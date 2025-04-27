²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¶È¤Ç¤â¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¡¡¸åÇÚ¡¦ÀµÌçÎÉµ¬¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡NEWS¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤â¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤¤Ê¤¤À¤Ñ£ ¶â¤È¶ä2¡Ù¤äÉñÂæ¡Ø¥¨¥É¥â¥ó¡Á¡Ö¥·¥é¥Î¡¦¥É¡¦¥Ù¥ë¥¸¥å¥é¥Ã¥¯¡×¤ò½ñ¤¤¤¿ÃË¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï2012Ç¯¤«¤é³«»Ï¤·¤¿ºî²È³èÆ°¤ÏÆóÅÙÄ¾ÌÚ¾Þ¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤½¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡£¤³¤Î½Õ¡¢2ºîÌÜ¤Î±Ç²è´ÆÆÄºî¡ØSUNA¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¶È¤ÎÌÌÇò¤µ¤ä¡¢¶¦¤Ë¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿A¤§! group¡¦ÀµÌçÎÉµ¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¢»£¤ê¤ª¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡15Ê¬¤ÎÃ»ÊÔ¤ò¥¢¡¼¥È¥Ï¥¦¥¹Åª¤Ê¤â¤Î¤ËÆ¨¤²¤º¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤Ë
¡¡²ÃÆ£¤¬´ÆÆÄ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡ØSUNA¡Ù¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤È¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÃ»ÊÔ±Ç²èÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØMIRRORLIAR FILMS Season7¡Ù¤ÎÃæ¤Î1ºîÉÊ¡£°¦ÃÎ¸©¡¦Åì³¤»Ô¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢º½¤Ëµ¯°ø¤·¤¿´ñÌ¯¤Ê»ö·ï¤òÄÉ¤¦Æó¿Í¤Î·º»ö¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤À¡£
¡¡º½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃâÂ©»à¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ñÌ¯¤Ê»ö·ï¤¬Â¿È¯¤¹¤ëÅì³¤»Ô¡£¿Í¤Î¿ÈÂÎ¤¬º½¤ËËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»à°ø¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤Î»Å¶È¤Ê¤Î¤«¤È²ø¤·¤à·º»ö¤Î¶¹Àî¡Ê²ÃÆ£¡Ë¤È±ó»³¡ÊÀµÌç¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±ó»³¤Î²È¤Ëº½¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤âÈ¯À¸¡£³¼¹ü¤ä±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë±ó»³¤Ê¤ÉÉÔ²º¤Ê±ÇÁü¤¬¾ö¤ß³Ý¤±¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤é¡¢²¶¤Îº½¤òÅð¤ó¤À¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÃË¤ÎÀ¼¡£¤½¤Î¸å¤â¼¡¡¹¤Ëµ¯¤³¤ë¡Öº½¡×¤Ë¤è¤ëÃâÂ©»à¡£¤³¤ì¤Ï¼ö¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Ã¯¤«¤Î»Å¶È¤Ê¤Î¤«¡½¡£
¡½¡½´ÆÆÄ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
²ÃÆ£¡§¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Î¤È¤¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡Ê¡Ø½ÂÃ«¤È1¤È0¤È¡Ù¡Ë¤ò1ËÜ»£¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤ÄÆñ¤·¤µ¤â¼Â´¶¤·¡¢¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¡©¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØMIRRORLIAR FILMS¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼«ÂÎ¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤ÇÌÌÇò¤¤»î¤ß¤À¤Ê¤È¤Ò¤È¤´¤È¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ËÏÃ¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡£1ÅÙ»£¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ¾·×¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤Ö¤«¤É¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡ØMIRRORLIAR FILMS¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÃÆ£¡§´±Ì±°ìÂÎ¤ÇÃÏ°è¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÊª¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦»î¤ß¼«ÂÎ¡¢±Ç²è¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¥í¥±ÃÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤á¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ØMIRRORLIAR FILMS¡Ù¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊý¤¬±Ç²è¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤ê¤Ä¤Ä¾®Àâ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿»þ¤Ë¡¢Ê¸·Ý³¦¤¬ËÍ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÐ¸«¤ò»ý¤¿¤º¤Ë´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»î¤ß¤Ï»Ù»ý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÊÌ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¿·¤·¤¤É÷¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤ËÀ¸È¾²Ä¤Ê¤â¤Î¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï·Ð¸³¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢´ÆÆÄ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤é¤ì¤¿¡ØSUNA¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯ÁÛ¤Îµ¯ÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÆ£¡§¤Û¤«¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤òºî¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥Û¥é¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ª¥«¥ë¥È¥¹¥ê¥é¡¼¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò15Ê¬¤Ç¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ëºî¤í¤¦¡¢¥¢¡¼¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤Û¤¦¤Ë¤¢¤Þ¤êÆ¨¤²¤Ê¤¤¤Ç¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤òºî¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º½¤Î¥Û¥é¡¼¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¼«Á³Êª¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤¹¤´¤¯µ¤Ì£¤¬°¤¤¡£º½¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤·¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤éÅöÁ³·ù¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£º½¤«¤±¤Ð¤Ð¤¢¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤¿¤é·ù¤À¤Ê¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤Çº½¤ò¤«¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¤«»×¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤È¤¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡©¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤òµ¿¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
·º»ö2¿Í¤ÎÊª¸ì¤Ë¤·¤¿¤Î¤â¡¢ËÍ¤¬¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£15Ê¬¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï2»þ´Ö¤ä¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¥È¥ì¡¼¥¹¤·¤¿15Ê¬¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£15Ê¬¤ÎÃ»ÊÔ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¢¡¼¥È¥Ï¥¦¥¹Åª¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¶¥¨¥ó¥¿¥á¤Î15Ê¬¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤È¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡2ºîÌÜ¤Î´ÆÆÄ¶È¡¡¸½¾ì¤Ç¤Î»þ´ÖÇÛÊ¬¤ËÆñ¤·¤µ
¡½¡½Åì³¤»Ô¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²ÃÆ£¡§¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥·¥Ê¥Ï¥ó¡¢¥í¥±¥Ï¥ó¡¢»£±Æ¤È3²ó»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥Ê¥Ï¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Âè°ì¸õÊä¤Çº½¤Î¥Û¥é¡¼¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÅì³¤»Ô¤Ë¤Ïº½ÉÍ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£Åì³¤»Ô¤ÏÅ´¤ÎÄ®¤Ê¤Î¤ÇÅ´¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ°ã¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¡¢¤Ç¤â¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¥±ÃÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿À¸¥³¥ó¹©¾ì¤¬¶¨ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È¡£¥í¥±ÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»£±Æ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥í¥±ÃÏ¤ËÅö¤Æ½ñ¤¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¾¡»»¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½2ÅÙÌÜ¤Î´ÆÆÄ¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÃÆ£¡§¸½¾ì¤Ç¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï»þ´ÖÇÛÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½õ´ÆÆÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï»×¤¤¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤Î¤Ç¤³¤ì¤Ïºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤é¤ä¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÀ³Î¤Ë²¼½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½ÀÆð¤Ë¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Á°²ó¤È°ã¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÃÆ£¡§1ºîÌÜ¤ò»£¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Í½»»ºï¸º¤ä¼«Ê¬¤Ç¼Çµï¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»þ´ÖÃ»½Ì¤Î´ÑÅÀ¤«¤é°ì¿ÍÆóÌò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¤Ï±Ç²è¤ò»£¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£1ºîÌÜ¤Ï³¨ºî¤ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë½Å¤¤ò¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2ºîÌÜ¤¬¤â¤·¤¢¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼Çµï¤òºî¤í¤¦¤È¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Ë¼Çµï¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËÍ¤ÎÃæ¤Ç¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¾®Àâ¤Î¼¹É®³èÆ°¤Ç¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤È¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡ÀµÌçÎÉµ¬¤Î¡ÈÎÏ¶¯¤µ¤È½À¤é¤«¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤¬Ì¥ÎÏ
¡½¡½ÀµÌç¤µ¤ó¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÆ£¡§Ã»ÊÔ¤À¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥ï¥ó¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Î·Á¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë»þ´Ö¤â¸Â¤é¤ì¤ë¤·¡¢£±¤«¤é´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀµÌç¤ÏËÍ¤Î½é¤á¤Æ½ñ¤¤¤¿µº¶Ê¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î¼Çµï¤ò£±²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤ÎÊ¸ÂÎ¤ò°ìÅÙÂÎ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤«¤é¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÈà¼«¿È¤Ë¶½Ì£¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀµÌç¤µ¤ó¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
²ÃÆ£¡§¤â¤È¤â¤ÈÎÏ¶¯¤¤¤ä¤Ä¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¼¤äÂÎ¤Ä¤¤È¤«ÎÏ¶¯¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢½À¤é¤«¤µ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤â±é¤¸¤é¤ì¤ë¤·¡¢Ê¸·Ï¤Ë¤â¤¤¤±¤ì¤ÐÂÎ°é²ñÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â¤¤¤±¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿´ïÍÑ¤µ¤¬¼å¤ß¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤Î¾ì¹ç¤ÏÆÈÆÃ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢º£¤½¤ì¤¬À®½Ï¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
15Ê¬¤ÎºîÉÊ¤À¤ÈÃ»¤¤Ãæ¤ÇÊÑ²½¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¤Î¤Ã¤ÆÌò¼Ô¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÈà¤ÏºÇ½é¤«¤éÌò¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬É½¸½¤¹¤Ù¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Á°²ó¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Îµº¶Ê¡ØÀ÷¡¢¿§¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é¤Î¿Ê²½¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÃÆ£¡§µº¶Ê¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢Ìò¤É¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«µç¶þ¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âº£²ó´Ö¶á¤Ç¼Çµï¤ò¸«¤Æ¡¢½ÀÆð¤µ¤â¤É¤ó¤É¤ó½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¥Û¥é¡¼Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢´é·Ý¤È¤¤¤¦¤«¤É¤ì¤¯¤é¤¤É½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±¿Æ°¿À·Ð¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¸å¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´ÆÆÄ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½NEWS¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¡¢¥½¥í³èÆ°¡¢¾®Àâ¤Ê¤É¤ÎÁÏºî³èÆ°¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î±Ç²è´ÆÆÄÄ©Àï¤È¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÀºÎÏÅª¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤ºÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²ÃÆ£¡§¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤È¤¢¤¢¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ÈÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ò·è¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËº¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡££±¤Ä¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Öµ¢¤Ã¤Æ¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¯¤«¡×¤È¼¡¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¹¤®¤º¡¢¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§º´Æ£ÂëÈô¡¡¼Ì¿¿¡§¾¾ÎÓËþÈþ¡Ë
¡¡²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿¡ØSUNA¡Ù¤ò´Þ¤à¡ØMIRRORLIAR FILMS Season7¡Ù¤Ï¡¢5·î9Æü¤è¤êÅìµþ¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«¤Û¤«Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç2½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡£
¢¡15Ê¬¤ÎÃ»ÊÔ¤ò¥¢¡¼¥È¥Ï¥¦¥¹Åª¤Ê¤â¤Î¤ËÆ¨¤²¤º¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤Ë
¡¡²ÃÆ£¤¬´ÆÆÄ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡ØSUNA¡Ù¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤È¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÃ»ÊÔ±Ç²èÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØMIRRORLIAR FILMS Season7¡Ù¤ÎÃæ¤Î1ºîÉÊ¡£°¦ÃÎ¸©¡¦Åì³¤»Ô¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢º½¤Ëµ¯°ø¤·¤¿´ñÌ¯¤Ê»ö·ï¤òÄÉ¤¦Æó¿Í¤Î·º»ö¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤À¡£
¡¡º½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃâÂ©»à¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ñÌ¯¤Ê»ö·ï¤¬Â¿È¯¤¹¤ëÅì³¤»Ô¡£¿Í¤Î¿ÈÂÎ¤¬º½¤ËËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»à°ø¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤Î»Å¶È¤Ê¤Î¤«¤È²ø¤·¤à·º»ö¤Î¶¹Àî¡Ê²ÃÆ£¡Ë¤È±ó»³¡ÊÀµÌç¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±ó»³¤Î²È¤Ëº½¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤âÈ¯À¸¡£³¼¹ü¤ä±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë±ó»³¤Ê¤ÉÉÔ²º¤Ê±ÇÁü¤¬¾ö¤ß³Ý¤±¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤é¡¢²¶¤Îº½¤òÅð¤ó¤À¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÃË¤ÎÀ¼¡£¤½¤Î¸å¤â¼¡¡¹¤Ëµ¯¤³¤ë¡Öº½¡×¤Ë¤è¤ëÃâÂ©»à¡£¤³¤ì¤Ï¼ö¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Ã¯¤«¤Î»Å¶È¤Ê¤Î¤«¡½¡£
¡½¡½´ÆÆÄ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
²ÃÆ£¡§¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Î¤È¤¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡Ê¡Ø½ÂÃ«¤È1¤È0¤È¡Ù¡Ë¤ò1ËÜ»£¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤ÄÆñ¤·¤µ¤â¼Â´¶¤·¡¢¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¡©¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØMIRRORLIAR FILMS¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼«ÂÎ¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤ÇÌÌÇò¤¤»î¤ß¤À¤Ê¤È¤Ò¤È¤´¤È¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ËÏÃ¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡£1ÅÙ»£¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ¾·×¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤Ö¤«¤É¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡ØMIRRORLIAR FILMS¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÃÆ£¡§´±Ì±°ìÂÎ¤ÇÃÏ°è¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÊª¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦»î¤ß¼«ÂÎ¡¢±Ç²è¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¥í¥±ÃÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤á¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ØMIRRORLIAR FILMS¡Ù¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊý¤¬±Ç²è¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤ê¤Ä¤Ä¾®Àâ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿»þ¤Ë¡¢Ê¸·Ý³¦¤¬ËÍ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÐ¸«¤ò»ý¤¿¤º¤Ë´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»î¤ß¤Ï»Ù»ý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÊÌ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¿·¤·¤¤É÷¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤ËÀ¸È¾²Ä¤Ê¤â¤Î¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï·Ð¸³¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢´ÆÆÄ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤é¤ì¤¿¡ØSUNA¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯ÁÛ¤Îµ¯ÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÆ£¡§¤Û¤«¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤òºî¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥Û¥é¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ª¥«¥ë¥È¥¹¥ê¥é¡¼¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò15Ê¬¤Ç¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ëºî¤í¤¦¡¢¥¢¡¼¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤Û¤¦¤Ë¤¢¤Þ¤êÆ¨¤²¤Ê¤¤¤Ç¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤òºî¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º½¤Î¥Û¥é¡¼¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¼«Á³Êª¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤¹¤´¤¯µ¤Ì£¤¬°¤¤¡£º½¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤·¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤éÅöÁ³·ù¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£º½¤«¤±¤Ð¤Ð¤¢¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤¿¤é·ù¤À¤Ê¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤Çº½¤ò¤«¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¤«»×¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤È¤¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡©¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤òµ¿¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
·º»ö2¿Í¤ÎÊª¸ì¤Ë¤·¤¿¤Î¤â¡¢ËÍ¤¬¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£15Ê¬¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï2»þ´Ö¤ä¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¥È¥ì¡¼¥¹¤·¤¿15Ê¬¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£15Ê¬¤ÎÃ»ÊÔ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¢¡¼¥È¥Ï¥¦¥¹Åª¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¶¥¨¥ó¥¿¥á¤Î15Ê¬¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤È¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡2ºîÌÜ¤Î´ÆÆÄ¶È¡¡¸½¾ì¤Ç¤Î»þ´ÖÇÛÊ¬¤ËÆñ¤·¤µ
¡½¡½Åì³¤»Ô¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²ÃÆ£¡§¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥·¥Ê¥Ï¥ó¡¢¥í¥±¥Ï¥ó¡¢»£±Æ¤È3²ó»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥Ê¥Ï¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Âè°ì¸õÊä¤Çº½¤Î¥Û¥é¡¼¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÅì³¤»Ô¤Ë¤Ïº½ÉÍ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£Åì³¤»Ô¤ÏÅ´¤ÎÄ®¤Ê¤Î¤ÇÅ´¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ°ã¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¡¢¤Ç¤â¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¥±ÃÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿À¸¥³¥ó¹©¾ì¤¬¶¨ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È¡£¥í¥±ÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»£±Æ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥í¥±ÃÏ¤ËÅö¤Æ½ñ¤¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¾¡»»¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½2ÅÙÌÜ¤Î´ÆÆÄ¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÃÆ£¡§¸½¾ì¤Ç¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï»þ´ÖÇÛÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½õ´ÆÆÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï»×¤¤¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤Î¤Ç¤³¤ì¤Ïºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤é¤ä¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÀ³Î¤Ë²¼½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½ÀÆð¤Ë¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Á°²ó¤È°ã¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÃÆ£¡§1ºîÌÜ¤ò»£¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Í½»»ºï¸º¤ä¼«Ê¬¤Ç¼Çµï¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»þ´ÖÃ»½Ì¤Î´ÑÅÀ¤«¤é°ì¿ÍÆóÌò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¤Ï±Ç²è¤ò»£¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£1ºîÌÜ¤Ï³¨ºî¤ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë½Å¤¤ò¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2ºîÌÜ¤¬¤â¤·¤¢¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼Çµï¤òºî¤í¤¦¤È¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Ë¼Çµï¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËÍ¤ÎÃæ¤Ç¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¾®Àâ¤Î¼¹É®³èÆ°¤Ç¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤È¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡ÀµÌçÎÉµ¬¤Î¡ÈÎÏ¶¯¤µ¤È½À¤é¤«¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤¬Ì¥ÎÏ
¡½¡½ÀµÌç¤µ¤ó¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÆ£¡§Ã»ÊÔ¤À¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥ï¥ó¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Î·Á¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë»þ´Ö¤â¸Â¤é¤ì¤ë¤·¡¢£±¤«¤é´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀµÌç¤ÏËÍ¤Î½é¤á¤Æ½ñ¤¤¤¿µº¶Ê¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î¼Çµï¤ò£±²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤ÎÊ¸ÂÎ¤ò°ìÅÙÂÎ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤«¤é¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÈà¼«¿È¤Ë¶½Ì£¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀµÌç¤µ¤ó¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
²ÃÆ£¡§¤â¤È¤â¤ÈÎÏ¶¯¤¤¤ä¤Ä¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¼¤äÂÎ¤Ä¤¤È¤«ÎÏ¶¯¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢½À¤é¤«¤µ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤â±é¤¸¤é¤ì¤ë¤·¡¢Ê¸·Ï¤Ë¤â¤¤¤±¤ì¤ÐÂÎ°é²ñÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â¤¤¤±¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿´ïÍÑ¤µ¤¬¼å¤ß¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤Î¾ì¹ç¤ÏÆÈÆÃ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢º£¤½¤ì¤¬À®½Ï¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
15Ê¬¤ÎºîÉÊ¤À¤ÈÃ»¤¤Ãæ¤ÇÊÑ²½¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¤Î¤Ã¤ÆÌò¼Ô¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÈà¤ÏºÇ½é¤«¤éÌò¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬É½¸½¤¹¤Ù¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Á°²ó¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Îµº¶Ê¡ØÀ÷¡¢¿§¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é¤Î¿Ê²½¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÃÆ£¡§µº¶Ê¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢Ìò¤É¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«µç¶þ¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âº£²ó´Ö¶á¤Ç¼Çµï¤ò¸«¤Æ¡¢½ÀÆð¤µ¤â¤É¤ó¤É¤ó½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¥Û¥é¡¼Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢´é·Ý¤È¤¤¤¦¤«¤É¤ì¤¯¤é¤¤É½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±¿Æ°¿À·Ð¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¸å¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´ÆÆÄ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½NEWS¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¡¢¥½¥í³èÆ°¡¢¾®Àâ¤Ê¤É¤ÎÁÏºî³èÆ°¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î±Ç²è´ÆÆÄÄ©Àï¤È¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÀºÎÏÅª¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤ºÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²ÃÆ£¡§¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤È¤¢¤¢¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ÈÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ò·è¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËº¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡££±¤Ä¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Öµ¢¤Ã¤Æ¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¯¤«¡×¤È¼¡¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¹¤®¤º¡¢¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§º´Æ£ÂëÈô¡¡¼Ì¿¿¡§¾¾ÎÓËþÈþ¡Ë
¡¡²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿¡ØSUNA¡Ù¤ò´Þ¤à¡ØMIRRORLIAR FILMS Season7¡Ù¤Ï¡¢5·î9Æü¤è¤êÅìµþ¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«¤Û¤«Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç2½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡£