º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡½éµå¤¤¤¤Ê¤êÈïÃÆ¡¡¤³¤ì¤Ç3»î¹çÏ¢Â³ÈïÃÆ¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ4²ó¤Þ¤Ç2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È½¤Àµ
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ê2025Ç¯4·î26Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£½é²óÀèÆ¬¤Î¥ª¥Ë¡¼¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥º³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤Ë½éµå¤òÈïÃÆ¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê1¼ºÅÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢4²ó¤Þ¤Ç2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Î¥¯¥ë¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¡¢³°³Ñ¹â¤á¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤Î96.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.8¥¥í¡Ë¤òÅê¤¸¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤ÏÃæ·øÊý¸þ¤Ø¡£²áµî2ÅÐÈÄÏ¢Â³¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¥ã¥Ã¥Á¤ÎÄ¶Èþµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ·ø¥Ñ¥Ø¥¹¤¬·üÌ¿¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Ï¤ë¤«¾å¤ò±Û¤¨¤ÆÃåÃÆ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÅÐÈÄ3»î¹çÏ¢Â³¤ÇÈïÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ3¿Í¤ò»ÅÎ±¤á¡¢1¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤ÇÀèÆ¬¤ÎÂçÃ«¤¬ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï2²ó¤ÏÀèÆ¬¤Ë»Íµå¡¢Â³¤¯¥Ø¥¤¥º¤Ë¤Ïº¸Á°ÂÇ¤òµö¤·¤ÆÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÍ·¥´¥í¡£¥Õ¥¡¥à¤ÏÀõ¤¤±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÁöÎÝ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆËÜÎÝ¤òÁÀ¤¤¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤ÊÊ»»¦¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡3²ó¤Ï2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¤³¤Î»î¹ç2¸ÄÌÜ¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢3ÈÖ¥Þ¥«¥Á¥§¥ó¤ò°ì¼ÙÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£4²ó¤Ï¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ3¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ4²ó¤ò51µå¤ÇÅê¤²½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç5»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢0¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.20¡£Á°²óÅÐÈÄ¤·¤¿19Æü¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÄ¹¤Î6²ó¤òÅê¤²2°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¼èºàÂÐ±þ¡£º´¡¹ÌÚ¤¬Á°²óÅÐÈÄ¤Ç½é²ó¤ÎÄ¾µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬93.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó149.8¥¥í¡Ë¤Ê¤ÉµåÂ®¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÈà¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·ËÜ¿Í¤¬Ë¾¤á¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥³¥Þ¥ó¥É¡ÊÀ©µå¡Ë¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¯¤·¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤¬»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥À¥ê¡¼¡ÊÊÑ²½µå¡Ë¤òÅ¬ÀÚ¤Ë·è¤á¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼Áê¼ê¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢ÎÏ¤ß¤¹¤®¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£