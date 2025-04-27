¥À¥¤¥½¡¼¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡Ä♡°Â¿´¤Î¥á¡¼¥«¡¼ÉÊ¡ª¤ª¤Ç¤«¤±¤Î¤ª¶¡¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¹¥×¥ì¡¼
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¢¡¼¥¹ ¤ªÈ©¤ÎÃî¤è¤±¥ß¥¹¥È
²Á³Ê¡§¡ï550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§160mL
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¤Û¤«¤ÎÊª¤È°ì½ï¤Ë¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¥¢¡¼¥¹¤ÎÃî¤è¤±
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¹¥¤¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¾ÃÌ×ÉÊ¤Ê¤É¤ò¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÇã¤¤ÊªÃæ¤Ë¤¢¤Î¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤ÎÃî¤è¤±¥ß¥¹¥È¤òÈ¯¸«¡ª¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¥¢¡¼¥¹ ¤ªÈ©¤ÎÃî¤è¤±¥ß¥¹¥È¡Ù¤Ç¤¹¡£
¥¢¡¼¥¹À½ÌôËÜ²È¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤è¤ê¤â¤ä¤ä°Â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬ÆâÍÆÎÌ¤â¾¯¤·¾¯¤Ê¤á¡£¤Ç¤¹¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤ò²ó¤ë¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤Û¤«¤ÎÊª¤È°ì½ï¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¤½¤ó¤Ê¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¥ï¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¡£
550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤½èÊý¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃî¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ß¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç»È¤¨¤ë¡ª»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤Ãî¤è¤±¥°¥Ã¥º
¥·¥å¥Ã¤È¤¹¤ë¤È¤Ù¤¿¤Ä¤¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥·¥ã¥Ü¥ó¤Î¹á¤ê¤ÇÃî¤è¤±ÆÃÍ¤Î¥Ä¥ó¤È¤·¤¿¹á¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÒ´¶È©¤ÎÉ®¼Ô¤Ç¤¹¤¬¤·¤ß¤ë¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤Ê¤¯¡¢¼ê·Ú¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¼ó¤ä´é¼þ¤ê¤Ê¤É¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤«¤éÅÉ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
Â¸µ¤Ê¤É¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ÏµÕ¤µ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ê´Ö¼è¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á´¿È¤Ë¥ß¥¹¥È¤ò¿¶¤ê¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤«¤éÍ¼Êý¤Î²ã¤¬Â¿¤¤»þ´Ö¤¤Êâ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤º¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´é¤ä¼ó¸µ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿6¥«·îÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ó¿ô¼é¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£1ËÜ¤¢¤ì¤Ð²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø¥¢¡¼¥¹ ¤ªÈ©¤ÎÃî¤è¤±¥ß¥¹¥È¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ç¤«¤±¤Î¤ª¶¡¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¾¦ÉÊ¡£
¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯4·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£