いよいよゴールデンウイークが始まります。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【画像を見る】4月28日～5月6日はどこが混む？ NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□下り：5月3日・5月4日

□上り：5月3日・5月4日・5月5日

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。

「渋滞予想」4月28日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑪】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・国立府中IC→高井戸IC 高井戸出口付近 15キロ

〈下り〉

・高井戸IC→国立府中IC 府中BS付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈内回り〉

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

・伊勢原JCT→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 10キロ

〈下り〉

・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ

「渋滞予想」4月28日はどこが混雑する？【中部・関西】

【画像⑫⑬】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO中日本・西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□伊勢湾岸自動車道

・飛鳥IC→湾岸長島PA 湾岸長島IC付近 10キロ



□阪神高速道路

（池田方面）

・森之宮合流付近 10キロ

「渋滞予想」4月29日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑭】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□京葉道路

〈上り〉

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 20キロ

・八王子JCT→稲城IC 国立府中IC付近 15キロ

・国立府中IC→高井戸IC 高井戸出口付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

〈下り〉

・横浜青葉IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 10キロ

「渋滞予想」4月29日はどこが混雑する？【中部・関西】

【画像⑮⑯】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO中日本・西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・飛鳥IC→湾岸長島PA 湾岸長島IC付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈上り〉

・芸濃IC→亀山JCT 亀山PASIC 15キロ



□名神高速道路

〈下り〉

・草津JCT→大津IC 大津IC付近 10キロ



□京滋バイパス

〈下り〉

・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□阪神高速道路

〈上り〉

・若宮IC→深江IC 深江サグ付近 18キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ

「渋滞予想」4月30日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑰】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□首都圏中央連絡自動車道

〈内回り〉

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・伊勢原JCT→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 10キロ

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

〈下り〉

・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ

「渋滞予想」4月30日はどこが混雑する？【中部・関西】

【画像⑱⑲】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO中日本・西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・名港中央IC→湾岸長島PA 湾岸長島IC付近 10キロ



□阪神高速道路

・森之宮合流付近 10キロ

「渋滞予想」5月1日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑳】は地図で一目でわかる、5月1日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□首都圏中央連絡自動車道

〈内回り〉

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□中央自動車道

〈下り〉

・高井戸IC→国立府中IC 府中BS付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・伊勢原JCT→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 10キロ

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

〈下り〉

・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ

「渋滞予想」5月1日はどこが混雑する？【中部】

【画像㉑】は地図で一目でわかる、5月1日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・名港中央IC→湾岸長島PA 湾岸長島IC付近 10キロ

「渋滞予想」5月2日はどこが混雑する？【東日本】

【画像㉒】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道

〈下り〉

・栃木都賀JCT→西那須野塩原IC 上河内SA付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・嵐山小川IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 10キロ

〈下り〉

・川越IC→東松山IC 高坂SA付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈内回り〉

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ

・圏央鶴ヶ島IC→入間IC 狭山PA付近 10キロ

・青梅IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ

〈外回り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15km



□東京外環自動車道

〈内回り〉

・三郷中央IC→川口東IC 川口東IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 15キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・木更津JCT→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 15キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

・東名川崎IC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 40キロ

「渋滞予想」5月2日はどこが混雑する？【中部・関西】

【画像㉓㉔】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO中日本・西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・名港中央IC→湾岸長島PA 湾岸長島IC付近 10キロ



□名神高速道路

〈上り〉

・京都南IC→大津IC 大津IC付近 10キロ

〈下り〉

・草津JCT→京都南IC 旧山科BS付近 15キロ



□京滋バイパス

〈下り〉

・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□阪神高速道路

〈上り〉

・若宮IC→魚崎IC 魚崎合流付近 11キロ

〈下り〉

・芦屋IC→若宮IC 第二神明接続部付近 14キロ

「渋滞予想」5月3日はどこが混雑する？【東日本】

【画像㉕㉖】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・福島JCT→福島松川PA 福島TN付近 10キロ

〈下り〉

・川口JCT→館林IC 羽生PA付近 40キロ

・岩舟JCT→栃木IC 栃木IC付近 10キロ

・鹿沼IC→矢板IC 上河内SA付近 15キロ

・鹿沼IC→西那須野塩原IC 矢板北PA付近 30キロ

・二本松IC→福島西IC 福島西IC付近 15キロ



□仙台南部道路

〈西行き〉

・今泉IC→仙台南IC 仙台南IC付近 10キロ



□北関東自動車道

〈西行き〉

・茨木町東IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ



□常磐自動車道

〈上り〉

・谷和原IC→流山IC 柏IC付近 10キロ

〈下り〉

・三郷JCT→谷和原IC 守谷SA付近 15キロ

・谷和原IC→土浦北IC 桜土浦IC付近 15キロ



□東関東自動車道

〈上り〉

・湾岸千葉IC→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 10キロ



□東京外環自動車道

〈外回り〉

・川口東IC→三郷JCT 三郷JCT付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈内回り〉

・青梅IC→八王子JCT 八王子JCT付近 20キロ

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ

〈外回り〉

・入間IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 10キロ

・圏央厚木IC→八王子JCT 八王子JCT付近 20キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・一宮IC→土岐IC 土岐IC付近 10キロ

・伊北IC→岡谷JCT 岡谷JCT付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ

・八王子IC→稲城IC​ 国立府中IC付近 10キロ

〈下り〉

・高井戸IC→相模湖IC 相模湖IC付近 45キロ



□京葉道路

〈下り〉

・花輪IC→貝塚IC 貝塚IC付近 15キロ



□東京湾アクアライン

〈下り〉

・アクアTN付近 首都高湾岸線(西行き) 17キロ

首都高湾岸線(東行き) 15キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・嵐山小川PA→鶴ヶ島JCT 坂戸西SIC付近 10キロ

〈下り〉

・大泉JCT→東松山IC 高坂SA付近 30キロ

・花園IC→藤岡JCT 藤岡JCT付近 15キロ



□上信越自動車道

〈下り〉

・藤岡JCT→富岡IC 甘楽PA付近 15キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 25キロ

・厚木IC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 10キロ

「渋滞予想」5月3日はどこが混雑する？【中部】

【画像㉗㉘㉙】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□東海環状自動車道

〈内回り〉

・せと品野IC→可児御嵩IC 五斗蒔PA付近 15キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・小牧東IC→土岐IC 土岐IC付近 10キロ



□東海北陸自動車道

〈下り〉

・一宮木曽川IC→美並IC 美濃TN付近 25キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 20キロ

〈下り〉

・新城IC→豊田東JCT 岡崎東IC付近 20キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・日進JCT→音羽蒲郡IC 岡崎IC付近 30キロ

・一宮IC→小牧JCT 小牧JCT付近 10キロ

〈下り〉

・豊川IC→豊田JCT 豊田JCT付近 25キロ

・日進JCT→小牧JCT 小牧JCT付近 15キロ



□東名阪自動車道

〈上り〉

・芸濃IC→亀山JCT 亀山PASIC付近 10キロ

〈下り〉

・四日市東IC→亀山IC 亀山PASIC付近 20キロ



□伊勢自動車道

〈上り〉

・久居IC→芸濃IC 芸濃IC付近 10キロ

・玉城IC→松阪IC 松阪TN付近 10キロ

〈下り〉

・伊勢関IC→久居IC 津IC付近 10キロ



□伊勢戸湾岸自動車道

〈上り〉

・刈谷SIC→豊田JCT 豊田JCT付近 10キロ

・みえ朝日IC→湾岸弥富IC 湾岸弥富IC付近 10キロ

〈下り〉

・刈谷SIC→弥富木曽岬IC 弥富木曽岬IC付近 25キロ



□名神高速道路

〈下り〉

・一宮IC→養老SA 尾西BS付近 15キロ

・養老SA→米原JCT 関ヶ原TN付近 15キロ



□名古屋第二環状自動車道

〈上り〉

・一宮IC→小牧JCT 小牧JCT付近 10キロ

〈下り〉

・上社JCT→小牧JCT 小牧JCT付近 15キロ



□新名神高速道路

〈下り〉

・菰野IC→甲賀土山IC 鈴鹿TN付近 10キロ

「渋滞予想」5月3日はどこが混雑する？【関西】

【画像㉚～㉟】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・茨木IC→大津IC 大津IC付近 30キロ

〈下り〉

・竜王IC→京都南IC 旧山科BS付近 25キロ

・信楽IC→京都南IC 旧山科BS付近 新名神高速道路から 25キロ



□新名神高速道路

〈下り〉

・甲賀土山IC→信楽IC 甲南TN付近 10キロ

・高槻JCT→宝塚北SIC 川西IC付近 15キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・大山崎IC→笠取IC 宇治TN付近 15キロ

宇治TN付近 第二京阪道路から 20キロ

〈下り〉

・潮田東JCT→笠取IC 宇治TN付近 10キロ



□京都縦貫自動車道

〈上り〉

・舞鶴大江IC→京丹波わちIC 橋上TN付近 10キロ



□西名阪自動車道

〈上り〉

・柏原IC→天理IC 天理IC付近 15キロ



□阪和自動車道

〈上り〉

・印南IC→みなべIC みなべIC付近 10キロ

〈下り〉

・貝塚IC→泉南IC 高倉山TN付近 10キロ

・門真JCT→松原IC 松原IC付近 近畿自動車道から 15キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ

〈下り〉

・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 15キロ



□阪神高速湾岸線

〈下り〉

・武庫川IC→名谷JCT 名谷JCT付近 31キロ



□神戸淡路鳴門自動車道

〈下り〉

・垂水JCT→北淡IC 室津PA付近 30キロ



□山陽自動車道

〈上り〉

・備前IC→播磨JCT 高山TN付近 10キロ

〈下り〉

・龍野西IC→赤穂IC 清水TN付近 10キロ

「渋滞予想」5月3日はどこが混雑する？【中国・四国・九州】

【画像㊱～㊴】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO西日本 中国四国・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□山陽自動車道

〈上り〉

・広島IC→志和IC 志和TN付近 10キロ

〈下り〉

・山陽IC→岡山JCT 名越山TN付近 10キロ

・福山東IC→福山西IC 福山SA付近 10キロ



□安芸道路

〈上り〉

・東出雲IC→米子西IC 米子西IC付近 10キロ



□西瀬戸自動車道（瀬戸内しまなみ海道）

〈下り〉

・因島北IC→尾道大橋IC 向島BS付近 10キロ



□松山自動車道

〈下り〉

・松山IC→内子五十崎IC 中山SIC付近 10キロ



□九州自動車道

〈上り〉

・須恵SIC→古賀IC 立花山BS付近 10キロ

・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ

〈下り〉

・小倉南IC→鞍手IC 八幡IC付近 10キロ

・若宮IC→鳥栖JCT 鳥栖JCT付近 35キロ

・鳥栖JCT→広川IC 久留米IC付近 10キロ

・八女IC→南関IC 山川PA付近 10キロ



□東九州自動車道

〈下り〉

・行橋IC→椎田IC 築城IC付近 椎田道路から 10キロ

「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【東日本】

【画像㊵㊶】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・白河IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 15キロ

・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 15キロ

・栃木IC→羽生IC 羽生PA付近 20キロ

・久喜白岡IC→岩槻IC 岩槻IC付近 10キロ

〈下り〉

・浦和IC→久喜IC 久喜IC付近 20キロ

・久喜IC→館林IC 羽生PA付近 10キロ

・岩舟JCT→栃木IC 栃木IC付近 10キロ



□北関東自動車道

〈西行き〉

・水戸大洗IC→友部JCT 友部JCT付近 15キロ



□常磐自動車道

〈上り〉

・岩間IC→土浦北IC 千代田石岡IC付近 15キロ

・谷田部IC→流山IC 柏IC付近 20キロ

〈下り〉

・三郷JCT→谷和原IC 守谷SA付近 15キロ

・つくばJCT→土浦北IC 土浦北IC付近 10キロ

・千代田石岡IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ



□東京外環自動車道

〈外回り〉

・川口東IC→三郷JCT 三郷JCT付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・赤城IC→前橋IC 駒寄PA付近 10キロ

・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 35キロ

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 20キロ



□京葉道路

〈上り〉

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ

・穴川IC→花輪IC 花輪IC付近 10キロ

〈下り〉

・花輪IC→貝塚IC 貝塚IC付近 15キロ



□東関東自動車道

〈上り〉

・湾岸千葉IC→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 10キロ



□横浜横須賀道路

〈上り〉

・衣笠IC→朝比奈IC 朝比奈IC付近 10キロ

〈下り〉

・別所IC→逗子IC 逗子IC付近 15キロ



□富津館山道路

〈上り〉

・冨浦IC→富津竹岡IC 富津金谷IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・須玉IC→双葉JCT 双葉JCT付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 30キロ

・八王子JCT→稲城IC 国立府中IC付近 15キロ

〈下り〉

・高井戸IC→相模湖IC 相模湖IC付近 45キロ

・恵那IC→土岐JCT 土岐JCT付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈内回り〉

・青梅IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ

〈外回り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・木更津JCT→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 15キロ

〈下り〉

・川崎浮島JCT→海ほたるPA 海ほたるPA付近

首都高湾岸線(西行き) 19キロ

首都高湾岸線(東行き) 13キロ

首都高川崎線(上り) 11キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・足柄SIC→大井松田IC 都夫良野TN付近 10キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

・厚木IC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 15キロ

・大井松田IC→御殿場IC 御殿場IC付近 10キロ



□東富士五湖道路

〈下り〉

・富士吉田IC→須走IC 須走IC付近 10キロ

「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【中部】

【画像㊷～㊹】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□新東名高速道路

〈上り〉

・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 10キロ

〈下り〉

・新城IC→豊田東JCT 岡崎東IC付近 20キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・豊田IC→音羽蒲郡IC 岡崎IC付近 15キロ

〈下り〉

・音羽蒲郡IC→豊田JCT 豊田JCT付近 15キロ



□名神高速道路

〈上り〉

・岐阜羽鳥IC→一宮IC 一宮IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・屛風山PA→土岐JCT 土岐JCT付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈上り〉

・四日市JCT→長島IC 長島IC付近 10キロ

〈下り〉

・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ



□伊勢自動車道

〈上り〉

・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 20キロ

・久居IC→芸濃IC 芸濃IC付近 10キロ

・玉城IC→松阪IC 松阪TN付近 10キロ

〈下り〉

・伊勢関IC→久居IC 津IC付近 10キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈上り〉

・みえ朝日IC→湾岸弥富IC 湾岸弥富IC付近 10キロ

〈下り〉

・刈谷SIC→弥富木曽岬IC 弥富木曽岬IC付近 25キロ

「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【関西】

【画像㊺～㊿】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・茨木IC→大津IC 大津IC付近 30キロ

〈下り〉

・八日市IC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 15キロ

・栗東IC→京都南IC 旧山科BS付近 20キロ

・信楽IC→京都南IC 旧山科BS付近 新名神高速道路から 20キロ



□新名神高速道路

〈上り〉

・宝塚北SIC→川西IC 川西IC付近 10キロ

〈下り〉

・甲賀土山IC→信楽IC 甲南TN付近 10キロ

・茨木千提寺IC→宝塚北SIC 川西IC付近 10キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・京田辺松井IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 15キロ

〈下り〉

・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□阪和自動車道

〈上り〉

・和歌山JCT→泉佐野JCT 高倉山TN付近 10キロ

・南紀田辺IC→印南IC 東岩代TN付近 10キロ

〈下り〉

・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近10キロ

・御坊南IC→みなべIC 東岩代TN付近 10キロ

・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近 近畿自動車道から 10キロ



□阪神高速道路

〈上り〉

・月見山IC→芦屋IC 芦屋合流付近 17キロ

〈下り〉

・武庫川IC→京橋IC 京橋西合流付近 18キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸三田IC→宝塚IC 宝塚西TN付近 15キロ

・三木JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 山陽自動車道から 15キロ

〈下り〉

・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 10キロ



□神戸淡路鳴門自動車道

〈上り〉

・北淡IC→淡路SA 淡路IC付近 15キロ

・淡路SA→名谷IC 舞子TN北杭口付近 10キロ

〈下り〉

・神戸西IC→北淡IC 川井谷TN付近 30キロ

□山陽自動車道

〈上り〉

・備前IC→播磨JCT 尼子山TN付近 10キロ

「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【中国・四国・九州】

【画像51】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本 中国四国・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□西瀬戸自動車道（瀬戸内しまなみ海道）

〈下り〉

・因島北IC→尾道大橋IC 向東BS付近 20キロ



□山陽自動車道

〈上り〉

・玖珂IC→大野IC 玖波第二TN付近 20キロ



□高知自動車道

〈下り〉

・大野原IC→川之江東JCT 川之江東JCT付近 高松自動車道から 10キロ



□九州自動車道

〈上り〉

・久留米IC→筑紫野IC 基山PA付近 10キロ

・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ

〈下り〉

・福岡IC→鳥栖JCT 鳥栖JCT付近 20キロ

・小郡鳥栖南SIC→広川IC 広川IC付近 10キロ



□東九州自動車道

〈上り〉

・豊前IC→みやこ豊津IC みやこ豊津IC付近 椎田道路から 10キロ

「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【東日本】

【画像55・56】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・福島JCT→福島松川PA 福島TN付近 10キロ

・白河IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 20キロ

・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 20キロ

・栃木IC→加須IC 加須IC付近 30キロ

・加須IC→岩槻IC 蓮田SA付近 15キロ



□上信越自動車道

〈上り〉

・碓氷軽井沢IC→下仁田IC 下仁田IC付近 15キロ



□北関東自動車道

〈西行き〉

・茨木町東IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・赤城IC→前橋IC 駒寄PA付近 10キロ

・藤岡JCT→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 40キロ

・東松山IC→川越IC 川越IC付近 10キロ

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 15キロ



□東関東自動車道

〈上り〉

・宮城野JCT→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 15キロ



□常磐自動車道

〈上り〉

・高萩IC→日立南太田IC 日立中央IC付近 10キロ

・友部JCT→土浦北IC 千代田石岡IC付近 20キロ

・谷田部IC→流山IC 柏IC付近 20キロ

〈下り〉

・千代田石岡IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ



□京葉道路

〈上り〉

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ

・穴川IC→花輪IC 花輪IC付近 10キロ

〈下り〉

・花輪IC→貝塚IC 貝塚IC付近 15キロ



□富津館山道路

〈上り〉

・冨浦IC→富津竹岡IC 富津金谷IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・須玉IC→双葉JCT 双葉JCT付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 30キロ

・八王子JCT→稲城IC 国立府中IC付近 15キロ

〈下り〉

・高井戸IC→国立府中IC 府中BS付近 10キロ



□横浜横須賀道路

〈上り〉

・衣笠IC→朝比奈IC 朝比奈IC付近 10キロ

〈下り〉

・別所IC→逗子IC 逗子IC付近 15キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・木更津JCT→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 15キロ

〈下り〉

・川崎浮島JCT→海ほたるPA アクアTN付近 首都高湾岸線(西行き) 15キロ



□長野自動車道

〈上り〉

・松本IC→岡谷IC みどり湖PA付近 15キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【中部】

【画像57～60】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□中央自動車道

〈下り〉

・中津川IC→土岐JCT 土岐JCT付近 25キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・豊田IC→音羽蒲郡IC 岡崎IC付近 15キロ

〈下り〉

・音羽蒲郡IC→豊田JCT 豊田JCT付近 15キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 10キロ

〈下り〉

・新城IC→豊田東IC 豊田東IC付近 20キロ



□名神高速道路

〈上り〉

・岐阜羽島IC→一宮IC 一宮IC付近 10キロ



□東海北陸自動車道

〈上り〉

・関IC→岐阜各務原IC 岐阜各務原IC付近 10キロ

・郡上八幡IC→美濃IC 鶴形山TN付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈上り〉

・四日市JCT→長島IC 長島IC付近 10キロ



□伊勢自動車道

〈上り〉

・久居IC→亀山JCT 亀山PASIC付近 20キロ

・玉城IC→松阪IC 松阪TN付近 10キロ

〈下り〉

・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 10キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈上り〉

・みえ朝日IC→湾岸弥富IC 湾岸弥富IC付近 10キロ

「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【関西】

【画像61～66】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・高槻JCT→大津IC 大津IC付近 25キロ

〈下り〉

・八日市IC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 15キロ

・栗東IC→京都南IC 旧山科BS付近 20キロ

・信楽IC→京都南IC 旧山科BS付近 新名神高速道路から 20キロ



□新名神高速道路

〈上り〉

・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 10キロ

〈下り〉

・甲賀土山IC→信楽IC 甲南TN付近 10キロ



□阪和自動車道

〈上り〉

・和歌山北IC→泉佐野JCT 高倉山TN付近 15キロ

・南紀田辺IC→印南IC 東岩代TN付近 10キロ

〈下り〉

・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近 近畿自動車道から 10キロ



□阪神高速道路

〈上り〉

・月見山IC→芦屋IC 深江サグ合流付近 18キロ

〈下り〉

・武庫川IC→京橋IC 京橋西合流付近 14キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・淡路SA→名谷IC 舞子TN北杭口付近 10キロ



□神戸淡路鳴門自動車道

〈上り〉

・淡路島中央SIC→淡路SA 淡路IC付近 35キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ

〈下り〉

・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□京都縦貫自動車道

〈上り〉

・綾部JCT→京丹波みずほIC 新瑞穂TN付近 10キロ



□山陽自動車道

〈上り〉

・和気IC→播磨JCT 高山TN付近 15キロ



□中国自動車道

〈下り〉

・神戸三田IC→宝塚IC 宝塚西TN付近 15キロ

・三木JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 山陽自動車道から 15キロ

「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【中国・四国・九州】

【画像67～69】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO西日本 中国四国・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□山陽自動車道

〈上り〉

・広島IC→志和IC 志和TN付近 10キロ



□松山自動車道

〈上り〉

・内子五十崎IC→伊予IC 立山TN付近 10キロ



□九州自動車道

〈上り〉

・福岡IC→若宮IC 古賀SA付近 10キロ

・南関IC→久留米IC 広川IC付近 20キロ



□東九州自動車道

〈上り〉

・上毛SIC→築城IC 築城IC付近 椎田道路から 15キロ

「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【東日本】

【画像70】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 15キロ

・岩舟JCT→羽生IC 羽生PA付近 15キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・花園IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 20キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 20キロ

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・足柄SIC→大井松田IC 都夫良野TN付近 10キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ