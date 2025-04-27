ÊÒÀ¥ÆáÆà¤µ¤óŽ¢30Âå¤Ç·ÝÇ½³¦¤òÎ¥¤ìŽ£ÂçÅ¾´¹¤Î¿¿Áê
²ñ¼Ò°÷¤È¤Ê¤ë°ÊÁ°¤Î·ÝÇ½À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÊÒÀ¥ÆáÆà¤µ¤ó¡Ê»£±Æ¡§º£°æ¹¯°ì¡Ë
20Ç¯°Ê¾å¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¿´Ä¶¤òÎ¥¤ì¤¿¿´¶¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤«¡£
·ÝÇ½³¦¤òÎ¥¤ì¡¢41ºÐ¤Ç°ìÈÌ´ë¶È¤Ø¤ÈÅ¾¿¦¤·¤¿ÊÒÀ¥ÆáÆà¤µ¤ó¡£40ÂåÌÜÁ°¤Ç¡Ö¤³¤ÎÀè¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¤«¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¡¢¶öÁ³¤«É¬Á³¤«¡¢ÃÎ¿Í¤Î»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡Ö·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤¹¤ë¡×ÁªÂò»è¤ò¤ß¤º¤«¤éÁª¤ó¤À¡£
º£¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÎËö¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÆ»¤Ç¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤òëð²Î¡£
¡Ö¹¬¤»¡×¤À¤È¶»¤òÄ¥¤ë¿ÍÀ¸¤Ï¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¡¢¤½¤¦¸ì¤ëÉ½¾ð¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡ö¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û
¢ª¡Ô½÷Í¥¢ª°ìÈÌ´ë¶È¤Î²ñ¼Ò°÷¡ÕÊÒÀ¥ÆáÆà¤µ¤óŽ¢¶âÍË¤ÎÌë¤Î²òÊü´¶¤¬¡ÄŽ£°ÛÎã¤ÎÅ¾¿¦3Ç¯ÌÜ¤Î"¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï"
»Å»ö¤ò¡ÖÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡×´Ä¶¤«¤éÊÑ²½
40Âå¤Ç¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Ø¤È¿Ê¤ó¤ÀÊÒÀ¥ÆáÆà¤µ¤ó¡£½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢17¡Á39ºÐ¤ò²á¤´¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤éÂà½ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯9·î¤À¤Ã¤¿¡£
Ìó1Ç¯3¥«·î¸å¡¢2022Ç¯12·î¤Ë¤Ï41ºÐ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥í¥³¥ó¥É¡×¤ä¡ÖReebok¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¸¥§¥¤¥É¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤ÈÅ¾¿¦¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¡ÖÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡×´Ä¶¤«¤é¡¢¼«È¯Åª¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë´Ä¶¤Ø¤ÎÊÑ²½¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤È¤Þ¤É¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Í³¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò´Ó¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤¦¸À¤¤ÀÚ¤ëÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿Å¾¿¦Á°¸å¤Î¿´Ãæ¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£ÉÁ¤¯¾ÍèÁü¤È¤Ï¡£
¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢17ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿ÊÒÀ¥¤µ¤ó¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¡Ö¥á¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤ëÂ¦¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢18ºÐ¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ø½Ð±é¤·¤Æ½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢2011Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤Ç¤Ï29¡Á39ºÐ¤Î10Ç¯´Ö¡¢Ãæ»³½¨À¬¤È¶¦¤Ë¡¢MC¤âÌ³¤á¤¿¡£
·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌÀÆü¤¬Íè¤ë¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ç¡¢²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢40ºÐ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤È¡¢¤³¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÌÂ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Âà½êÅö»þ¤Î¿´Ãæ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¶öÁ³¤«É¬Á³¤«¡Ö¤³¤ÎÀè¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤Ï¤¸¤á¤¿ÌðÀè¡¢ÃÎ¿Í¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÊÒÀ¥¤µ¤ó¤Ë¤âµ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤ß¤º¤«¤é¤¹¤¹¤ó¤ÇÇ¢¸¡ºº¤òÄó½Ð¤·¤Æ·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¬¡Ö¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬¤Ì¤°¤¨¤º¡¢Ä¹Ç¯¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤¹¤ëÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ½þ¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢Â¾¿Í¤Î¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç»öÌ³½ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¡Øµ¿ÏÇ¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
·ÝÇ½³¦¤ò¼¤á¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Âà½ê¤Î·èÃÇ¤Ï¶öÁ³¤Ë¤â¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¡ÖÊÒÀ¥¤µ¤ó¤ËÍê¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡ÖÂ¾¿Í¼´¡×¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÒÀ¥¤µ¤ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤ß¤º¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2021Ç¯9·î¡¢39ºÐ¤Ç·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡¢K-POP¡¢¥¥ã¥ó¥×¡Ä¡Ä¤È¡¢¤ß¤º¤«¤é¤Î¼ñÌ£¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£
¡ÖÂ¿¼ñÌ£¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞËä¤â¤ì¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Àª¤¤¤Çºî¤Ã¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬Å¾¿¦¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÀ¸¤ó¤À¡£
Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºßÆ¯¤¯¥¸¥§¥¤¥É¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëÅÄÃæÍµÊå¤µ¤ó¤«¤é¤Î¡Ö°ì½ï¤Ë²¿¤«¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦1ÄÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
Åö½é¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü´ë²è¤Î°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤é¤Ð¤¤¤Ã¤½¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¿ÊÒÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ë·é¤¤¡£
¡ÖÇ¯Îð¤Ë¤è¤ë¥×¥é¥¤¥É¡×¤ò¼è¤ÃÊ§¤¦¤È¡¢À¤³¦¤¬¹¤¬¤ë
·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤É¤¦ÊÖ¤¹¤«¡×¤ò¼´¤Ë¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¡×¤ò¤á¤¶¤·¤ÆÆü¡¹¡¢¡Ö¥¼¥í¤«¤é²¿¤«¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Æ¡¢1¤ò100¤Ë¤â¤Ç¤¤ë´Ä¶¡×¤Ç¤Î³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö40Âå¤Ç¿·¤¿¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÆ¯¤±¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¼þ¤ê¤«¤é¤â¡Øº£¤Î»Å»ö¡¢ÆáÆà¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼å²»¤âÅÇ¤¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ÃÊ§¤¦¤ÈÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
10Âå¤Ç·ÝÇ½³¦¤ØÆþ¤Ã¤¿Åö»þ¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¼¨¤¹¡Ö¥Ð¥ß¥ê¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç¡Ö²¿¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÊÒÀ¥¤µ¤ó¡£
¸½ºß¡¢¿È¤òÃÖ¤¯²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÆþ¼Ò»þ¤Ë¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡Ö¤¤¤ÄÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¥³¥é¥Ü¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢¤ß¤º¤«¤é³Ø¤ÖÃµµæ¿´¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½é¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢40Âå¤Ç"¼ÒÎò3Ç¯ÌÜ"¤Î²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¡ÖÍê¤ì¤ëÃç´Ö¤«¤é³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤à¡£
²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¹¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¼ÒÄ¹¼¼¡Ä¡Ä¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤¹¸½ºß¡£
¤»¤Ã¤«¤Á¤ÊÀ³Ê¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö»Å»ö¤òÁá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´ü¸Â¤¬1½µ´Ö¸å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤À¤È¼«Éé¤·¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È»Å»ö¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤¿¤á¡Ö¤¦¤Þ¤¯¼ê¤òÈ´¤¯¡×¤Î¤¬²ÝÂê¤À¤È¾Ð¤¦¡£
¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÊÑ¤¨¤º¡ÖÄ¾´¶¡×¤Ë¿ÍÀ¸¤ò°Ñ¤Í¤Æ
²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¤Îº¸ÏÓ¡×¤È¤â¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö±¦ÏÓ¡×¤È¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÈ¼Áö¤¹¤ëÌò³ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²ñ¼Ò¤Î¶õµ¤¤ò¤ä¤ï¤é¤²¡¢¼þ°Ï¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
40Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¤Ç¤¤´¤È¤Ç¡Ö¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡Ê»£±Æ¡§º£°æ¹¯°ì¡Ë
¤«¤¿¤ä¡¢¤è¤ê¹¤¯¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¾ÍèÁü¤Ï¤É¤¦¤«¡£
ÊÒÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥ë¤òÊâ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø´´¤Ï1ËÜ¤Ç»Þ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ë¡£
¡ÖÁªÂò»è¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤·¡¢É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤«·èÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¶õµ¤´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«ÂðÁª¤Ó¤Ç¤âºÙ¤«¤Ê¾ò·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤³¤³¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤ËÇ¤¤»¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¿¤·¡¢²¿»ö¤âÄ¾´¶¤ËÇ¤¤»¤ë¤Û¤¦¤¬À®¸ù³ÎÎ¨¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¡£·îÊÂ¤ß¤ÊÉ½¸½¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÒÀ¥¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤½¤¦·ÁÍÆ¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¯¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡£
»É·ã¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¼ã¤¤º¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Öµ¢Âð¸å¤ËÇ¤È¤¸¤ã¤ì¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¤â¡£
²ñ¼Ò°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤¬¡Ö¹¬¤»¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý¤Ë¤ÏÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡ö¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û
¢ª¡Ô½÷Í¥¢ª°ìÈÌ´ë¶È¤Î²ñ¼Ò°÷¡ÕÊÒÀ¥ÆáÆà¤µ¤óŽ¢¶âÍË¤ÎÌë¤Î²òÊü´¶¤¬¡ÄŽ£°ÛÎã¤ÎÅ¾¿¦3Ç¯ÌÜ¤Î"¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï"
¡Ê¥«¥Í¥³ ¥·¥å¥¦¥Ø¥¤ ¡§ ÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë