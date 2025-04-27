¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè5½µ¡¡¼¡½÷¤ÎÍö»Ò¤Ë¡É¤¢¤ëÏÃ¡É¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè5½µ¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï´î¤Ð¤»¤´¤Ã¤³¡×¤¬¡¢28Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÁ´°÷Èþ·Á¤¹¤®¤ë¡×¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤é¡È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¡ª
¡¡Ãæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÂè112ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤ÈÌø°æ¿ó¤Î¿ÍÀ¸¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤¬Á´¿È¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢£Âè5½µ¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï´î¤Ð¤»¤´¤Ã¤³¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¾¼ÏÂ11Ç¯¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï½÷»Ò»ÕÈÏ³Ø¹»¤ÎÎÀ¤ËÆþ¤ë¤¿¤áÄ«ÅÄ²È¤«¤éÁãÎ©¤Ä¡£¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ä·³¹ñ¼çµÁ¤Î¹õ°æÀã»Ò¡ÊÂíÆâ¸øÈþ¡Ë¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ö¤È¤¦¤µ»Ò¡Ê»ÖÅÄºÌÎÉ¡Ë¡£°ìÊý¡¢Ï²¿ÍÀ¸¤Î¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¡¢°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤º¡ÄÀé¿Ò¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤Ë¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤¬¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢¿ó¤ÏÈþ½Ñ·Ï¤Î³Ø¹»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Î¤Ö¤Îµï¤Ê¤¤Ä«ÅÄ²È¤Ç¤Ï¡¢¼¡½÷¤ÎÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Ë¤¢¤ëÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÁ´°÷Èþ·Á¤¹¤®¤ë¡×¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤é¡È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¡ª
¡¡Ãæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÂè112ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤ÈÌø°æ¿ó¤Î¿ÍÀ¸¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤¬Á´¿È¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¾¼ÏÂ11Ç¯¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï½÷»Ò»ÕÈÏ³Ø¹»¤ÎÎÀ¤ËÆþ¤ë¤¿¤áÄ«ÅÄ²È¤«¤éÁãÎ©¤Ä¡£¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ä·³¹ñ¼çµÁ¤Î¹õ°æÀã»Ò¡ÊÂíÆâ¸øÈþ¡Ë¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ö¤È¤¦¤µ»Ò¡Ê»ÖÅÄºÌÎÉ¡Ë¡£°ìÊý¡¢Ï²¿ÍÀ¸¤Î¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¡¢°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤º¡ÄÀé¿Ò¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤Ë¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤¬¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢¿ó¤ÏÈþ½Ñ·Ï¤Î³Ø¹»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Î¤Ö¤Îµï¤Ê¤¤Ä«ÅÄ²È¤Ç¤Ï¡¢¼¡½÷¤ÎÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Ë¤¢¤ëÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£