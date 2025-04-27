µð¿Í¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬º£µ¨½éÅÐÈÄ¡Ö£²¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï¤µ¤Ó¤â¤¤ì¤¤¤Ë¼è¤ì¤¿¡×ÀèÈ¯Éüµ¢¤ØËüÁ´¥¢¥Ô¡¼¥ë
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À£¶¡½£²µð¿Í¡Ê£²£¶Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿º£µ¨½éÅÐÈÄ¤Ë¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ÏÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡££²¡½£±¤Î£µ²ó¤Ë£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡££²»àÆóÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦ÅÏÊÕ¤ËÆ±ÅÀ¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£¶²ó¤Ï¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¤òÏ¢Â³»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É£³¼ÔËÞÂà¤È°ÕÃÏ¤Ï¸«¤»¤¿¡£ÍèÆü½é¤Îµß±çÅÐÈÄ¤Ç£²²ó£³£´µå£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ç¡Ö¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¸åÂ³¤ËÂ÷¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢£²¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï»¬¡Ê¤µ¤Ó¡Ë¤â¤¤ì¤¤¤Ë¼è¤ì¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£³·î£²£¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¤âÈ¯Ç®¤Î¤¿¤áµÞ¤¤ç¡¢ÀÖÀ±¤ËÀèÈ¯¤ÎºÂ¤ò¾ù¤Ã¤¿¡££µÆü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê³ù¥±Ã«¡Ë¤Ç£³²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢£±·³Éüµ¢¤Þ¤Ç»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÀÖÀ±¤Ï¥í¡¼¥Æ¤ËÄêÃå¡£¡Ö¡ÊÅÐÈÄ¤Î¡Ë£²¡¢£³ÆüÁ°¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ÆÀÖÀ±¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡£¤¿¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Îý½¬Ãæ¤Ë¤âÆüËÜ¸ì¤ä±Ñ¸ì¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Õ¤¶¤±¹ç¤¦Ãç¤Î¤¤¤¤±¦ÏÓ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¼¡²óÀèÈ¯¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È´üÂÔ¡£º¸ÏÓ¤â¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤Ï¤É¤³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â±þ¤¸¤ë¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÀèÈ¯Éüµ¢¤ØËüÁ´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡Ê¿å¾å¡¡ÃÒ·Ã¡Ë