サッカーJ2リーグ第11節の10試合が、25日（金）、26日（土）に開催されました。

首位のジェフユナイテッド千葉は、ブラウブリッツ秋田にホームで3−1の勝利。これで開幕11試合で10勝とし、勝ち点30に到達。2位RB大宮アルディージャとの勝ち点差は『7』と変わらなかったものの、好調が続いています。

今季J3から昇格し、初のJ2に挑戦しているFC今治も好調。敵地でのレノファ山口FC戦に勝利し、勝ち点を20に伸ばし3位浮上。開幕3連敗と出遅れていたサガン鳥栖も復調。ホームでのモンテディオ山形戦に勝利し順位を5位に上げました。鳥栖は最近7試合で5勝となっています。

ジュビロ磐田は、ホームで大分トリニータに0−3で連敗。4試合勝利がなく6位に転落。昨季3位でJ1自動昇格を逃したV・ファーレン長崎は、ホームでいわきFCに敗戦。長崎は最近5試合で4敗と、苦しい結果が続いています。

【J2第11節結果】

◆仙台 1−1 愛媛（キューアンドエースタジアムみやぎ）

得点【仙台】梅木翼（後半45＋2分）【愛媛】細谷航平（前半34分）

◆水戸 0−0 甲府（ケーズデンキスタジアム水戸）

◆大宮 1−0 札幌（NACK5スタジアム大宮）

得点【大宮】藤井一志（後半22分）

◆千葉 3−1 秋田（フクダ電子アリーナ）

得点【千葉】エドゥアルド（前半6分）カルリーニョス ジュニオ（前半38分、後半3分）【秋田】畑橋拓輝（後半43分）

◆大分 3−0 磐田〈ヤマハスタジアム(磐田)〉

得点【大分】野村直輝（前半6分）デルラン（後半13分）オウンゴール（後半19分）

◆熊本 2−0 藤枝（藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【熊本】岩下航（前半45分）塩浜遼（後半18分）

◆鳥栖 2−1 山形（駅前不動産スタジアム）

得点【鳥栖】井上太聖（前半19分） 西川潤（前半31分）【山形】堀金峻明（後半45分）

◆いわき 4−3 長崎（PEACE STADIUM Connected by SoftBank）

得点【いわき】山下優人（前半37分）石渡ネルソン（後半6分）加瀬直輝（後半23分）遠藤凌（後半33分）【長崎】フアンマ デルガド（前半45＋1分、後半30分、後半45＋2分）

◆今治 2−1 山口（維新みらいふスタジアム）

得点【今治】横山夢樹（後半30分）ヴィニシウス ディニス（後半44分）【山口】山本桜大（前半39分）

◆徳島 1−0 富山（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）得点【徳島】ルーカス バルセロス（後半15分）