプターは終わっていない」

