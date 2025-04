◇FA杯準決勝 クリスタルパレス 3―0 アストンビラ(2025年4月26日 ロンドン・ウェンブリー)

日本代表MF鎌田大地の所属するクリスタルパレスがアストンビラに3―0で快勝し、9季ぶりの決勝進出を決めた。5月17日の決勝ではノッティンガム・フォレスト―マンチェスター・シティーの勝者と対戦する。

鎌田は3―4―2―1のボランチでフル出場して勝利に貢献した。クリスタルパレスは前半31分、ショートカウンターからFWエゼが先制ゴール。後半8分のPKはFWマテタが失敗したものの、同13分にまたもカウンターからFWサールが追加点。アディショナルタイムの同46分にサールがダメ押し点を挙げ、8万2301人の大観衆が詰めかけたウェンブリー競技場の地元ファンを熱狂させた。

クリスタルパレスのFA杯決勝進出は1990年、2016年に続き3度目。いずれもマンチェスター・ユナイテッドに敗れており、決勝ではクラブ創設165年目で悲願の初優勝を狙う。鎌田は試合後、自身のインスタグラムを更新。「1 more to go. Make our new history(あと1つ。新たな歴史を刻もう)」と記した。

かつてアイントラハト・フランクフルトを率いて21〜22年シーズンに欧州リーグ優勝を飾り、昨季途中の24年2月に就任したグラスナー監督は、オーストリア人指揮官として初の決勝進出。「最も重要なのはクラブの全員が冷静さを保っていたことだ。素晴らしい選手たちのチームは常に我々を信じ、結束力を持っていた」と話した。