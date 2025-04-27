NHKÂç²Ï¤ÇÊ¡¸¶ÍÚ¤¬±é¤¸¤ëµÈ¸¶¤Î²Ö³¡¤ÎÈá·à¡ÄŽ¢¤¿¤¬¤½¤ÇŽ£¤ò1²¯±ß¤Ç¿ÈÀÁ¤±¤·¤¿ÃË¤¬ÍýÉÔ¿Ô¤Ë¤â½è·º¤µ¤ì¤¿¥ï¥±
¢£Ê¡¸¶ÍÚ±é¤¸¤ë¼ã¤¤Í·½÷¡ÖÃ¯Âµ¡×¤ÏºÇ¹â°Ì¤Î²Ö³¡
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê±é¡¦²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤òÊé¤¦¡ÖÅöÂå°ì¤Î²Ö³¡¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÃ¯Âµ(¤¿¤¬¤½¤Ç)¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃ¯Âµ¤ÏÂçÊ¸»ú²°¤ÎÍ·½÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¤«¤ò¤ê¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯Âµ¤ÎÌ¾¤Ï¡ØµÈ¸¶ºÙ¸«¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤â»Ä¤ê¡¢µÈ¸¶¤ÎÌ¾ÊªÃË¤Ç¤¢¤ëÂçÊ¸»ú²°»ÔÊ¼±Ò¡Ê°ËÆ£½ß»Ë¡Ë¤Îµ¸Ï°¤Ç¡¢ºÇ¹â°Ì¡Ö¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Î²Ö³¡¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤¤»Ñ¤Ï»³ÅìµþÅÁ¤³¤È²è²ÈÌ¾¡¦ËÌÈøÀ¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤âÉâÀ¤³¨¤ËÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ã¯Âµ¤¬ÄÕ½Å¤òÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÃ¯Âµ¤ò¿ÈÀÁ¤±¤·¤¿¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬ÅÚ»³½¡¼¡Ïº¹§Ç·¡ÊúË½ÓÂÀÏº¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¿ÈÀÁ¤±¶â¤¬¤³¤ì¤Þ¤¿¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç1200Î¾¡ÊÊÆ²Á¤Ç´¹»»¤·¸½ºß¤Î²ÁÃÍ¤Ç6000Ëü±ß¡Á1²¯±ß¤Û¤É¡Ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä»»³¸¡¹»¡Ê»Ô¸¶È»¿Í¡Ë¤ËÍîÀÒ¤µ¤ì¤¿Í·½÷¡¦À¥Àî¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤Î1500Î¾¤È¤¤¤¦¶â³Û¤Ë¤âÉ¤Å¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ìó1²¯±ß¤ÇÃ¯Âµ¤òÍîÀÒ¤·¤¿ÃË¡¢´úËÜ¤ÎÅÚ»³½¡¼¡Ïº¤È¤Ï¡©
½¡¼¡Ïº¤ÏÆ£±¦±ÒÌç¹§ÁÄ¡Ê´ªÄêÁÈÆ¬¡Ë¤òÉã¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¡¼¡Ïº¤Ë¤ÏºÊ¤â¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÆü²¼Éô¼·½½Ïº¤ÎÌ¼¤Ç¤¹¡£½¡¼¡Ïº¤¬Éã¤ÈÆ±¤¸´ªÄêÁÈÆ¬¤Ë¤Þ¤Ç½ÐÀ¤¤·¤¿¤Î¤¬¡¢°Â±Ê5Ç¯¡Ê1776¡Ë11·î¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¡¼¡Ïº¤Ïµí¹þ¸æºÙ¹©Ä®¤Ë¹ë²Ú¤ÊÅ¡Âð¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¿ì·îÏ°¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ë²Ú¤ÊÅ¡Âð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¡¼¡Ïº¤ÏÊ¸²½¿Í¤é¤È¸òÍ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÂçÅÄÆîÀ¦¡Ê¹æ¡¦éæ»³¿Í¡¢±é¡¦¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¡£¶¸²Î¤ä²«É½»æ¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤È¤âº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢ÆîÀ¦¤È¤âÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¶¸²Î»Õ¡¦µººî¼Ô¤ÎÊ¿ÃáÅìºî¡ÊÆâÆ£¿·½É¤Î±ìÁð²°¡¢±é¡¦ÌÚÂ¼Î»¡Ë¤â½¡¼¡Ïº¤È¸òÍ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åìºî¤ÏÊ¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤È¤â¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¶¸²Î³¦¤ÎÄ¹Ï·³Ê¡×¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¸³è¤ÏÉÏ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½¡¼¡Ïº¤äÆîÀ¦¡¦Åìºî¤Ï¤è¤¯°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆîÀ¦¤ÎÆüµ¡Ø»°½Õ¹Ô³Úµ¡Ù¡Ê¡ØÂçÅÄÆîÀ¦Á´½¸ Âè8´¬¡Ù´äÇÈ½ñÅ¹¡¢1986Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Àµ·î3Æü¡¢½¡¼¡ÏºÅ¡¤Ç¡ÖÃË½÷¸òºø¡¢Áê¼àÌµ»»¡ÊÃË½÷¤¬¿ì¤Ã¤ÆÍð¸ò¤·¡¢¼ò¤ò¤É¤ó¤É¤ó°û¤Þ¤»¹ç¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÍðÃÔµ¤Áû¤®¤Î¼ò±ã¤òºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î2Æü¸å¡¢ÆîÀ¦¤Ï½¡¼¡Ïº¤È¤½¤Î°¦¿Í¡ÖÎ®²âÉ×¿Í¡×¤ÈÐúÑ´(¤¯¤°¤Ä)¡Ê¿Í·Á¸¯¤¤¤Î¸«À¤Êª¡Ë¤ò¸«Êª¤·¤¿¤ê¡ÖÃæ¸ÍÏ°¡×¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ÊÎ®²âÉ×¿Í¤ÏÆü²¼Éô¼·½½Ïº¤ÎÌ¼¤È¤ÏÊÌ¿Í¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ø»°½Õ¹Ô³Úµ¡Ù¤Ë¤ÏÍ·½÷¡ÖÃ¯Âµ¡×¤ä¡Ö½ñæè¹Ì½ñÆ²(¤·¤ç¤·¤³¤¦¤·¤ç¤É¤¦)¡×¡ÊÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬±Ä¤àËÜ²°¡Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ºî²È¡¦ÂçÅÄÆîÀ¦¤ÎÆüµ¤Ë¤ÏÃ¯Âµ¤È½¡¼¡Ïº¤ÈÄÕ½Å¤ÎÌ¾Á°¤¬
¤½¤ì¤ÏÆ±Æüµ¤Î2·î9Æü¤Î¹àÌÜ¡£¤³¤ÎÆü¤âÆîÀ¦¤Ï¶¸²Î»Õ¤Î¼ë³Ú¿û¹¾¤ä½¡¼¡Ïº¤é¤È¶¦¤Ë¡ÖËÌÎ¤¡×¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ö¤ò´Ñ¤¿¸å¤ËÂçÊ¸»ú²°¤Îµ¸Ï°¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊ¸»ú²°¤Ç½¡¼¡Ïº¤é¤ÏÍ·½÷¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î1¿Í¤¬¡ÖÃ¯Âµ¡×¤Ç¤·¤¿¡£Æ±Æüµ¤Ë¤ÏÃ¯Âµ¤ò¡ÖÅÚ»³»á¤ÎàÀµ¸(¤³¤¦¤®)¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯Âµ¤Ï½¡¼¡Ïº¤ÎÆëÀ÷¤ß¤Î½÷¡¦²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ýµ¸¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¿û¹¾¤äÆîÀ¦¤â¤½¤ì¤¾¤ìÍ·½÷¤ò¸Æ¤Ó³Ú¤·¤ó¤À¤È¤Î¤³¤È¡£ÂçÊ¸»ú²°¤ÇÍ·¤ó¤À¸å¤ËÆîÀ¦¤È¿û¹¾¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö½ñæè¹Ì½ñÆ²¡×¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö½ñæè¹Ì½ñÆ²¤Ë±ã¤¹¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢½Å»°Ïº¤é¤È¼òÀ¹¤ê¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±ã²ñ¸å¡¢¹Ì½ñÆ²¤¬¸Æ¤ó¤À¡Ö¸ªÍÁ¡×¡Ê²ïäÆ¡Ë¤ÇÆîÀ¦¤Ï²È¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆîÀ¦¤¬½Å»°Ïº¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤Þ¤Ç¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÃ¯Âµ¤ÎÏÃ¤â½Ð¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£½¡¼¡Ïº¤Ï²Ü°ÐÃÏ¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢¾åÌò¤Î°ËÆ¦¼é¤Ë¾å¿½½ñ¤ò½ñ¤¯
¤µ¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤±¸«¤¿¤é¡¢½¡¼¡Ïº¤Ï°û¤ó¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤Î¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤ÏËë³ÕÀÚ¤Ã¤Æ¤Î²Ü°ÐÃÏ(¤¨¤¾¤Á)¡Ê¸½ºß¤ÎËÌ³¤Æ»¡ËÄÌ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà¤Î¾åÌò¤Ï´ªÄêÊô¹Ô¤Î¾¾ËÜ°ËÆ¦¼é½¨»ý¡£½¨»ý¤ÏÅö½é¡¢É´É¶¸Þ¿ÍÉÞ»ý¤Î¸æ²È¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºâÀ¯¤ËÌÀ¤ë¤¯¡¢´ªÄêÁÈÆ¬¡¦´ªÄê¶ãÌ£Ìò¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¤Ï´ªÄêÊô¹Ô¤Ë¤Þ¤Ç¾º¿Ê¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£Ï·Ãæ¡¦ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ÎÊ¢¿´¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¨»ý¤Ï¹©Æ£Ê¿½õ¡Ê1734¡Á1801Ç¯¡£ÀçÂæÈÍ°å¡¦·ÐÀ¤²È¡Ë¤ÎÃøºî¡ØÀÖ²Ü°ÐÉ÷Àâ¹Í¡Ù¡Ê¥í¥·¥¢ËÇ°×¤Î³«»Ï¤È²Ü°ÐÃÏ³«Âó¤òÀâ¤¤¤¿½ñÊª¡Ë¤òÅº¤¨¤¿°Õ¸«½ñ¤ò°Õ¼¡¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿½õ¤Ï²Ü°ÐÃÏ¤òËëÉÜ¤Î¼ê¤ÇÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¡¢¶â¶ä¤òºÎ·¡¤·¤½¤ì¤ò¸ò°×¤ËÅö¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¥í¥·¥¢¤È²Ü°ÐÃÏ¤Ç¸ò°×¤¹¤ë¤³¤È¤òÀâ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÅö»þ¡¢º¿¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ç¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê³«¹ñ¤òÄó¸À¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÀéÅç¤ÎÅç¡¹¤òÀêµò¤·¤Æ¶ËÅì¤Ë¿¨¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÁÀîËëÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¤Þ¤¿½ô¹ñ¤Î¾¦¿Í¤¬²Ü°ÐÃÏ¤ËÉë¤¡¢¹ñ¶Ø¤ÎÈ´²Ù¡áÌ©ËÇ°×¤â²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍÍ¤Ç¤·¤¿¡Ë¡£½¨»ý¤Ï²Ü°ÐÃÏÄÌ¤È¸À¤ï¤ì¤ë½¡¼¡Ïº¤Ë¤â²Ü°ÐÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤ÎÄó¶¡¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·½¡¼¡Ïº¤¬Äó½Ð¤·¤¿¤Î¤¬Á´17¥«¾ò¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë¾å¿½½ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¤Ê¤¼½¡¼¡Ïº¤Ï²Ü°ÐÃÏ¤Î¸ò°×¾õ¶·¤Ë¾Ü¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¤½¤³¤Ë¤Ï¾¾Á°¾ë²¼Ä®¤Î¾õ¶·¡¢²Ü°ÐÃÏ¤È¤Î¸ò°×ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÊÆ¡¦¼ò¡¦ÌÚÌÊ¿Ë¡¦±ìÁð¤Ê¤É¡Ë¡¢²Ü°ÐÃÏ¤Î»ºÊª¡Êºú¡¦·ß¡¦¶â¡¦¶ä¡¦Æ¼¡¦Å´¡¦Î²²«¤Û¤«¡Ë¡¢¾¾Á°ÈÍ¤ÎÇ¯´Ö¤Î±¿¾å¡Ê»¨ÀÇ¡Ë¼ýÆþ¡ÊÌó1ËüÎ¾¡Ë¡¢¾¾Á°ÈÍ¤¬ËÜÅÚ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼Ô¡ÊÆÃ¤Ë¼ô¼Ô¡¦ÁÎÎ·¡¦»³Éú¡¦°å»Õ¤Ê¤ÉÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¤Ç¤¤ë¼Ô¡Ë¤ò¸·¤·¤¯À©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾å¿½½ñ¤ò½¨»ý¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅ·ÌÀ4Ç¯¡Ê1784¡Ë4·î¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Å·ÌÀ4Ç¯¤È¤¤¤¦¤È¡¢Å·ÌÀ¤ÎÂçµ²ñ¼¤ÎºÇÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢°Õ¼¡¤Î»Ò¡¦ÅÄ¾Â°ÕÃÎ¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤¬¹¾¸Í¾ëÆâ¤Ç»É¤µ¤ì»àµî¤·¤¿Ç¯¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Æ½¡¼¡Ïº¤Ï²Ü°ÐÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É²Ü°Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¾ðÊó¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Á°¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿µººî¼Ô¤ÎÊ¿ÃáÅìºî¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìºî¤Ï¾¾Á°ÈÍ¤Î¹¾¸Í²°Éß¤Ë¤â½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²Ü°ÐÃÏ¤Ë¤â½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê1783Ç¯¡Ë¡£½¡¼¡Ïº¤ÏÅìºî¤Î²Ü°ÐÃÏ¹Ô¤¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¾¾Á°¤Î³¨¿Þ¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤³¤Î³¨¿Þ¤Ï¸µ¾¾Á°ÈÍ¤Î´ªÄêÊô¹Ô¡¦Ì«¸»º¸±ÒÌç¤¬½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Î¸«²ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
²Ü°ÐÃÏ¤ËÌóÈ¾Ç¯ÂÚºß¤·¤¿Åìºî¤Ï¡¢¸«Ê¹Ï¿¡ØÅìÍ·µ¡Ù¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Åìºî¤Î¸½ÃÏÄ´ºº¤ÈÌ«¸»º¸±ÒÌç¤Î¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¡¢½¡¼¡Ïº¤Ï¾å¿½½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£º¿¹ñÃæ¤ÎÆüËÜ¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¶¼°Ò¤¬Ç÷¤ê¡¢ËëÉÜ¤ÏÄ´ººÃÄ¤òÇÉ¸¯
½¡¼¡Ïº¤Î¾å¿½½ñ¤È¹©Æ£Ê¿½õ¡ØÀÖ²Ü°ÐÉ÷Àâ¹Í¡Ù¤Ï°Õ¼¡¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£²Ü°ÐÃÏ¤¬¥í¥·¥¢¤Î¶¼°Ò¤Ë»¯¤µ¤ì¡¢¤·¤«¤â¤½¤³¤Ç¤ÏÌ©ËÇ°×¤¬Ì¢±ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤È¶¦¤Ë¤½¤³¤Ë¤ÏËÉÙ¤Ê¹ÛÊª»ñ¸»¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²Ü°ÐÃÏ¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¹ñ¤ÏÉÙ¤ß¡¢µçÌ±¤òµß¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï²Ü°ÐÃÏ¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Àµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¾å¿½½ñ¤ò¸«¤¿°Õ¼¡¤ÎÇ¾Î£¤Ë°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬µîÍè¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤Æ²Ü°ÐÃÏÄ´ººÃÄ¤ÎÇÉ¸¯¡ÊÄ´ººÃÄ¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ï¶â¶ä¹Û»³¤È¥í¥·¥¢ËÇ°×¤ÎÄ´ºº¡Ë¤¬¹½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ââ°÷¤Ï¸øµ·ÉáÀÁÌò¤Î»³¸ýÅ´¸ÞÏº¡¦°Ã¸¶ÌïÏ»¡¦º´Æ£¸¼Ï»Ïº¡¦³§Àî²±¦±ÒÌç¡¦ÀÄÅç½ÓÂ¢¤é¤Ç¤·¤¿¡£Ä´ººÃÄ¤ÏÅ·ÌÀ5Ç¯¡Ê1785¡Ë2·î¡¢¾¾Á°¤Ë½ÐÈ¯¡¢4·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¾¾Á°¤ò½ÐÎ©¤·¡¢Æó¼ê¡Ê¹ñ¸åÅç¤Ë¹Ô¤¯ÃÄ°÷¤È³òÂÀ¤Ë¹Ô¤¯ÃÄ°÷¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÄ´ºº¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ä´ººÊó¹ð½ñ¤ÏÅ·ÌÀ6Ç¯¡Ê1786¡Ë¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï²Ü°ÐÃÏ¤Î¡ÖÇÀ¹ÌÃÏ²½¡×¡Ê¿·ÅÄ³«È¯¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Î¼ºµÓ¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ü°ÐÃÏ³«È¯¤ÎÌ´¤Ï¾Ã¤¨¤¿
ÅÄ¾ÂÀ¯¼£¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²Ü°ÐÃÏ¤Î³«È¯¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Å·ÌÀ6Ç¯¡Ê1786¡Ë8·î¡¢°Õ¼¡¤ÏÏ·Ãæ¿¦¤òÈíÌÈ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¶¦¤Ë¡¢´ªÄêÊô¹Ô¡¦¾¾ËÜ½¨»ý¤âÈíÌÈ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£²Ü°ÐÃÏÄ´ºº¤Ï´°·ë¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤âÈá»´¤Ê±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÚ»³½¡¼¡Ïº¤Ç¤¹¡£´ªÄêÁÈÆ¬¤À¤Ã¤¿½¡¼¡Ïº¤ÏÀè¤ºÉÙ»Î¸«¸æÊõÂ¢ÈÖÆ¬¤Ë°Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê1786Ç¯¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÈÍâÇ¯¡Ê1787Ç¯¡Ë12·î5Æü¤Ë¤Ï»Â¼ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
½¡¼¡Ïº¤Îºá¾õ¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ê¡¢Îã¤¨¤ÐÉÂ»à¤·¤¿Ì¼¤Î¤³¤È¤òËëÉÜ¤ËÆÏ¤±¤Ê¤¤¤ÇÂ¾²È¤ÎÌ¼¤òÍÜ½÷¤È¤·¤¿¤³¤È¡¢¶ÐÌ³Ãæ¤ÎÉÔÀµ¡ÊËëÉÜ¤ªÇã¾åÊÆ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë500Î¾²£ÎÎ¡Ë¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í·½÷¤ÎÃ¯Âµ¤ò¿ÈÀÁ¤±¤·¤¿¤³¤È¤â¡Ö¿È»ýÊüÔ¿¡×¤È¤µ¤ìÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÍ·½÷¤ò¿ÈÀÁ¤±¤·¤¿¤³¤È¤â¤±¤·¤«¤é¤ó¡×¤È½è·º¤µ¤ì¤¿
ºî²È¤ÎÎëÌÚÍ³µª»Ò¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ºá¾õ¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉ½¸þ¤¤ÎÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£¿¿¤Îºá¾õ¤Ï²Ü°ÐÃÏ¸«Ê¬¤ò¼çÆ³¤·¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤È¸«¤é¤ì¤¿¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÆ±»á¡Ø³«¹ñÁ°Ìë¡Ù¿·Ä¬¼Ò¡¢2010Ç¯¡Ë¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢½¡¼¡Ïº¤Î»àºá¤Ï¡¢°Õ¼¡¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀ¯¸¢¤òÃ´¤Ã¤¿¾¾Ê¿Äê¿®¡ÊÇÉ¡Ë¤Ë¤è¤ëÅÄ¾ÂÇÉ¤Ø¤Î±¢¼¾¤Ê½èÈ³¤ÎÄºÅÀ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ½¡¼¡Ïº¤ÏÎë¥ö¿¹¡ÊÉÊÀî¶è¡Ë¤Ç½è·º¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤Ã¤ÆÌò¿Í¤âÁáÄ«¤«¤éÎë¥ö¿¹¤ËÉë¤¡¢·²½°¤â¸«Êª¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·»þ¤¬²á¤®¡¢ÈÕÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Îë¥ö¿¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï´²°¡ÊÆüËÜ¶¶ÅÁÇÏÄ®¡Ë¤Ç»à·º¤Ë¤»¤è¤È¤ÎÌ¿Îá¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¼Â¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂçºá¡×¤òÈÈ¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¸æÌÜ¸«°Ê¾å¤Î¼Ô¤ò·²½°¤ÎÌÌÁ°¤Ç»à·º¤Ë¤·¡¢¤½¤Î»à³¼¤ò¤µ¤é¤¹¤Î¤â¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Æ¯¤¤¤¿¤¿¤á¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Âç¶â¤ÇÍ·½÷¡¦Ã¯Âµ¤ò¿ÈÀÁ¤±¤·¡¢²Ü°ÐÃÏ¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤À½¡¼¡Ïº¤Î°¥¤ì¤ÊºÇ´ü¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼çÍ×»²¹ÍÊ¸¸¥
¡¦°æ¾åÎ´ÌÀ¡ÖÅ·ÌÀËö´ü¤Î²«É½»æ°ÛÊÑ¡½¡½ÅÚ»³½¡¼¡Ïº»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡×¡Ê¡Ø½©ÅÄ·ÐºÑÂç³Ø¡¦½©ÅÄÃ»´üÂç³ØÏÀÁÑ21¡Ù1978Ç¯¡Ë
¡¦¹©Æ£Ê¿½õ Ãø¡¡°æ¾åÎ´ÌÀÌõ¡ØÀÖ²Ü°ÐÉ÷Àâ¹Í¡¡ËÌ³¤Æ»³«ÂóÈë»Ë¡Ù¡Ê¶µ°é¼Ò¡¢1979¡Ë
¡¦¡Ø³¤³°»ëÅÀ¡¦ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë11¡Ù¡Ê¤®¤ç¤¦¤»¤¤¡¢1987¡Ë
----------
ßÀÅÄ ¹À°ìÏº¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
ºî²È
1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©ÁêÀ¸»Ô½Ð¿È¡£Îò»Ë³Ø¼Ô¡¢ºî²È¡¢É¾ÏÀ²È¡£É±Ï©Æü¥ÎËÜÃ»´üÂç³Ø¡¦É±Ï©à×¶¨Âç³Ø¹Ö»Õ¡¦Âçºå´Ñ¸÷Âç³Ø´Ñ¸÷³Ø¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÉðÂ¢Ìî³Ø±¡Âç³ØÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥í¡¼¡¢ÆüËÜÊ¸éº²È¶¨²ñ²ñ°÷¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÇÅËáÀÖ¾¾°ìÂ²¡Ù¡Ê¿·¿ÍÊª±ýÍè¼Ò¡Ë¡¢¡ØÄ¶¸ý¸ìÌõ¡¡Êý¾æµ¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¡ÊÀÄÎÓÆ²¡Ë¡¢¡ØÀÎ¤È¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç°ã¤¦¡ªÎò»Ë¶µ²Ê½ñ¤Î¿·¾ï¼±¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£¶áÃø¤Ï¡ØËÌ¾òµÁ»þ ³ùÁÒËëÉÜ¤ò¾è¤Ã¼è¤Ã¤¿Éð¾¤Î¿¿¼Â¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡Ë¡£
----------
¡Êºî²È ßÀÅÄ ¹À°ìÏº¡Ë