»³ËÜÍµÅµ¡ßÀ¥¸Í¹¯»Ë¤¬15Ç¯Á°¤Ë¡È¿·ÂÎÁàÉô¡É¤À¤Ã¤¿¤Î³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡¡¹ë²ÚÇÐÍ¥½Ð±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥¿¥ó¥Ö¥ê¥ó¥°¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤Îº£
¡¡³Ø¹»¥¤¥Á¤Î¥ä¥ó¥¡¼·³ÃÄ¤¬¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÃË»Ò¿·ÂÎÁàÉô¤ËÆþÉô¤·Âç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Ýº¬ÀÄ½Õ¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥¿¥ó¥Ö¥ê¥ó¥°¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤«¤éº£Ç¯¤Ç15Ç¯¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÅö»þ¡¢¼ã¼ê¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·Ãæ¤À¤Ã¤¿¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£°Û¿§¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤À¿Í¤«¤é¿Íµ¤½÷Í¥¤È·ëº§¤·¤¿¿Í¤Þ¤Ç¡¢ÃË»Ò¿·ÂÎÁàÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº£¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¤â¿Íµ¤¼Ô¤¬¤½¤í¤¦¡Ø¥¿¥ó¥Ö¥ê¥ó¥°¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¼Ì¿¿¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯
¢£»³ËÜÍµÅµ
¡¡¥±¥ó¥«¤Ï¤á¤Ã¤Ý¤¦¶¯¤¤¤¬¼å¤¤¼Ô¥¤¥¸¥á¤Ï¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Åì¹Ò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜÍµÅµ¡£2011Ç¯¤Ë¤Ï¡ØºùÍö¹â¹»¥Û¥¹¥ÈÉô¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÀî¸ý½ÕÆà¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤ËÍâÇ¯¤Ë¤ÏAKIRA¤¬¼ç±é¤·¤¿¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡ØGTO¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥¥ã¥ê¥¢½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2017Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°û¿©Å¹·Ð±Ä¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬2018Ç¯¤ËDJ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤ËºÆ»ÏÆ°¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤äCM¤Ë½Ð±é¡£2020Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØRevive by TOKYO24¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î1¿Í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¡ÊAbemaTV¡Ë¤Ç¥Û¥¹¥È¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¢£À¥¸Í¹¯»Ë
¡¡¥ä¥ó¥¡¼·³ÃÄ¤òÃË»Ò¿·ÂÎÁàÉô¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤¤¼ç¾¡¦ÃÝÃæÍªÂÀ¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¥Ð¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¹ÈÅÏ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¥Ð¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿À¥¸Í¹¯»Ë¡£ËÜºîÊüÁ÷¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¹¾¡ÁÉ±¤¿¤Á¤ÎÀï¹ñ¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Î¿¹Íö´ÝÌò¤Ç»þÂå·à¤Ë½é½Ð±é¡£ÍâÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡ù¥Ó¡¼¥È¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤â¡Ø³¤·îÉ±¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡ØÆ©ÌÀ¤Ê¤æ¤ê¤«¤´¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡Ø¥ë¥Ñ¥ó¤ÎÌ¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡Ø£±£±£¹¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2020Ç¯8·î¤Ë½÷Í¥¤Î»³ËÜÈþ·î¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¤â¿Íµ¤¼Ô¤¬¤½¤í¤¦¡Ø¥¿¥ó¥Ö¥ê¥ó¥°¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¼Ì¿¿¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯
¢£»³ËÜÍµÅµ
¡¡¥±¥ó¥«¤Ï¤á¤Ã¤Ý¤¦¶¯¤¤¤¬¼å¤¤¼Ô¥¤¥¸¥á¤Ï¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Åì¹Ò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜÍµÅµ¡£2011Ç¯¤Ë¤Ï¡ØºùÍö¹â¹»¥Û¥¹¥ÈÉô¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÀî¸ý½ÕÆà¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤ËÍâÇ¯¤Ë¤ÏAKIRA¤¬¼ç±é¤·¤¿¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡ØGTO¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥¥ã¥ê¥¢½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2017Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¢£À¥¸Í¹¯»Ë
¡¡¥ä¥ó¥¡¼·³ÃÄ¤òÃË»Ò¿·ÂÎÁàÉô¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤¤¼ç¾¡¦ÃÝÃæÍªÂÀ¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¥Ð¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¹ÈÅÏ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¥Ð¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿À¥¸Í¹¯»Ë¡£ËÜºîÊüÁ÷¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¹¾¡ÁÉ±¤¿¤Á¤ÎÀï¹ñ¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Î¿¹Íö´ÝÌò¤Ç»þÂå·à¤Ë½é½Ð±é¡£ÍâÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡ù¥Ó¡¼¥È¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤â¡Ø³¤·îÉ±¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡ØÆ©ÌÀ¤Ê¤æ¤ê¤«¤´¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡Ø¥ë¥Ñ¥ó¤ÎÌ¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡Ø£±£±£¹¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2020Ç¯8·î¤Ë½÷Í¥¤Î»³ËÜÈþ·î¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£