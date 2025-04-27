¡Ö²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×À¾ÉðÁ°Æü¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¡ÈÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¡È¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤²ó¤ËÅÀ¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° À¾Éð 3¡Ý0 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê26Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à)
Á°Æü¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤â¡¢9²ó¤Ë2ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢±äÄ¹¤ÎËö¤ËÇÔÀï¡£¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÉé¤±Êý¤Ç4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿À¾Éð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÏ¢ÇÔ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢ºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð¡£Ä¹Ã«Àî¿®ºÈÁª¼ê¤Îº£µ¨1¹æ¤È¤Ê¤ë3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¡¢¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¡¢¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡¼Åê¼ê¡¢Ê¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¤Î3Åê¼ê¤Î´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Ç¼é¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤â¡¢¤¤Î¤¦¤ÎÉé¤±Êý¤ÏËÜÅö¤Ë½Å¡¹¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤ÀÄ¹Ã«ÀîÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤í¤½¤íÅÀ¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï´¶¤¸¤Ç¤¤¤¦¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÇÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦ÂÇÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼é¤ê¤ÎÉôÊ¬¤Î¹×¸¥ÅÙ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÆÀÅÀÎÏ¤Î²þÁ±¤ÏÉ¬Í×¤À¤ÈÏÃ¤¹À¾¸ý´ÆÆÄ¡£¤³¤ÎÆü¤â½é²ó¤«¤é3²ó¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¿Ê¤á¤ë¤âÌµÆÀÅÀ¡£¡ÖÎÉ¤¤·Á¤Ç¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤²ó¤ËÅÀ¤ò¼è¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Ä¹Ã«Àî¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬½Ð¤ëÁ°¤ËÅÀ¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð¡£¤¤¤Ä¤â¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÊÕ¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£