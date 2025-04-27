ÆâÆ£Å¯Ìé¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹½êÂ°¡Ö¥é¥¹¥È¡×¹Åç¤ËÎÞ¡Ä¡Ö²¶¤Î¡È¥Û¡¼¥à¡É¹Åç¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼±ç¤òÊ¹¤¤¤Æ¤µ¡ÄÌÜ¤«¤é´À¤¬½Ð¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤è¡×¡Ä£´¡¦£²£¶¹ÅçÁ´À®ÀÓ
¢¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö£×£Ò£Å£Ó£Ô£Ì£É£Î£Ç¡¡£Ò£Å£Ä£Ú£Ï£Î£Å¡¡£é£î¡¡£È£É£Ò£Ï£Ó£È£É£Í£Á¡×¡Ê£²£¶Æü¡¢¹Åç¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¡Ë´Ñ½°£³£°£±£¸
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£²£¶Æü¡¢¹Åç¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö£×£Ò£Å£Ó£Ô£Ì£É£Î£Ç¡¡£Ò£Å£Ä£Ú£Ï£Î£Å¡¡£é£î¡¡£È£É£Ò£Ï£Ó£È£É£Í£Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡£µ¡¦£´Ê¡²¬Âç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¡Ö¥í¥¹¡¦¥¤¥ó¥´¥Ù¥ë¥Ê¥Ö¥ì¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡×¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¤Ï¡¢¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÀÐ°æÃÒ¹¨¡¢¥¿¥¤¥Á¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¥«¡¼¥×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆâÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹½êÂ°¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¹Åç¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥í¥à¤ÈºÇ¸å¤Î¡È»ÕÄï¥¿¥Ã¥°¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆâÆ£¤Ø²ñ¾ì¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¡ÖÆâÆ£¡×¥³¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇòÇ®¤Î°ìÀï¤Ï¡¢ÆâÆ£¤¬¥¿¥¤¥Á¤Ë¥³¥ê¥¨¥ó¥É¼°¥Ç¥¹¥Æ¥£¡¼¥Î¤òßÚÎö¤·¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤¬ÀÐ°æ¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¸å¤ÏÆâÆ£¤¬ÀÐ°æ¤Î¿âÄ¾Íî²¼¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢¥¿¥¤¥Á¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥Õ¥£¥¹¥È¤ò·è¤á¤é¤ì£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¥Þ¥Ã¥È¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥À¥¦¥ó¤·¤¿ÆâÆ£¤Ï¥¿¥¤¥Á¤È°®¼ê¡£Î©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤ÏÂç¤¤Ê¡ÖÆâÆ£¡×¥³¡¼¥ë¡£ÂàÃÄ¤¹¤ë£Â£Õ£Ó£È£É¤â¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¥Ò¥í¥à¤â¤¢¤ï¤»¤¿£³¿Í¤Ç·ý¤ò¹ç¤ï¤»¡¢£³¿Í¤Ï¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç²ÖÆ»¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ò¥í¥à¤¬¡Ö²¶¤ÈÆâÆ£¤µ¤ó¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡¢º£Æü¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Î¡¢²¶¤ÈÆâÆ£¤µ¤ó¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ï¡¢º£Æü¤ÇºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡£º£Æü¡¢¾¡¤¿¤Ê¤
¤ã¡¢¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡ª¡¡ÆâÆ£¤µ¤ó¡ª¡Ø¥Æ¥ó¥Ç¥Ç¥í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÍè¤ë¤«¤Ê¤¢¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÆâÆ£¤¬¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¡Ø¥Æ¥ó¥Ç¥Ç¥í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ëÁ°¤ËÍè¤¿¤è¡×¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÆ£¤Ï¡ÖÄï»Ò¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ²¶¤Î¡È¥Û¡¼¥à¡É¡¢¹Åç¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¾¡¤Ä»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡£»î¹ç½ç¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½ªÎ»¸å¤Ë¡¢Âç¹ç¾§¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£²¶¤Ïº£Æü¡¢¤³¤³¹Åç¡¢¡È¥Û¡¼¥à¡É¹Åç¤Ç¡¢¥Ò¥í¥à¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÀÐ°æ¡¢¥¿¥¤¥ÁÁÈ¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¤½¤·¤ÆÂç¹ç¾§¤¹¤ëµ¤Ëþ¡¹¤ÇÍè¤¿¤è¡£¤¤¤ä¤¢¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ä¡Äº£Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ÎÂç²ñ¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ä¡Ä¥ó¡¼¡Ä¡Ä¶»¤Ë¡Ä¡Ä¤â¤Á¤í¤óºÇ¸å¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡Ä¡Ä¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤âº£Æü¡¢²¶¤Î¡È¥Û¡¼¥à¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤³¹Åç¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤òÊ¹¤¤¤Æ¤µ¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢ÌÜ¤«¤é´À¤¬½Ð¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤è¡£¤Û¤é¡¢²¶¤Î¥Ñ¥ì¥Ï¤âÍè¤¿¤¼¡×¤È¹Åç¥«¡¼¥×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥¹¥é¥£¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£±þ±ç¥¿¥ª¥ë¤ò¹¤²¤Æ¸«¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÀ÷¤áÈ´¤«¤ì¤¿¡Ö¤Ö¤Á¤«¤Þ¤»¡¼¥Ã¡Ä¡Ä¡×¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¡¢¥¹¥é¥£¥ê¡¼¤«¤é¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òº¹¤·½Ð¤µ¤ì¾Ð´é¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¡Ö¥°¥é¥·¥¢¥¹¡¢¥¢¥ß¡¼¥´¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¢¡¢²¶¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤À¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¤Í¡£¤³¤ÎÀè¡¢²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â½Ð¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡£¤Þ¤¿¥¹¥é¥£¥ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤³¤³¹ÅçÂç²ñ¤Ë¸½¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¤è¡£¤Ç¤âÅú¤¨¤Ï¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤â¡¦¤Á¡¦¤í¡¦¤ó¡¢¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¡¢¤¢¤Ã¤»¤ó¤Ê¤è¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¹Åç¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¢¡£´¡¦£²£¶¹ÅçÂç²ñÁ´À®ÀÓ
¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¡£±£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡ûÂ¼Åç¹îºÈ¡Ê£¸Ê¬£±£´ÉÃ¡¡µÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë±Ê°æÂçµ®¡ü
¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡¢£Ù£Ï£È¡¢¡û¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢Ãª¶¶¹°»ê¡Ê£¹Ê¬£´£³ÉÃ¡¡¥«¥ß¥«¥¼¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÆ£ÅÄ¹¸À¸¡¢¥í¥Ó¡¼¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡¢¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡ü¡¢Âç´äÎÍÊ¿¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥
¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û¶â´ÝµÁ¿®¡¢£Ó£È£Ï¡Ê£·Ê¬£±£±ÉÃ¡¡¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÀÐ¿¹ÂÀÆó¡¢¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥³¥Ê¡¼¥º¡ü
¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
ÅÄ¸ýÎ´Í´¡¢¡û¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥â¡¢¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡Ê£¸Ê¬£´£·ÉÃ¡¡¥¹¥Ô¥Ë¥ó¥°¥Í¥Ã¥¯¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ä¥ó¥°¡ü¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¢¥¥é¡¢¥Æ¥ó¥×¥é¥ê¥ª
¡¡¢§Âè£µ»î¹ç¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡ûÂëÌÚ¿®¸ç¡¢ÄÔÍÛÂÀ¡Ê£±£±Ê¬£µ£´ÉÃ¡¡¥Ñ¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ü¥ó¥Ð¡¼¸Ç¤á¡Ë³¤ÌîæÆÂÀ¡ü¡¢¾åÂ¼Í¥Ìé
¡¡¢§Âè£¶»î¹ç¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¡¢À®ÅÄÏ¡¡¢¡û¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡É£Å£Ö£É£Ì¡Ê£¹Ê¬£³£°ÉÃ¡¡£Å£Ö£É£Ì¢ªÂÎ¸Ç¤á¡Ë¥É¥ê¥é¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡¢¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼
¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¡ü
¡¡¢§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û¥¿¥¤¥Á¡¢ÀÐ°æÃÒ¹¨¡Ê£±£¹Ê¬£³£¶ÉÃ¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥Õ¥£¥¹¥È¢ªÂÎ¸Ç¤á¡Ë¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡¢ÆâÆ£Å¯Ìé¡ü
¡¡¢§£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô·èÄêÀï¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥°¥ì¡¼¥È¡½£Ï¡½¥«¡¼¥ó¡¢¡û¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¡Ê£±£¶Ê¬£°£±ÉÃ¡¡¥×¥ê¥ó¥¹¥º¥«¡¼¥¹¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡ü¡¢¸åÆ£ÍÎ±ûµª