¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤ËÅ»¤¦¤ÈÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿ÈFW¥Í¡¼¥ß¥¢¥¹¤¬¹ÃÉÜ¤Ë²ÃÆþ
¡¡¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ï27Æü¡¢FW¥Í¡¼¥ß¥¢¥¹(25)¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ÆüÃæ¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÀµ¼°²ÃÆþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Î¥Í¡¼¥ß¥¢¥¹¤Ï187cm¤ÎÂç·¿FW¡£Êì¹ñ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ËÅÏ¤ê¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë3Éô¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç17»î¹ç3ÆÀÅÀ¡¢»ÄÎ±¥é¥¦¥ó¥É¤Ç5»î¹ç1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤ËÅ»¤¦¤ÈÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈÎÏ¹ç¤ï¤»¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Î¥Í¡¼¥ß¥¢¥¹¤Ï187cm¤ÎÂç·¿FW¡£Êì¹ñ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ËÅÏ¤ê¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë3Éô¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç17»î¹ç3ÆÀÅÀ¡¢»ÄÎ±¥é¥¦¥ó¥É¤Ç5»î¹ç1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤ËÅ»¤¦¤ÈÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈÎÏ¹ç¤ï¤»¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×